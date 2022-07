New Music: Charli XCX + Stromae + Rina Sawayama + Pretty Sick y más

La selección musical de hoy miércoles se viene con un nuevo single de Charli XCX para la cinta Bodies Bodies Bodies de A24; un divertido vídeo de Stromae junto a Camila Cabello, y el tema que da título al próximo álbum de Rina Sawayama. Además, escucharemos lo más reciente de Pretty Sick, un clip de Cyn junto a Katy Perry, y lo nuevo de U.S. Girls. ¡Comencemos!

1. Charli XCX, Hot Girl

Charli XCX se trae una nueva canción, Hot Girl, que fue escrita con George Daniel de The 1975 para la próxima película de misterio de A24, Bodies Bodies Bodies. La película dirigida por Halina Reijn está protagonizada por Amandla Stenberg, Maria Bakalova, Myha’la Herrold, Chase Sui Wonders, Rachel Sennot, Lee Pace y Pete Davidson. Su sinopsis oficial dice: “Cuando un grupo de veinteañeros ricos planea una fiesta por el huracán en una remota mansión familiar, un juego de fiesta tiene un giro en esta fresca y divertida mirada a las puñaladas por la espalda, los falsos amigos y una fiesta que sale muy, muy mal”.

2. Stromae + Camila Cabello, Mon amour

Luego de conocerse en la Met Gala de este año, Stromae y Camila Cabello están de vuelta hoy con una versión reimaginada la canción Mon Amour del último disco del artista belga. La pista llega con un vídeo inspirado en el reality show Love Island, y sigue a las dos estrellas (junto con otros ocho solteros y solteras) mientras intentan encontrar el amor. El clip dirigido por Julien & Quentin incluye peleas, sesiones de besos, fiestas en la piscina y hasta un poco de actividad paranormal.

3. Rina Sawayama, Hold The Girl

Rina Sawayama lanzará su segundo álbum, Hold The Girl, el próximo 16 de septiembre a través de Dirty Hit, y hoy se viene justamente con el sencillo que le da nombre a la producción. “Hold the Girl fue la primera canción que escribí para el disco a finales de 2020; había ido a terapia y tuve una revelación, así que decidí escribir esta canción”, explicó Sawayama. “Ese fue el comienzo. Estuve llorando antes de entrar en el estudio para escribirla”.

4. Pretty Sick, Human Condition

Después de formar Pretty Sick cuando solo tenía 13 años, Sabrina Fuentes está finalmente lista para lanzar el álbum de debut de la banda, Makes Me Sick Makes Me Smile, el 30 de septiembre. El grupo, afincado en Londres y en la ciudad de Nueva York, anunció el álbum con el single principal Human Condition, junto con un vídeo musical dirigido por Frank Lebon. Presentando un elenco de personajes que van desde la fangirl/asesina del videoclip hasta el gángster malote redimido por la creencia de Fuentes en el perdón, la canción muestra el lado sórdido de la condición humana.

5. Cyn, House With A View

Cyn recientemente dejó caer su single House with a View, la canción que escribió mientras manejaba los aspectos no tan divertidos de ser una nueva mamá, mientras manifiesta una vida de lujo. “Me sentía como si estuviera lavando un biberón tras otro, y estaba sentada en el fregadero pensando: ‘Si esta es mi vida, sería mucho mejor si pudiera ver un hermoso paisaje'”, dice Cyn en un comunicado. En el clip, cuida la casa y el perro de una “perra rica que vive en la Avenida de las Perras Ricas”, interpretada por Katy Perry, mientras ella está fuera en Las Vegas durante “literalmente 24 horas”. Todo estuvo dirigido por Kyle Newman, el novio de Cyn.

6. U.S. Girls, So Typically Now

U.S. Girls (aka Meghan Remy) comparte hoy un vídeo autodirigido para su nuevo single, So Typically Now. La canción cuenta con los coros de Kyle Kidd y es el primer lanzamiento de Remy de nueva música en solitario desde su single navideño de 2020 Santa Stay Home. El álbum más reciente de Remy, Heavy Light, salió en 2020 a través de 4AD.

7. The Linda Lindas, Tonite (The Go-Go’s cover)

The Linda Lindas se traen hoy una versión de estudio de su cover Tonite de The Go-Go’s. Esta versión es la primera que hacen después de su álbum debut, Growing Up, y es una de las canciones que la joven banda de punk toca habitualmente en directo. En un comunicado, el grupo explicó su larga conexión con loas integrantes del Salón de la Fama del Rock & Roll. “The Linda Lindas empezaron como una banda de versiones, y hemos tocado más canciones de The Go-Go’s que de cualquier otra banda”, dijeron. “E incluso cuando empezamos a escribir nuestras propias canciones, nunca dejamos de tocar Tonite. Nos encanta la idea de que salimos y nos adueñamos de nuestra ciudad, y Tonite es tan divertida de tocar como empoderadora, especialmente la parte en la que cantamos todas juntas”.

