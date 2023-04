New Music: Poppy + Mura Masa + Paris Texas + Beach Fossils y más

La selección musical de hoy se viene con el regreso de Poppy, un banger de Mura Masa, y un impactante audiovisual del duo de Los Ángeles, Paris Texas. Además, escucharemos lo nuevo de Beach Fossils, HMLTD estrenan The Worm, disfrutaremos un tema en vivo de CHVRCHES y mucho más. ¡Comencemos!

1. Poppy, Church Outfit

Poppy está de vuelta con un nuevo single, titulado Church Outfit, que llega con un vídeo dirigido por Poppy y Conner Bell. Es la primera música nueva de la artista de Los Ángeles desde el EP Stagger de 2022. Refiriéndose al nuevo material, Poppy dijo: “Es responsabilidad de un artista cambiar siempre. No creo que quisiera estar en mi cuerpo si repitiera lo mismo una y otra vez. Solo compito conmigo misma. Seguiré escribiendo la historia hasta que me canse del libro. Entonces, escribiré otro”.

2. Mura Masa, Wherever I Want

Mura Masa compartió esta semana un nuevo single, Whenever I Want, a través de su propio sello Pond Recordings. Llega antes de su actuación en los dos fines de semana de Coachella a finales de este mes. Descúbrelo en el vídeo que lo acompaña. El último álbum de Mura Masa, Demon Time, se publicó el pasado otoño.

3. Paris Texas, Panic!!!

El dúo Paris Texas compartieron el video musical de su nuevo single PANIC!!!, incluido en su próximo álbum debut. El dúo formado por Louie Pastel y Felix, previamente llevó a las redes sociales un adelanto y trailer de la canción, así como lo que ellos llaman una “temporada 2” de su música. El clip de PANIC!!!, dirigido por Bradley J. Calder y Neema Sadeghi, sigue a la banda en un estridente mosh pit. El videoclip termina con ellos paseando lentamente por Los Ángeles en un sedán de los 80 mientras suena un teaser de un tema inédito.

4. Beach Fossils, Dare Me

Beach Fossils se traen hoy un nuevo tema, Dare Me, extraído de su próximo álbum Bunny. La canción viene acompañada de un vídeo dirigido por Kevin Clark, que también dirigió el vídeo del single principal Don’t Fade Away. “Dare Me es una canción sobre el conflicto, la amistad y la embriaguez de un nuevo amor”, explica Dustin Payseur en un comunicado. “Dispuesto a dejarte llevar por la estupidez, la vulnerabilidad, el cabreo y el perdón”. Bunny saldrá a la venta el 2 de junio a través de Bayonet.

5. HMLTD, The Worm

Antes del lanzamiento del segundo álbum de la banda este viernes 7 de abril, HMLTD se trae la canción que da título al disco, acompañada de un vídeo dirigido por su líder Henry Spychalski. Tras los singles anteriores Wyrmlands y The End is Now, The Worm muestra a la banda londinense abrazando el maximalismo. Hablando de la canción, Spychalski dijo: “The Worm es, con diferencia, la canción más ambiciosa que hemos hecho hasta la fecha. La grabamos con una orquesta de cuerda de 16 músicos en Atenas y, más tarde, con un pequeño coro de gospel en Londres. Está inspirada en La consagración de la primavera de Stravinsky. Para el cacofónico outro que cierra la canción, pedimos a la orquesta que tocara la parte con la “sensazione de un verme” (la sensación de un gusano). La letra es la admisión más clara de que el álbum es un símbolo de mi depresión y de mi lucha contra ella”.

6. CHVRCHES, Over

Chvrches estuvo de paso por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon la noche de ayer lunes para interpretar su reciente single Over con mucho brillo y glitter. Publicada en febrero, Over es la primera canción nueva de Chvrches desde su álbum de 2021 Screen Violence. Disfruta del performance en vivo arriba.

7. Youth Lagoon, Prizefighter

Trevor Powers se trae un nuevo adelanto de su próximo álbum como Youth Lagoon, Heaven Is a Junkyard, con un single llamado Prizefighter. Powers compartió la siguiente declaración sobre la nueva canción: “Hace 4 años, empecé a escribir una canción sobre hermanos. Aquella canción que empecé hace tantos años significaba demasiado para mí como para terminarla. Me daba miedo. Miedo de no hacerla genial… así que la dejé. Un par de semanas antes de irme a grabar el disco, repasé unas viejas notas de voz y escuché ese sketch de 30 segundos llamado Prizefighter. Fue como si un ángel cayera del cielo para decirme cómo terminarlo. ‘No lo hagas genial’, me dijo. ‘Hazlo verdadero’. Terminé la canción en dos días”. Heaven Is a Junkyard llegará el 9 de junio a través de Fat Possum.

8. Kiana Ledé + Ella Mai, Jealous

Conocida por sus hermosas y desgarradoras baladas sobre la traición la cantante y compositora Kiana Ledé se viene hoy con una nueva canción producida por Vron, Jealous, que cuenta con la colaboración de Ella Mai, y que trata justo de lo que sugiere el título, o como Ledé se refirió a ella en las redes sociales, “el monstruo de ojos verdes”. La canción proporciona a ambas cantantes una plataforma de vulnerabilidad para confesar sus verdades en el juego llamado amor con una buena dosis de celos.

