“Never Rarely Sometimes Always”: Dos adolescentes buscan un aborto a escondidas en este filme de Sundance

El próximo mes de enero, al igual que todos los años, se realizará una nueva edición del Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah, en donde lo mejor del cine independiente norteamericano e internacional se reúne para uno de los encuentros del séptimo arte más esperados del año. Hace algunas semanas les dimos una lista de algunas de las películas más esperadas, y hoy recibimos el trailer de uno de esos estrenos del 2020.

Focus Features lanzó el primer adelanto del drama de Eliza Hittman, llamado Never Rarely Sometimes Always. La película sigue a dos adolescentes de la Pennsylvania rural, Autumn (Sidney Flanigan) y su prima Skylar (Talia Ryder), mientras se dirigen a la ciudad de Nueva York para buscar un aborto debido a un embarazo no deseado. Hittman hizo su debut en cine It Felt Like Love en 2014 y la siguió con el aclamado drama de 2017 Beach Rats, además de dirigir dos episodios del exitoso thriller para adolescentes 13 Reasons Why de Netflix y de la serie de HBO, High Maintenance.

Quizás para algunos la producción será controvertida por su temática, pero a juzgar por el tráiler, es interesante ver cómo la directora plantea lo difícil que es conseguir un aborto legal en las zonas más rurales de Norteamérica, aunque la misma historia se repite en muchos lugares del mundo donde el procedimiento es ilegal, y las mujeres están lejos de centros metropolitanos.

Los que apuestan contra el aborto dicen que si se prohíben todos los abortos, la gente no tratará de hacerse uno y las mujeres tendrán que vivir con el pecado de tener relaciones sexuales antes del matrimonio (no importa que haya razones para hacerse un aborto, incluso si se quiere tener un embarazo, la crueldad es el punto). De esta manera, la película podría servir como un punto de partida para esta conversación.

El filme también cuenta con un elenco conformado por Théodore Pellerin, Ryan Eggold y Sharon Van Etten. Never Rarely Sometimes Always debutará en Sundance el 24 de enero. Démosle un vistazo al trailer:

