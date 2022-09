New Music: Paramore + FKA twigs + Men I Trust + Omar Apollo y más

En la selección musical del día de hoy, tenemos el primer single del nuevo disco de Paramore; FKA twigs deja caer el vídeo oficial de pamplemousse, y Men I Trust se traen Billie Toppy. Además, veremos un performance en vivo de Omar Apollo, Weyes Blood baila en su nuevo vídeo, y escucharemos el último adelanto del próximo álbum de Björk. ¡Comencemos!

1. Paramore, This Is Why

Paramore ya anunció su próximo álbum: This Is Why llega el 10 de febrero a través de Atlantic. Está encabezado por la canción que da título al disco, que se publica hoy junto con un vídeo dirigido por Brendan Yates, de Turnstile, y rodado en Malibú, California. “This Is Why fue la última canción que escribimos para el álbum. Para ser honesta, estaba muy cansada de escribir letras pero Taylor nos convenció a Zac y a mí de que debíamos trabajar en esta última idea. Lo que salió de ella fue la canción que da título a todo el álbum”, explicó Hayley Williams en un comunicado. “Resume la plétora de emociones ridículas, la montaña rusa de estar vivo en 2022, de haber sobrevivido incluso solo a los últimos 3 o 4 años. Uno pensaría que después de una pandemia mundial de proporciones jodidamente bíblicas y la inminente perdición de un planeta moribundo, los seres humanos habrían encontrado en lo más profundo de su ser humano ser más amables o más empáticos o algo así”.

2. FKA twigs, pamplemousse

Si pensabas que la era de CAPRISONGS de FKA twigs había terminado… pues nada más lejos de la verdad. La artista británica dejó caer el día de hoy un audiovisual más de la ola de CAPRIVIDS, y en esta oportunidad le tocó a pamplemousse, que llegó con un excelente clip dirigido por Aidan Zamiri y Yuma Burgess que combina la animación stop-motion con la fotografía, el dibujo y la pintura, para hacer cada cuadro en el que aparece twigs toda una obra de arte.

3. Men I Trust, Billie Toppy

En agosto del año pasado, el grupo canadiense Men I Trust publicó su Untournable Album, pero parece que los fans no tendrán que esperar demasiado para una continuación. En el verano, lanzaron la potente Hard To Let Go, a la que ahora se une Billie Toppy, en donde Emmanuelle Proulx y compañía parecen experimentar con influencias post-punk: sin duda podrán montar un moshpit o dos con este single.

4. Omar Apollo, Evergreen (Live)

Omar Apollo compartió esta semana una nueva versión en vivo de su tema Evergreen, uno de los momentos más hermosos de su álbum Ivory. En el clip, vemos a Apollo comenzar la interpretación entre la vegetación, antes de que la cámara se aleje y nos muestre a los miembros de su banda tocando la pista al aire libre junto a él.

5. Weyes Blood, It’s Not Just Me, It’s Everybody

Weyes Blood se trae hoy el vídeo musical de It’s Not Just Me, It’s Everybody, el primer sencillo de su esperado nuevo álbum And In The Darkness, Hearts Aglow. Dirigido por Charlotte Ercoli, el vídeo sitúa a Natalie Mering en un musical post-apocalíptico en el que es la última persona viva en la Tierra, aunque baila entre los escombros y los muertos con un smartphone animado. La propia Natalie califica este vídeo de “demente”, y con razón. In The Darkness, Hearts Aglow saldrá a la venta el 18 de noviembre a través de Sub Pop.

6. Björk, Fossora

Björk publica su nuevo álbum, Fossora, este viernes a través de One Little Independent, y como último adelanto, esta semana nos ofrece el cuarto single del álbum, el tema que da título al a la producción. El tema, de gran impacto, cuenta con la participación de Kasimyn. En un comunicado anterior de Instagram junto al anuncio del álbum, Björk escribió: “Cada álbum siempre empieza con un sentimiento que intento plasmar en un sonido. Esta vez el sentimiento estaba aterrizando (después de mi último álbum Utopia, que era toda una isla en el aire de los elementos de las nubes y sin bajos) en la tierra y clavando los pies en el suelo”.

7. Shygirl, Shlut

Durante los últimos meses, Shygirl ha estado dando a conocer al mundo los temas de su próximo álbum debut, Nymph, que finalmente saldrá a la venta este 30 de septiembre. Ya hemos escuchado Firefly, Come For Me, Coochie (A Bedtime Story) y Nike. Un tema subyacente de Nymph, naturalmente, es que nunca se puede tener demasiado de algo bueno, así que hay una última entrega antes del lanzamiento del álbum, Shlut, producido por Bloodpop, y que se apoya en el sonido de las flautas.

8. Denzel Curry, X-Wing

Denzel Curry anunció esta semana una edición extendida de su LP de 2022, Melt My Eyez See Your Future, con el lanzamiento de un nuevo vídeo para X-Wing, en el que pilota un ejemplar negro mate de la nave estelar rebelde de Star Wars bajo la dirección de Adrian Villagomez. Melt My Eyez See Your Future: The Extended Edition saldrá a la venta el 30 de septiembre a través de Loma Vista, y comprende una única toma del LP original interpretada por Curry con el apoyo de Cold Blooded Soul Band.

