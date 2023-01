New Music Friday: Rosalía + Sam Smith + Taylor Swift + TXT y más

La selección musical de hoy se viene con el primer nuevo track de Rosalía para este 2023, el recién estrenado álbum de Sam Smith, así como el video de Taylor Swift para su tema Lavender Haze. Además, disfrutaremos del vídeo Sugar Rush Ride de TXT, un performance en vivo de Måneskin y Tom Morello, así como de lo nuevo de las japonesas de XG y mucho mas. ¡Comencemos!

1. Rosalía, LLYLM

Rosalía se trae una nueva canción, LLYLM, una abreviatura de Lie like you love me. El tema en inglés es el primer sencillo de la cantante española para 2023. El último tema de Rosalía en inglés fue una versión del clásico de Bonnie ‘Prince’ Billy de 1999, I See a Darkness, que apareció en su LP debut Los Ángeles. Desde que publicó su tercer álbum MOTOMAMI el año pasado, ha compartido una remezcla de Despechá como parte de la edición de lujo del disco.

2. Sam Smith, Gloria

Gloria, el cuarto álbum de estudio de Sam Smith, ya está aquí. El LP se grabó entre Los Ángeles, Londres y Jamaica. En un comunicado, Smith dijo que la continuación de Love Goes de 2020 “se siente como una mayoría de edad”, añadiendo: “Me siento abrumade y emocionade al empezar a dejar ir a Gloria y entregarles este trabajo. Ha sido mágico en todos los sentidos hacer esta pieza musical, y al entregales este disco, les estoy entregando parte de mi corazón y de mi alma. Gloria me ayudó a superar momentos oscuros y fue un faro en mi vida. Espero que pueda serlo para ustedes”.

3. Taylor Swift, Lavender Haze

Taylor Swift estrenó hoy el vídeo musical de Lavender Haze, un corte de su último álbum Midnights. Tomando su título de un episodio de Mad Men, en Lavender Haze Swift canta sobre los anticuados roles de género. Laith Ashley De La Cruz, actor y activista trans, interpreta al interés amoroso de Swift en el vídeo, dirigido por la misma cantante. Lavender Haze es el tercer clip publicado en apoyo de Midnights, tras Anti-Hero y Bejeweled.

4. TXT, Sugar Rush Ride

Tomorrow X Together, aka TXT, se traen hoy el vídeo musical de Sugar Rush Ride, la canción que da título a su nuevo EP The Name Chapter: Temptation. En el clip se ve a los cinco miembros de TXT despertando a orillas de una isla, antes de explorar el misterioso bosque que hay en su interior y posteriormente tratar de evitar las tentaciones que les acechan. El tema cuenta con los créditos de producción del cantautor estadounidense Salem Ilese, lo que supone la tercera colaboración del grupo con el artista.

5. Måneskin + Tom Morello, Gossip

A principios de este mes, Måneskin y Tom Morello se unieron para una nueva canción llamada Gossip, y anoche visitaron The Tonight Show para interpretar la canción en directo por primera vez. Måneskin acaban de publicar su último álbum, RUSH!, y en febrero competirán por el premio al Mejor Artista Revelación en los Grammy.

6. XG, LEFT RIGHT (XG SHOOTING STAR LIVE STAGE)

Esta semana, el grupo de chicas japonés de hip-hop y R&B, XG, regresaron con su último single en inglés, Shooting Star, que sigue al tema viral del grupo de junio de 2022, Mascara. Ahora, dejaron caer Left Right, una pista que se sumerge en bajos profundos, trap y sintetizadores para apoyar el rap y las mezclas vocales de XG.

7. Chlöe, Pray It Away

Antes de su próximo álbum debut en solitario, In Pieces, Chlöe se trae su single principal, Pray It Away. En la primera pieza de In Pieces, Chlöe se recupera de un corazón roto poniéndose en contacto con su espiritualidad. Al principio, está enfadada y vengativa por un hombre que le hizo algo malo. Pero en lugar de vengarse, opta por rezar para que desaparezcan el dolor y la angustia. En el vídeo que acompaña a la canción, dirigido por Madeline Kate Kann, se ve a Chlöe bailando en una iglesia histórica del centro de Los Ángeles, rodeada de bailarines vestidos de blanco.

8. Skrillex + Bladee, Real Spring

Skrillex se trae su nuevo single Real Spring con Bladee, miembro de Drain Gang. El tema, su cuarto single colaborativo del año, viene acompañado de un vídeo musical en el que ambos se aventuran por Japón. La pista llega una semana después del lanzamiento de Leave Me Like This, con el rapero y productor Bobby Raps, así como de la collab con PinkPantheress y Trippie Redd en Way Back, así como con Flowdan y Fred Again.. en Rumble. Se rumorea que Skrillex está trabajando en su primer álbum en solitario en casi una década.

9. Gorillaz + Adeleye Omotayo, Silent Running

Gorillaz compartió otro adelanto de su próximo álbum Cracker Island. Con Adeleye Omotayo, vocalista de Humanz Choir, Silent Running sigue a los singles New Gold, Baby Queen y el tema que da título al álbum. En un comunicado de prensa, Damon Albarn describió la nueva canción como “… esa especie de estado onírico hipnotizador en el que te encuentras cuando estás siguiendo un tren de pensamiento”. 2-D añadió: “A veces me pierdo y acabo en el lugar equivocado, pero luego resulta que es donde tenía que ir de todos modos”. Cracker Island sale a la venta el 24 de febrero a través de Warner Records.

10. Chai, ラブじゃん

Las japonesas de CHAI lanzan hoy su nuevo single, ラブじゃん, que llega acompañado de un vídeo musical animado dirigido por Ayaka Ohira. El mensaje de CHAI para la canción es el siguiente: “Un poco de amor para mí, un poco de amor para ti. Para los monstruos frustrados, tengo un amor más grande ♡ Porque al final, es el amor el que lo salva todo, ¿no? Espero que esta canción te ayude a pasar el día con energía. Con todo el cariño de CHAI ♡♡♡”.

