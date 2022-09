New Music: Gorillaz + Arctic Monkeys + Puma Blue + Baby Queen y más

La selección musical de hoy jueves se trae otro adelanto del próximo disco de Gorillaz, una balada sensual de Arctic Monkeys, y el tema que marca el regreso de Puma Blue. Además, escucharemos lo más reciente de Baby Queen, y el tema Give Me a Reason de Let’s Eat Grandma. ¡Comencemos!

1. Gorillaz, Baby Queen

Gorillaz lanzó el día de hoy el tema Baby Queen, que pertenece a la banda sonora del vídeojuego FIFA 23. Pero Baby Queen no sólo estará en la última entrega del juego de fútbol más famoso de la historia, sino también en el próximo álbum de Gorillaz, Cracker Island, que tiene previsto su lanzamiento el 24 de febrero de 2023 vía Warner y Parlophone Records. Ya hemos escuchado varios singles, entre ellos New Gold con Tame Impala y un primer single con el gran Thundercat que le da nombre a la producción.

Publicidad

2. Arctic Monkeys, Body Paint

Arctic Monkeys se trae el día de hoy Body Paint, un nuevo corte de su séptimo álbum The Car, que se lanzará en su totalidad el 21 de octubre a través de Domino. El tema sigue a There’d Better Be A Mirrorball, que marcó el primer material nuevo de la banda desde el divisivo Tranquility Base Hotel & Casino de 2018. Body Paint es otra balada sensual con arreglos de cuerdas y mood setentoso al igual que el primer single, y que llega con un vídeo dirigido por Brook Linder que puedes disfrutar arriba.

3. Puma Blue, Hounds

Puma Blue vuelve el día de hoy con su primera música nueva de 2022: se trata de Hounds, que llega acompañada de un hermoso vídeo en blanco y negro dirigido por Jak Payne. En un comunicado, el artista nos cuenta un poco más sobre el tema: “En el pasado me he esforzado por hacer este sonido íntimo en mi portátil y luego traducirlo de manera diferente para el escenario en vivo”, explica. “Pero tras el desapego de los últimos dos años, me di cuenta de que lo que más me gusta de este proyecto es tocarlo en directo con mis amigos más cercanos. Así que les llevé esta maqueta que había escrito en torno a una línea de bajo, una canción inspirada en el sonido de Bristol sobre la huida de la depresión y la inevitabilidad de la soledad, y después de improvisar un par de veces la grabamos juntos en directo en un estudio de la costa inglesa. No se me escapa la ironía, dado que se trata de una canción sobre la soledad, de que fue un momento realmente conmovedor de unión y creo que se puede oír en la interpretación”.

Publicidad

4. Baby Queen, Lazy

La cantante sudafricana Baby Queen se trae hoy su último single, Lazy, que sigue a Nobody Really Cares, una oda pop-punk a ese sentimiento de que nada te importa. Lazy es un himno para la Gen-Z, en donde la monarca del antipop se regodea en su holgazanería. En una declaración sobre el tema, Baby Queen opta por dejar que la música hable por sí misma, ya que su sentimiento es que es demasiado perezosa para decir algo sobre la pista. Junto con el single, la cantante también se trae un descarado vídeo musical en el que se ve cómo imagina todas sus grandes ambiciones, pero nunca puede abandonar el sofá para conseguirlas.

Publicidad

5. Let’s Eat Grandma, Give Me A Reason

Let’s Eat Grandma se traen hoy un nuevo single, Give Me a Reason, junto con un lyric video. Está extraído de la edición de lujo de su último álbum Two Ribbons, que ya está a la venta en Transgressive. “Allá por el otoño de 2019 fuimos a Sheringham, en la costa de Norfolk, nos alojamos juntas en un Airbnb, donde escribimos Give Me a Reason“, explica el dúo en un comunicado. “Creo que se puede escuchar el entorno que se filtra en la canción; es una de nuestras canciones más crudas emocionalmente, pero se sintió muy catártica al escribirla. Los dos escribimos sobre cosas diferentes, pero las unimos de una manera que parecía que se unía de forma muy natural”.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?