MOR.BO RIOT: TWICE, las princesas del K-pop con bangers bubblegum y EDM

Combinando bubblegum pop, J-pop y EDM, el girl group coreano Twice es uno de los actos de K-pop más prolíficos: con más de diez álbumes y EPs desde su debut en 2015, la agrupación ha lanzado constantemente nueva música, en coreano y japonés, al menos tres veces al año. Está formada por nueve integrantes: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, y Tzuyu, y en los últimos cuatro años, han logrado llegar a la cima de la música pop coreana.

Para darte una idea del alcance de este grupo, en YouTube, solo actos como BTS, Blackpink y el solista Psy son los únicos que tienen videos musicales con más vistas que ellas, y además de encabezar regularmente las listas de éxitos y de ganar premios musicales en Corea del Sur, el conjunto de nueve chicas ha tenido un éxito casi incomparable en Japón. Como si eso fuera poco, Twice se embarcó en su primera gira por los Estados Unidos en julio, marcando un nuevo capítulo en su conexión con el público fuera de Asia.

Al igual que muchos de los actos de K-pop más reconocidos de hoy en día, como Monsta X y IZ*ONE, Twice nació gracias a un reality show. La serie coreana Sixteen de 2015 contó con la participación de muchos “aprendices” de JYP Entertainment que lucharon por un lugar en la alineación final del grupo. Después de una serie de retos que pusieron a prueba las habilidades de canto, rap y baile de las concursantes, así como su carisma, siete fueron eliminadas, y las nueve restantes formaron un nuevo conjunto.

Cuando el fundador de JYP Entertainment, Park Jinyoung, anunció el nuevo grupo de chicas del sello, explicó que el nombre de Twice se refiere a que el acto causó un impacto “una vez a través de los oídos y una vez a través de los ojos”. De manera muy apropiada, el ascenso del grupo a la fama ha sido impulsado por éxitos consecutivos que tienen un sonido vibrante entregado a través de videos musicales brillantes y multicolores.

Twice también tiene un nombre para sus fans más dedicados, una característica compartida por todos los actos de K-pop: un seguidor del grupo de chicas es un Once. Los miembros explicaron el significado en redes sociales: “Si nos amas aunque sea una vez, te devolveremos tu amor con el doble del nuestro”. “Queremos que nuestro impacto se extienda más allá del escenario. No solo nos limitamos a publicar álbumes o a hacer actuaciones, sino que queremos transmitir un buen mensaje”, dice Nayeon.

“Queremos dar a la gente energía positiva y también queremos consolar a la gente. Desde el momento en que debutamos, eran sobre todo fans nacionales, coreanos, pero ahora podemos ver cómo las nacionalidades de nuestros fans se están expandiendo, y eso es una responsabilidad”.

Twice se diferencia de otros grupos de K-pop gracias a sus melodías alegres y un estilo colorido, que se refleja en la moda, el cabello y el maquillaje de sus integrantes y un concepto de grupo en el que cada chica está representada por un color único.

Jihyo (22 años), es la líder del grupo y se convirtió en una idol del K-pop en la escuela primaria y se entrenó durante 10 años antes de debutar en la agrupación: es la vocalista principal del grupo; Nayeon (23 años) es la miembro más antiguo de Twice, y a menudo tiene la posición de “centro” -que, literalmente, significa el miembro que está en el centro de las actuaciones; Jeongyeon (22 años) se entrenó durante cinco años antes de lanzar su carrera de idol como vocalista en Twice y se la conoce como la girl crush del grupo; la japonesa Momo (22 años) no solo es considerada la mejor bailarina de Twice, sino también una de las mejores bailarinas de todas las bandas femeninas de K-pop; Sana (22 años) también es de Japón, y una vocalista con una personalidad contagiosa y brillante.

Mina (22 años) es la única miembro de Twice que nació en los Estados Unidos, y además de ser cantante, es una de las principales bailarinas del grupo; Dahyun (21 años) es una rapera expresiva con líneas contundentes; Chaeyoung (20 años) ha asumido el papel de rapera principal del grupo, añadiendo una energía feroz y juguetona a sus versos; y Tzuyu (20 años), nacida en Taiwán, es la maknae de Twice (un término utilizado para el miembro más joven de los grupos de K-pop) y solo tenía 16 años en el momento del debut del grupo.

