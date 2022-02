Muere a los 52 años Isabel Torres, la actriz española protagonista de “Veneno”

El día de hoy falleció la actriz y presentadora española, Isabel Torres, a los 52 años de edad. Su fallecimiento se debió a un cáncer de pulmón del que estaba tratándose desde hace varios años.

Su familia dio la noticia a través de las redes sociales de Torres, diciendo: “Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada”.

Torres fue quizás más conocida por ser una de las protagonistas de la serie Veneno, en donde interpretó a Cristina Ortiz “La Veneno”. Su trabajo fue alabado por la audiencia y también por la crítica, y sin duda será una de sus interpretaciones más recordadas. Torres anunció hace aproximadamente un año que había sufrido una recaída del cáncer de pulmón que le habían diagnosticado en 2018, y que a pesar de que había células cancerígenas que habían desaparecido gracias al tratamiento al que se había sometido, otras nuevas habían aparecido agravando seriamente su situación.

Hoy la homenajeamos y la recordamos con algunos detalles importantes de su vida y carrera que debes conocer.

1. Fue una pionera de los derechos trans

En el año 1996, Isabel Torres se convirtió en la primera mujer trans en conseguir que adecuaran su DNI a su identidad sexual. Lo hizo en Las Palmas de Gran Canaria, en su tierra, desde donde promovió durante décadas la defensa de los derechos del colectivo LGBTQI+. Solo un año después, en 1997, era portada de la revista Interviú.

2. Fue una reconocida actriz y presentadora

A lo largo de su carrera, Torres participó en numerosos programas de televisión, como Dónde estás corazón, El programa de Ana Rosa o Channel Nº 4. Además, presentó Nos vamos pa’ la playa en Antena 3 Canarias en 2010. Sin embargo, su papel con más reconocimiento llegaría de la mano de Veneno, la serie de Atresmedia creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo sobre la figura de Cristina Ortiz La Veneno.

3. Abrió puertas para la comunidad trans en Gran Canaria

En 2005, Torres se convirtió en la primera candidata trans a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, abriendo puertas a nuevas mujeres trans, como la joven Lola Rodríguez, que con tan solo 16 años, se convirtió en la segunda mujer trans en presentarse al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

4. Recibió un merecido premio en su última aparición televisiva

Isabel Torres recibe en el Deluxe el premio Ondas que ganó por todo su trabajo y talento #isabeltorresdeluxe pic.twitter.com/xcIy8eMYup — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 21, 2021

Su última aparición en televisión fue hace tres meses en el programa de Telecinco, Sábado Deluxe, al que fue invitada después de que se despidiera de sus seguidores de Instagram. fue en aquel plató donde finalmente pudo recoger el premio Ondas que las tres actrices protagonistas de Veneno recibieron en 2020.

5. Se despidió de sus fanáticos antes de marcharse

El pasado mes de noviembre, Isabel Torres ya conocía su delicado estado de salud, así que decidió despedirse de sus seguidores con un conmovedor post de Instagram. “Este es el último vídeo que voy a hacer porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy. En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero, y si no, qué vamos a hacer. La vida es así de caprichosa”, dijo. “La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Nos vemos pronto si Dios quiere, y si no, nos vemos en el cielo”.

