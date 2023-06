New Music: Halsey + Taeyong + Bring Me The Horion + Madison Beer y más

La selección musical de este lunes se viene con una collab entre Halsey y SUGA de BTS; el nuevo single solista de Taeyong de NCT y un banger de Bring Me The Horizon. Además, escucharemos un adelanto del próximo disco de Madison Beer, y el sencillo Track 3 del español ARÓN. ¡Comencemos!

1. Halsey + SUGA, Lilith

Halsey vuelve al universo de BTS con Lilith, un nuevo single en colaboración con SUGA. Se lanza como “himno” del nuevo videojuego de Blizzard Entertainment, Diablo IV, que también sale hoy a la venta. El clip del tema comienza con Halsey enfundada en una túnica negra con capucha mientras camina por una iglesia iluminada por velas antes de que SUGA aparezca rodeado de una nube de niebla que oscurece su rostro. Halsey se asoció por primera vez con el grupo BTS en 2019 con Boy With Luv, que recientemente se convirtió en la primera canción en coreano en superar los mil millones de streams en Spotify.

2. Taeyong, Shalala

El miembro de NCT, Taeyong, hizo su tan esperado debut en solitario con su mini-álbum y single, SHALALA. En el llamativo vídeo que acompaña a la canción, inspirado en un videojuego, Taeyong salta al metaverso tras hackear con éxito un enorme sistema informático. A continuación, gana una serie de partidas, desde bolos hasta póquer. Además de SHALALA, el debut de Taeyong incluye el tema Move Mood Mode, en el que participa Wendy, vocalista de Red Velvet. Otras canciones del disco son Ruby, Gwando, 404 File Not Found, Virtual Insanity y Back to the Past.

3. Bring Me The Horizon + Lil Uzi Vert + Glassjaw, AmEN!

Bring Me The Horizon se asociaron con el rapero Lil Uzi Vert y Daryl Palumbo de Glassjaw para el nuevo single AmEN!, un tema potente que cuenta con el característico gruñido aullante de Oli Sykes, líder de BMTH, y una estrofa de rap perfectamente fluida del propio Uzi. La canción también aborda el tema de la hipocresía extra-religiosa. El nuevo single se estrenó la semana pasada en el concierto de la banda en Budapest y sirvió como tema de apertura de la noche.

4. Madison Beer, Home To Another One

Madison Beer anunció su próximo álbum: Silence Between Songs saldrá a la venta el 15 de septiembre, y junto con la noticia, Madison dejó caer el nuevo single Home To Another One. “He aprendido mucho sobre mí misma y sobre mi arte en el viaje de los últimos dos años desde mi último disco”, dice Madison en un comunicado de prensa. “Este álbum cuenta la historia de tantas piezas diferentes de mí que descubrí en los momentos de pausa en los que me asenté del ruido y aprendí más sobre mí misma. Espero que mis fans se sientan tan inspirados al escucharlo como yo al crearlo”.

5. ARON, Track 3

En estos días hemos estado ocupados viendo al actor y cantante Arón Piper en la nueva serie de Netflix El Silencio, pero lo cierto es que el joven artista ha hecho de todo menos estar callado en el frente musical, pues recientemente compartió con sus fans otro sencillo: en esta oportunidad se trata de Track 3, en donde el español habla de desamores, romances por interés y las posesiones que tiene, que lo hacen sentir un poco solo.