Los temas del grupo casi siempre se vuelven virales, en parte porque se inspiran en las últimas tendencias en línea. El vídeo del single de 2016 TT, por ejemplo, imita al emoticón del llanto a través de la coreografía característica de los dedos con forma de TT que se deslizan por la cara como si fueran lágrimas. Mientras tanto, el sencillo de 2017, Likey, alude a la cultura de Instagram de posar para la foto perfecta para atraer el like en forma de corazón.

Más recientemente, Twice fue reconocido por la comunidad de K-pop por ayudar en la conversación sobre la salud mental — un tema que sigue siendo tabú en gran parte de Asia, donde la depresión se considera a menudo como un signo de debilidad, y los servicios de salud mental en países como Corea del Sur o China pueden ser deficientes. De hecho, a principios de este verano, JYP Entertainment anunció que Mina no participaría en la gira mundial del grupo debido a “una repentina y extrema ansiedad e inseguridad para actuar en el escenario”.

En una industria en la que las ausencias de las estrellas relacionadas con la salud se explican a menudo de forma ambigua, la franqueza de la declaración, complementada con una nota que explica el diagnóstico del trastorno de ansiedad de Mina, fue un gran paso adelante en la concientización sobre la salud mental.

“También sentíamos ansiedades similares a las de Mina, todas las sentíamos” dijo Nayeon en una entrevista. “Al ver la respuesta positiva de todos luego de revelar los problemas de Mina, pensé que Twice no tenía por qué tener prisa cuando se trata de nuestras actividades.

“Queremos que Mina esté sana antes de que regrese. La salud física y la salud mental son las cosas más importantes de las que todas debemos ocuparnos”.

Aunque Twice se ha consolidado como un grupo de K-pop de primera línea al adoptar una imagen juvenil, los últimos lanzamientos del grupo han tomado un giro más oscuro y vanguardista. En sus últimos videos musicales Fancy y Breakthrough, las integrantes cambiaron brillantes uniformes de animadora por trajes color negro con apariencia de femme fatales y coreografías más sensuales. El que el grupo se transforme completamente de una imagen linda a una apariencia más fiera y adulta es un tema muy discutido entre los fans.

Entre conciertos, entrevistas y rodajes, en abril Twice consiguió lanzar su séptimo EP coreano, Fancy You, (que incluye el single principal Fancy). En junio, siguieron el EP con un lanzamiento japonés de dos sencillos de sus canciones Happy Happy y Breakthrough. En septiembre, el grupo publicó su octavo EP coreano, Feel Special, y además lanzaron su segundo álbum de estudio japonés, &TWICE, hace pocas semanas.

El pasado 20 de octubre, durante el emotivo segundo espectáculo Halloween 2 para los fans, la participación de Mina sorprendió a todos. Para la artista, fue un momento importante en un año muy difícil para su salud mental.

“Fue mi momento más memorable del año. No había cantado ni bailado en vivo por un buen tiempo, así que se sintió bien reunirme de nuevo con Twice y con los Once, que son muy valiosos para mí”.

Desde el anuncio de su partida temporal en junio, tanto Twice como sus fans habían estado llenando el vacío dejado por Mina mientras que simultáneamente le enviaban su amor y apoyo: en los conciertos, los fans cambiaban los colores de sus light sticks al color verde característico de Mina, y a menudo animaban y cantaban a lo largo de sus partes. El resto de las chicas, mientras tanto, dejaban un espacio para Mina en las fotos y le enviaban saludos cada vez que podían.

Y si bien en el evento de octubre Mina sólo participó en los números musicales, no fue hasta el final del espectáculo que la cantante japonesa, rodeada de sus dos hermanas, reunió la confianza necesaria para agradecer a los fans y a sus compañeros por su apoyo, mostrando que en la vulnerabilidad también puede encontrarse la fuerza para seguir.

