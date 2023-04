New Music Friday: Jisoo + Björk + Tyler, The Creator + boygenius y más

La selección musical de este New Music Friday cierra el mes de mazo con el primer mini álbum solista de Jisoo de BLACKPINK, con un vídeo de Björk y con la versión deluxe del último disco de Tyler, The Creator. Además, escucharemos el esperado álbum debut de boygenius con un cortometraje dirigido por Kristen Stewart, el regreso de Paris Texas, un adelanto del próximo disco de Alex Anwandter y mucho más. ¡Comencemos!

1. Jisoo, ME + FLOWER

Jisoo de BLACKPINK se trae hoy su álbum debut en solitario, ME. Con una duración aproximada de cinco minutos, el proyecto de dos pistas incluye las canciones FLOWER y All Eyes On Me, la primera de las cuales viene acompañada de un vídeo musical. Jisoo es la última integrante de BLACKPINK en lanzar su música en solitario.

2. Björk, Fossora

Tras el lanzamiento el año pasado del álbum Fossora, Björk comparte el vídeo de la canción que da título al disco, dirigido por ella misma, Viðar Logi, M/M (París) y Futuredeluxe. El clip comienza con Björk con peluca y maquillaje experimental mientras toca su banda de acompañamiento. A medida que el grupo se desplaza por el vídeo, siguen teniendo como telón de fondo una pantalla verde de unas plantas en movimiento ntes de que los músicos terminen sustituidos por un DJ increíble. Es entonces cuando se desata el caos, ya que Björk y el DJ empiezan a quedar tapados por las plantas, mientras ella sigue bailando.

3. Tyler The Creator + ASAP Rocky, Wharf Talk

Hoy Tyler, The Creator saca a la venta la versión de lujo del álbum Call Me If You Get Lost: The Estate Sale, que incluye ocho temas nuevos, además de los 16 cortes del disco original de 2021. Esta semana, Tyler ya había publicado dos temas de la edición extendida, Dogtooth y Sorry Not Sorry, cada uno con su propio vídeo musical. Y hoy, para celebrar el lanzamiento, se trae los visuales de un tercer corte: Wharf Talk, con su viejo amigo y colaborador A$AP Rocky. El vídeo muestra a Tyler sentado en un frondoso campo en una cita de picnic consigo mismo y, más tarde, haciendo las maletas para unirse a A$AP en un idílico muelle junto al mar.

4. boygenius, the record + the film

El debut de boygenius, the record, llegó finalmente el día de hoy a través de Interscope Records. Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus anunciaron la continuación de su EP homónimo de 2018 con un trío de singles: $20, Emily I’m Sorry y True Blue, y más tarde, compartieron un vídeo para el tema Not Strong Enough. Para acompañar el lanzamiento del álbum, se traen un cortometraje dirigido por Kristen Stewart llamado the film.

5. Paris Texas, PANIC!!!

Tras su EP de 2021 Boy Anonymous y Red Hand Akimbo, el dúo Paris Texas vuelve con su nuevo tema PANIC!!!, que supone el primer adelanto del próximo álbum debut de la agrupación. La pista llega acompañada de un nuevo vídeo dirigido por Bradley J. Calder y Neema Sadeghi. El mood rockstar del dúo se mantiene en el vídeo musical del tema, en el que Louie Pastel y Felix se sumergen en un mosh put que se vuelve mortal.

6. Alex Anwandter, Precipicio

El chileno Alex Anwandter regresa hoy con el vídeo oficial de su tema Precipicio, otro adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio llamado El diablo en el cuerpo, que sale a la venta el próximo 26 de mayo y que incluye un total de 16 temas y colaboraciones con artistas como Julieta Venegas, Javiera Mena, Buscabulla y Christina Rosenvinge. El clip del nuevo tema fue dirigido por Will Calacito y grabado en el Sugar Hill Restaurant & Supper Club, un icónico bar de Brookln. Sobre la pista, Alex dice; “Es una canción sobre cómo, cuando una relación se está desmoronando, puede parecerse a este caótico mundo que se autodestruye. Y si el mundo se está acabando, supongo que bailar es una opción tan buena como cualquier otra”.

7. Paramore, You First (Live from South America)

Recién llegados de sus recientes conciertos en Sudamérica, Paramore se trae un nuevo vídeo en directo de You First. La banda capturó sus performances de la canción incluida en el disco This Is Why, que fue su apertura en la serie de conciertos en Perú, Chile, Argentina, Brasil y Colombia realizados en las últimas semanas. Así que si quieres revivir el concierto de Paramore al que asististe y quizás bsucarte en la audiencia, puedes disfrutar del enérgico clip arriba.

8. Weyes Blood, God Turn Me Into A Flower

Weyes Blood fue la invitada musical en el episodio de anoche de The Late Show With Stephen Colbert, donde interpretó God Turn Me Into a Flower. la canción es un punto culminante del último álbum de Weyes Blood, And in the Darkness, Hearts Aglow, que salió el pasado noviembre. La continuación de Titanic Rising de 2019 también incluye los singles Grapevine y It’s Not Just Me, It’s Everybody.

9. Felicita + Caroline Polachek, Spalarkle (Alys)

Desde su álbum debut hej! de 2018, le productor Felicita ha dejado caer de forma rutinaria singles enigmáticos, y hoy está de regreso con otro tema vertiginoso en el que se reencuentra con su antigua colaboradora Caroline Polachek para la pista Spalarkle (Alys). El vídeo que lo acompaña, dirigido por Umi Ishihara, es un vibrante caos lleno de imágenes borrosas de cabezas sinuosas y trituradoras de guitarras sin rostro que se bañan en colores saturados. En una escena fija, Felicita se sienta en un caballo de carrusel con un llamativo maquillaje de mimo, con los ojos abiertos de par en par mientras la habitación empieza a girar.

