New Music: Red Velvet + Zayn + Metric + Viagra Boys y más

La selección musical de hoy lunes se viene con el single principal del nuevo mini álbum de Red Velvet, un cover de un clásico hecho por Zayn, y el performance en vivo para KEXP de Metric. Además, Viagra Boys nos regala un tema en vivo, Metallica regresa con el primer sencillo de su próximo disco, y Demi Yo’ko nos regala fEELIN’ aNxioUs. ¡Comencemos!

1. Red Velvet, Birthday

Red Velvet están de vuelta con su nuevo mini-álbum The ReVe Festival 2022 – Birthday, y un vibrante vídeo musical para su single principal, Birthday. Al igual que su anterior single, Feel My Rhythm, el nuevo tema está inspirado en otra pieza de música clásica: Rhapsody in Blue de George Gershwin. El clip contiene efectos visuales que transportan a las integrantes del grupo K-pop a un mundo imaginario caleidoscópico construido con trozos gigantes de chocolate y caramelos. Cada chica tiene también su propio mundo surrealista, como uno en el que Seulgi actúa con una bailarina tradicional coreana de leones, y otro en el que Wendy canta en un jardín modelado como un tablero de ajedrez.

2. Zayn, Angel (Jimi Hendrix cover)

Zayn Malik le rinde homenaje a uno de los más grandes de la música: este fin de semana, dejó caer Angel, una versión de la canción de Jimi Hendrix, coincidiendo con el 80º cumpleaños de la difunta leyenda. Abriendo con la guitarra característica de Hendrix, la poderosa voz de Malik entra a cantar el tema que se publicó como parte del LP póstumo del icono, The Cry of Love. El patrimonio de Hendrix dijo en un comunicado: “Estamos encantados de que Zayn se haya inspirado para utilizar la música original de Angel de Jimi Hendrix en su grabación de la canción. Tenemos la esperanza de que esta versión de un clásico de Hendrix ilumine a una nueva generación de oyentes sobre el genio de Jimi e impulse aún más su continuo legado”.

3. Metric, Live on KEXP

Emily Haines y Jimmy Shaw, mejor conocidos colectivamente como Metric, fueron los invitados más recientes a hacer una sesión en vivo con la conocida radio norteamericana KEXP, en donde llevaron reconocidos temas como Dark Saturday, All Comes Crashing, Synthetica y Gimme Sympathy, además de una amena conversación con el animador Troy Nelson. Disfruta del energético performance arriba.

4. Viagra Boys, The Cognitive Trade-Off Hypothesis

Meses atrás, la banda sueca de post-punk Viagra Boys lanzó su álbum Cave World, que nos trajo una explosiva fusión de post-punk y new rave, y que incluso llevó a la agrupación a incursionar en paisajes sonoros empapados en electrónica. Hoy se vienen con una nueva entrega de sus ya conocidas Shrimp Sessions (ya en su tercera edición), y en esta oportunidad se vienen con el tema The Cognitive Trade-Off Hypothesis, en una interpretación completamente en vivo.

5. First Aid Kit, Ready to Run

Las hermanas Klara y Johanna Söderberg vuelven con un vídeo para su nuevo single como First Aid Kit, Ready To Run, dirigido por Mats Udd. El tema llega tras su nuevo álbum, Palomino, que salió a la venta el 4 de noviembre. Ready To Run es un single antémico, impulsado por los sintetizadores y las guitarras y voces de ensueño. Con bellas armonías y sorprendentes melodías, el tema es una balada conmovedora y llena de energía.

6. Metallica, Lux Æterna

Metallica está de vuelta con noticias de su 12º álbum de estudio: 72 Seasons saldrá a la venta el 14 de abril de 2023 a través de Blackened Recordings, propiedad de la banda. La continuación de Hardwired…To Self-Destruct de 2016 fue producida con Greg Fidelman, e incluye el nuevo single Lux Æterna, que se publica hoy junto con un vídeo dirigido por Tim Saccenti. Sobre el concepto que hay detrás del título del álbum, James Hetfield dijo en un comunicado de prensa: “72 Seasons. Los primeros 18 años de nuestras vidas que forman nuestro verdadero o falso yo. El concepto de que nuestros padres nos dijeron ‘quiénes somos’. Un posible encasillamiento en torno al tipo de personalidad que somos. Creo que lo más interesante de todo esto es el estudio continuado de esas creencias básicas y cómo afecta a nuestra percepción del mundo actual. Gran parte de nuestra experiencia adulta es una recreación o reacción a esas experiencias infantiles. Prisioneros de la infancia o liberándonos de esas ataduras que llevamos”.

7. Demi Yo’ko, fEELIN’ aNxioUs

Demi Yo’Ko es une de les integrantes de la banda estadounidense oriunda de Oregón, Death Tour, que tiene un par de años creando un hardcore potente que no teme adentrarse en otros géneros. Tomando la influencia del emo-rap y el caos maximalista del hiperpop, crean canciones llenas de ira y poder políticamente cargadas, listas para la batalla. Ahora, le artiste no binarie Demi Yo’ko está lanzándose como solista, y su primer single se titula fEELIN’ aNxioUs.

