New Music: BLACKPINK + Ice Spice + NCT 127 + Kailee Morgue y más

Comenzamos una semana más de buena música: en esta oportunidad, nos traemos un performance en vivo de BLACKPINK, un estreno de Ice Spice, y lo más reciente de los chicos de NCT 127. Además, disfrutaremos del tema de Kailee Morgue, Down With The Ship, lo nuevo de P!NK y de Pussy Riot. ¡Comencemos!

1. BLACKPINK, Shut Down (Live)

El grupo de chicas de K-pop BLACKPINK interpretó recientemente una versión especial de su último single, Shut Down, en París. El 28 de enero, el cuarteto estuvo acompañado por el galardonado violinista sueco Daniel Lozakovich durante una actuación de su canción en Le Gala des Pièces Jaunes, un concierto benéfico organizado por la primera dama francesa Brigitte Macron. La actuación de BLACKPINK comenzó con una orquesta interpretando el concierto para violín de Paganini, La Campanella, del que hace un guiño la canción. Más tarde, el grupo de chicas aparece en el escenario con Lozakovich, que toca la icónica melodía clásica mientras ellas actúan.

2. Ice Spice, In Ha Mood

La rapera en ascenso del Bronx, Ice Spice, bendijo a sus fans el fin de semana con el vídeo oficial de In Ha Mood. La canción, producida por RiotUSA, se estrenó el día de Navidad a través de YouTube y Soundcloud, y llegó a los servicios de streaming a principios de este mes. El visual, dirigido por Oliver Cannon y Chris Villa llega una semana después de que Ice Spice compartiera Like…?, un EP de seis canciones que incluye cortes como Bikini Bottom, Gangsta Boo y su single revelación Munch (Feelin’ U). Ice Spice se prepara ahora para lanzar su esperado álbum de debut, que se espera para los próximos meses.

3. NCT 127, Ay-Yo

NCT 127 se traen un llamativo vídeo musical para Ay-Yo, el single principal de la nueva redición de su cuarto álbum de estudio 질주 (2 Baddies). El nuevo clip muestra a la boyband en elegantes y coloridos decorados mientras interpretan la coreografía de la canción. Además de los 12 temas del álbum de septiembre, Ay-Yo incluye tres canciones nuevas, la que da título al disco y las caras B, DJ y Skyscraper. La nueva versión llega cuatro meses después del lanzamiento de su versión original y supone el primer lanzamiento de NCT 127 en 2023.

4. Kailee Morgue, Down With The Ship

El nuevo single de pop alternativo de Kailee Morgue se llama Down with the Ship, está extraído de su álbum de debut Girl Next Door, y en él la artista captura un ambiente de principios de los años 2000 sin dejar de ofrecernos una letra desgarradora para ese momento en el que sientes que “el mundo está en llamas”. El vídeo musical te hace sentir un poco menos solo mientras experimentas estos sentimientos, pues Morgue incluyó a fans de todas partes cantando junto a ella. “Fue muy divertido montar este videoclip, quería encontrar la manera de que todo el mundo se sintiera incluido, independientemente de dónde viviera”, explica la artista. “Y Down With The Ship me pareció la canción perfecta para hacerlo. Me encanta cómo ha quedado. Es genial ver las caras bonitas de todo el mundo”.

5. P!NK, TRUSTFALL

P!NK estrenó el vídeo musical de su último single, TRUSTFALL, que da título a su noveno álbum de estudio que saldrá a la venta el 17 de febrero. Dirigido por Georgia Hudson, el vídeo sitúa a la cantante frente a una joven que busca la misma sensación de confianza y liberación. Para la mujer, el obstáculo que intenta superar está relacionado con un chico en una fiesta en casa. Para P!NK, tanto en el vídeo como en el proceso de creación de su álbum, el obstáculo fue replantearse qué es lo que más le importa. “Es muy, muy fiel a lo que creo y a dónde estoy y a lo que siento y a lo que creo que siente mucha gente”, dijo la cantante sobre el disco. “Me tomé mi tiempo. Tuve tiempo y me pasaron muchas cosas realmente devastadoras. Mi hijo y yo enfermamos de COVID. Eso en cierto modo destiló para mí lo que realmente importa”.

6. Pussy Riot, Putin’s Ashes

Pussy Riot, el colectivo artístico feminista ruso que defiende el matriarcado a través de la performance política, acaba de compartir su última obra: Putin’s Ashes. La pista es en muchos sentidos su canción de lucha definitiva contra Vladimir Putin y su decisión de invadir Ucrania, y en el clip, vemos el retrato de Putin y las mujeres que forman el colectivo, con el rostro cubierto, quienes recolectan las cenizas de este. Nadya Tolokonnikova, creadora de Pussy Riot, comentó sobre el single: “Usé las habilidades que aprendí en los talleres clandestinos de mi colonia penal. Me obligaron a coser uniformes de la policía y el ejército en una cárcel rusa. Convertí lo que aprendí en mi campo de trabajo contra los que me encerraron. Putin es un peligro para todo el mundo y hay que detenerlo de inmediato”.

