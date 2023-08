New Music: Jorja Smith + Mac Miller + Courtney Barnett + Stephen Sanchez y más

La selección musical de hoy lunes se viene con el nuevo sencillo de Jorja Smith, la colección de vídeos musicales completos del álbum Swimming de Mac Miller para celebrar su quinto aniversario, y un cover de Chastity Belt hecho por Courtney Barnett. Además, escucharemos a Stephen Sanchez como un Elvis Presley moderno en el vídeo del sencillo Be More, un trío de temas en vivo de Boygenius y mucho más. ¡Comencemos!

1. Jorja Smith, Go Go Go

Jorja Smith compartió un nuevo single que la ve expandir su sonido: se trata de Go Go Go, en donde la británica deja un poco el R&B para sumergirse un poco en el estilo indie. El tema es el último adelanto del segundo álbum de la cantante, Falling Or Flying, que se espera llegue el próximo 29 de septiembre como la continuación oficial del debut de Smith, Lost And Found. Sobre el tema, la artista dijo: “Es una especie de canción f you. Por qué la gente tiene que besarse y contárselo. Estoy en mi pequeña era alternativa, pero siempre he estado en ella. La gente puede decir ‘no me esperaba esto’, pero yo digo: ‘pues yo sí'”.

2. Mac Miller, Swimming (The Videos)

Hace 5 años, el rapero Mac Miller dejó caer Swimming, su álbum de 2018 y que un mes después se convertiría tristemente en el último de su carrera en vida. Aún así, seguimos recordando con mucho cariño a Miller, y su patrimonio está celebrando el quinto aniversario del álbum con varios lanzamientos especiales: un par de Vans inspirados en el disco, una edición en vinilo de su recordado Tiny Desk Concert, y también dejaron caer una playlist completa con visuales para cada uno de los temas del disco, que puedes disfrutar arriba. Si bien durante la promo del álbum Miller publicó Self Care y Come Back To Earth, ahora podemos ver el resto de los vídeos hechos para el álbum, dirigidos por Anthony Gaddis & Eric Tilford.

3. Courtney Barnett, Different Now (Chastity Belt cover)

La australiana Courtney Barnett compartió el día de hoy un cover del tema Different Now de Chastity Belt, lanzado por la disquera Suicide Squeeze en celebración a Chastity Belt con el último de su serie de singles split 7″, con un par de versiones de los amigos de la banda y compañeros de gira Courtney Barnett y Kurt Vile. Para este lanzamiento, Kurt y Courtney grabaron cada uno una canción del tercer álbum de la banda, I Used to Spend So Much Time Alone de 2017, en sus estilos característicos. “Esta canción es muy especial para mí. Recuerdo cuando salió el álbum y escuché different now una y otra vez, pensé que me estaban cantando directamente a mí. Es una canción perfecta, se la enseñé a Kurt y siempre me la cantaba en las giras”, dice Barnett sobre su versión del tema. Aún está por llegar la versión de Kurt Vile de This Time of Night.

4. Stephen Sanchez, Be More

El artista pop estadounidense Stephen Sanchez acaba de lanzar su nuevo single Be More, inspirado en Elvis Presley y la era de los años 50, justamente con un videoclip que también le da un aire vintage. El cantante de 20 años afincado en Nashville dejó caer el sencillo que forma parte de su próximo álbum Angel Face, que narra la vida y la época del ficticio Stephen Sanchez, conocido como El Trovador Sanchez, que alcanzó la fama gracias a su éxito de 1958 Until I Found You, pero su mundo se volvió del revés cuando conoció a su amor Evangeline en 1964. Hablando de Be More, Sanchez dijo: “Es un diálogo entre amantes, en este caso El Trovador Sanchez y Evangeline. El Trovador Sánchez dice lo mucho que quiere a Evangeline y le pide que ‘sea más’. Por ejemplo, Sé más es mucho más que Te quiero y Te necesito… Ambas partes están suplicando y proclamando amor. Ese es el propósito de la canción. Afirma que tu amor es mucho más de lo que jamás podrías entender, saber o tener entre tus manos por ti mismo”, añadió.

5. Boygenius, Not Strong Enough + Cool About It + $20

Para celebrar el episodio 500 de las Saturday Sessions del programa CBS Saturday Morning, Boygenius, el supergrupo formado por Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker, interpretó una colección de canciones de su álbum debut de 2023, The Record. Para marcar la ocasión, Boygenius regresó al programa tocando un trío de temas: $20, Not Strong Enough y Cool About It, y en lugar de tocar en el entorno familiar de un estudio íntimo, Boygenius se subió a un gran escenario con una gran multitud.

