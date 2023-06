New Music Friday: Kim Petras + Nelly Furtado + Kid Cudi + The Weeknd y más

La selección musical de este viernes se trae una nueva versión del clásico Stars Are Blind de Paris Hilton junto a Kim Petras; el regreso de Nelly Furtado y un adelanto del próximo disco de Kid Cudi. Además, escucharemos la collab de The Weeknd, Playboi Carti y Madonna, lo nuevo de Karol G, el más reciente álbum de los Foo Fighters y mucho más. ¡Comencemos!

1. Kim Petras + Paris Hilton, Stars Are Blind

Para el mes del Orgullo, Paris Hilton y Kim Petras se unieron para grabar nuevamente la icónica canción de Paris de 2006, Stars Are Blind. Como era de esperar para Paris, la nueva versión no es tanto una renovación de la original como añadir un verso de Petras a la pista (además de añadir una tonelada de reverberación a la voz de Hilton). Aun así, la contribución de Petras es suficiente para mantener a flote la pista. Disfrútala arriba.

2. Nelly Furtado + Dom Dolla, Eat Your Man

Finalmente, Nelly Furtado está de vuelta con nueva música. El productor de EDM y DJ Dom Dolla la reclutó para un nuevo tema dance, titulado Eat Your Man, con toques siniestro. Al parecer, Furtado y Dolla se conocieron en el aclamado festival australiano Beyond The Valley en 2022 y los dos se dieron cuenta de que tenían una química instantánea y ella le pidió su opinión para la nueva música en la que ha estado trabajando. “Conocer a Dom ha sido una bendición absoluta”, dijo Furtado en un comunicado. “Tenemos una verdadera sinergia creativa y confianza cuando trabajamos juntos pues escuchamos la música de una manera similar y estoy súper inspirada por sus shows en vivo. Me ha recordado lo divertida que puede ser la música y por eso le estoy agradecida”.

3. Kid Cudi, Porsche Topless

Kid Cudi está de vuelta con Porsche Topless, el primer single de su noveno álbum de estudio. Lanzado a través de Republic Records, el single es el último lanzamiento de Cudi desde Entergalatic de 2022. Un comunicado de prensa explicó que la nueva canción “anuncia” la llegada de su próximo LP de larga duración, que llega “muy pronto”. Disfruta del tema en el lyric video de arriba, con toques muy ochentosos.

4. The Weeknd + Madonna + Playboi Carti, Popular

The Weeknd se unió a Madonna y a Playboi Carti para Popular, la segunda canción de la banda sonora de su programa de HBO The Idol. Sigue a Double Fantasy del mes pasado, que fue producido por Mike Dean y contó con Future. Hablando de la colaboración en una entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1, The Weeknd dijo: “Estoy orgulloso de ella. Definitivamente estoy orgulloso. Carti y yo ya habíamos hecho esto antes. Hemos tenido una versión diferente de esta canción antes. Así que he tenido estas voces por un tiempo y he trabajado alrededor de ella, y luego la he mantenido en el disco. Pero ahora sentí que era el momento. Era el momento. Y se sentía bien y se sentía cohesivo con este álbum que estoy trabajando en este momento. O que acabo de terminar. La banda sonora de The Idol. Así que he estado produciendo la canción por un tiempo. Y luego Madonna, Madge. Ella es la firma definitiva para esta canción, para este álbum, y para este programa de televisión. Y oirás más de ella en el programa también. Es la estrella del pop por excelencia”.

5. Karol G, WATATI

Karol G acaba de lanzar su nuevo single WATATI, en el que colabora el rapero panameño Aldo Ranks. El tema es su contribución a la banda sonora de la película Barbie. Karol G es uno de los grandes nombres que aparecen en la banda sonora dela película, junto a Charli XCX, Lizzo, HAIM, Tame Impala y muchos más. La banda sonora completa sale a la venta el viernes 21 de julio, el mismo día que la película llega a los cines. A partir de agosto, Karol G emprenderá su gira MAÑANA SERÁ BONITO, que comenzará con una actuación en Lollapalooza.

6. Foo Fighters, But Here We Are

Foo Fighters vuelven hoy con un nuevo álbum, But Here We Are, su primero desde la repentina muerte de Taylor Hawkins el año pasado. Antes de su lanzamiento, la banda adelantó la continuación de Medicine at Midnight, de 2021, con los singles Rescued, Under You y Show Me How, que cuenta con la voz invitada de Violet, la hija de Dave Grohl. Según los materiales de prensa, el disco es “el primer capítulo de la nueva vida de la banda”, canalizando “la ingenuidad del debut de Foo Fighters en 1995, informada por décadas de madurez y profundidad”.

7. Bimini, When The Party Ends

Bimini se trae hoy su nuevo single When the Party Ends. Sobre el tema, la cantante y artista drag comentó: “El ritmo retumbante y el bajo profundo, mezclados con mi corazón derramándose sobre un ritmo house, hacen que esta canción sea tan especial para mí. Otro tema que escribí con Billy Blond y Redshank, está lleno de emociones crudas, ex amantes y llanto en la pista de baile. When The Party Ends es mi bebé y estoy muy contenta de que salga al mundo”. Bimini firmó con Relentless Records en 2022, y hasta ahora ha publicado tres sencillos en el sello: Rodeo, Different Kinds of People y Tommy’s Dream. Se espera que su primer EP salga a finales de año.

8. Bloc Party + KennyHoopla, Keep It Rolling

Bloc Party reclutaron a KennyHoopla para Keep It Rolling, el primer single en colaboración de la banda. “He sido fan de Kenny desde hace tiempo, así que cuando vino a Londres aproveché la oportunidad de entrar en el estudio juntos”, dijo el líder de Bloc Party, Kele Okereke, en un comunicado. “Escribimos un montón de canciones en una tarde y Keep It Rolling fue una de esas ideas. Siempre me sentí muy unido a esa idea, así que decidí que me gustaría llevarla a Bloc Party, así que la convertimos en canción. Fue todo muy orgánico”. El último LP de Bloc Party, Alpha Games, salió el año pasado.

9. Rob Grant + Lana Del Rey, Lost at Sea

Esta semana, Rob Grant, el padre de Lana Del Rey (quien se llama a sí mismo un nepo daddy) lanzó un single: se trata de Lost at Sea, la canción que da título a su álbum debut, que sale a la venta el próximo viernes. “La canción tiene un profundo mensaje de esperanza para todos los que nos sentimos perdidos y desconectados en el mundo actual”, dijo Grant en un comunicado. “Lost At Sea es la razón por la que hice mi álbum: para compartir música que pueda traer algo de paz y calma a un mundo muy ansioso”. Grant coescribió la canción junto a Del Rey, con la participación de la Budapest Art Orchestra.

