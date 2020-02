MOR.BO Riot: Sueco The Child, el rapero de la Gen-Z que logró hacerse viral en TikTok

Nacido en Los Ángeles, California, el 28 de enero de 1997 como William Schultz, el rapero que se hace llamar Sueco The Child es toda una estrella de la generación Z que, con más de 50 canciones bajo su cinturón creativo — además de un EP titulado MISCREANT —, cuenta con una gran cantidad de cult followers que lo aman.

Y no debe sorprenderle a nadie que este animado joven que conquistó la escena al compartir constantemente contenido por TikTok — como lo haría alguna vez Justin Bieber, pero desde YouTube — haya podido conseguir tanta fama tan rápidamente, pues su música es sorprendentemente fresca y animada.

Fast, uno de sus principales éxitos, debutó en el primer puesto de las 50 Canciones Virales de Spotify Global, poco después de su estreno. Allí se mantuvo por semanas, manteniendo alejado de la punta al remix Old Town Road de Lil Nas X, otro éxito inesperado de un artista desconocido hasta el año pasado.

Lo genial de la escalada de Fast es como llegó a la cima del éxito, pues expone la nueva forma como la generación Z está conquistando la escena musical. De hecho, todo comenzó cuando el influencer de TikTok, Lukas Daley, inició un desafío de baile en cámara lenta con esta canción, que se viralizó.

Y si bien este tipo de desafíos no eran nuevos para entonces, pues algo similar había sucedido con el tema de Drake, In My Feelings, lo que se evidenció con la canción de Sueco llegó a otro nivel. Tanto así que al mismo artista pareció sorprenderle, especialmente luego de que lo acusaran de haber fabricado el tema con intenciones de que se volviera viral:

“Ojalá lo hubiese (fabricado), porque toda esta mierda sería mucho más fácil de lo que es ahora; estoy trabajando muy duro”.

A todas estas, nos preguntamos, ¿quién es en realidad este artista? Sueco tiene 23 años de edad, creció en Pasadena, California, y además de rapear, produce. Se crió entre bandas musicales, tocando instrumentos y escribiendo líricas. La producción entró a su vida a los 17 años, cuando aprendió a crear beats.

En una entrevista para Heabbi, Sueco declaró que previo al lanzamiento de Fast, el magnate de la Internet, Frank Schilling quiso firmarlo a su disquera. Schilling lo invitó al club nocturno de Miami, LIV, para convencerlo. Allí, el multimillonario gastó decenas de miles de dólares e, indirectamente, inspiró a Sueco para escribir parte de la letra de Fast. El visionario de la web probablemente estaba buscando a la próxima sensación viral y el californiano cumplía con los requisitos.

Antes de ser rapero, Sueco era una personalidad en Instagram que atrajo a 100 mil seguidores subiendo memes y produciendo instrumentales virales con cualquier cosa: condones, huevos, skateboards y un trasero haciendo twerk. “Por eso es que decidí usar un meme para hacer que Fast se popularizara”, cuenta Sueco.

Al igual que muchos de sus colegas, el rapero fue influenciado por muchos artistas que aún siguen en la escena. Para una entrevista con la revista Complex, Sueco indicó que “mis mayores influencias musicales son Green Day, Kanye, Kendrick y The Weeknd”. Sin embargo, entre todos estos músicos, Kanye es su favorito. Tanto así que en redes sociales, Sueco se hace llamar “el próximo Kanye”:

“Tengo una opinión, no creo que muchas personas compartan que Yeezus es mi álbum de Kanye favorito. La producción es muy experimental, es sucia y arenosa, pero al mismo tiempo hay estos acordes locos, simplemente me golpea de la manera correcta. Pero, sinceramente, a pesar de que es una gran influencia musical, diría que tengo más influencia de Kanye en la forma en que estoy modelando mi carrera. Kanye es un artista multifacético, así es como me veo a mí mismo”.

A todas estas, una cosa que diferencia a Sueco de Kanye y de la mayoría de los raperos de esta y otras décadas, es su vulnerabilidad. Después de todo, ¿a cuantos artistas de hip hop conocen que canten sobre la disfunción eréctil? Este es uno de los temas principales que Sueco explora en Fast.

Por alguna razón, Sueco quiere que todo el mundo sepa que padece disfunción eréctil. De hecho, una de las primeras cosas que dijo en la entrevista con Heabbi fue: “mi verga no funciona”. Minutos después, detalló el significado de la frase de la canción Fast que dice lo siguiente: “voy a darte en la mañana porque mi verga está caída por el whiskey”.

“La lírica se explica por sí misma, mi verga no funciona”, reveló Sueco. No cabe duda que la trayectoria del californiano es única y que muestra la modernización de la escena. De cierto modo, su llegada a la fama se debe a un nuevo sistema de compartir la música, pero de otra forma, también se debe a su talento, su trabajo y su ética laboral.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?