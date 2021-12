Muere la legendaria Betty White a los 99 años

La casi centenaria actriz y estrella de The Mary Tyler Moore Show, Hot in Cleveland y The Golden Girls falleció hoy viernes, según informó su agente y amigo íntimo Jeff Witjas a la revista People en un comunicado.

La muerte de la actriz estadounidense Betty White se produce cuando estaba a pocas semanas de celebrar su centenario el proximo 17 de enero.

“Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre”, dijo Witjas. “La echaré muchísimo de menos y también lo hará el mundo animal que tanto amaba. Creo que Betty nunca temió morir porque siempre quiso estar con su amadísimo marido Allen Ludden. Ella creía que volvería a estar con él”, agregó Jeff Witias.

La actriz tenía previsto celebrar su centenario con “Betty White: 100 Years Young, A Birthday Celebration”, una película que se estrenará en los cines a mediados de enero para recordar la trayectoria y vida de una de las actrices más queridas de EE.UU. además de una pionera en el mundo de la televisión.

Descansa en paz, Betty White. Te extrañaremos.

