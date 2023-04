New Music: Yaeji + Syhgirl + CHAI + Tyler, The Creator y más

La selección musical de este miércoles se viene con otro adelanto del próximo disco de Yaeji, un tema inédito de la londinense Shygirl, y un track energético de las japonesas de CHAI. Además, Tyler, The Creator comparte el clip de Hot Wind Blows, y JPEGMAFIA y Redveil se unen en Black Enuff. ¡Comencemos!

1. Yaeji, Passed Me By

Antes del lanzamiento de su álbum debut, With A Hammer, este viernes, Yaeji se trae su último single, Passed Me By, que juega con un house burbujeante y techno descarado Sus nuevos temas hasta ahora han sdo audaces reconfiguraciones de su habilidad con la melodía, y este podría ser el track del disco más seductor y bello hasta la fecha. Enayet y Zanzie dirigen el vídeo musical de la canción, una odisea por la psique de Yaeji. “Creo que Passed Me By es la primera vez que sentí que había expresado algo que no podía expresar ni en coreano ni en inglés a través del sonido, de la música”, dijo la artista en un comunicado.

Publicidad

2. Shygirl, Playboy/Positions

Shygirl comparte hoy una nueva canción llamada Playboy/Positions, que sigue a la reinterpretación de Björk de Woe, la canción que abre el LP Nymph de 2022 de la cantante y productora londinense, y a una remezcla de Heaven (otro corte de Nymph) con Tinashe como tercer single del álbum de lujo Nymph_o, que saldrá a la venta el 14 de abril a través de Because Music. Playboy/Positions es la primera pista totalmente original de Nymph_o y nos ofrece un delicioso pop vanguardista que viene acompañado de un vídeo dirigido por Sam Ibram.

3. CHAI, We The Female!

Las japonesas de CHAI se vienen hoy con su primer single de 2023. Se llama We the Female! y va acompañado de un vídeo musical del director Cezan Iseda. “Somos humanos y nacimos como mujeres, pero tenemos aspectos femeninos y masculinos en cada una de nuestras almas, cada uno con nuestro propio sentido del equilibrio”, comentó YUKI de la banda en un comunicado. “¡Ya no podemos etiquetarnos en categorías claras y simples! Yo no soy nadie más que ‘yo’, y tú no eres nadie más que ‘tú’. ¡Esta canción lo celebra con un rugido!”

Publicidad

4. Tyler, The Creator, Hot Wind Blows

La última semana ha sido bastante prolífica para Tyler, The Creator, quien tras anunciar el pasado lunes la versión deluxe de Call Me If You Get Lost: The Estate Sale, compartió videos para las canciones Dogtooth, Sorry Not Sorry, Wharf Talk con A$AP Rocky y Heaven to Me. Hoy revisita el tracklist del álbum original para compartir un video para Hot Wind Blows. El vídeo, dirigido por Lázaro Rodríguez, no contiene a Lil Wayne ni su verso invitado, pero muestra a Tyler y sus amigos pasándoselo en grande durante una gira por Europa.

Publicidad

5. Redveil + JPEGMAFIA, Black Enuff

Tras colaborar con JPEGMAFIA y Danny Brown en su reciente álbum conjunto Scaring The Hoes, Vol. 1, hoy ya nos toca ver otra reunión entre JPEGMAFIA y redveil, quienes estrenaron Black Enuff, el single principal del próximo EP de redveil llamado playing w/fire, y en donde ambos suenan muy bien. El EP playing w/fire sale a la venta el 19 de abril.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?