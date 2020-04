MOR.BO RIOT: Playboi Carti, el pupilo de A$AP Rocky que salió de Atlanta para conquistar el rap y el hip-hop

Nacido como Jordan Terrell Carter el 13 de septiembre de 1996 en Atlanta, Georgia, el rapero de 23 años de edad que se hace llamar Playboi Carti, conquistó la escena con su disco debut Die Lit, estrenado en el 2018 y desde entonces, se ha vuelto uno de los nombres más relevantes en el mundo del hip hop, trap y rap.

Su primera mixtape homónimo que estrenó en el 2017 fue lo suficientemente exitoso como para ganarle un contrato con la disquera Awful Records, y después del éxito de su primer LP, Playboi Carti logró firmar con los sellos AWGE Label e Interscope Records, de A$AP Rocky, con quien también compartió el tema New Choppa.

Sus inicios fueron humildes: cuando era joven, vivió una vida llena de carencias y tuvo que trabajar en H&M para llevar comida a la casa. En ese periodo de tiempo, también faltaba a clases de secundaria para trabajar y para concentrase en su música, y además, le gustaba visitar tiendas de música donde vendían discos de vinilo de segunda mano: un elemento urbano que se observa mucho en su música.

Su primer nombre artístico, sin embargo, fue Sir Cartier — y posteriormente lo cambió al que tiene ahora — y aunque gran parte de su trabajo inicial ya no se encuentra en la Internet, no cabe duda de que sus primeros temas de Soundcloud Broke Boi y Fetti — con Da$h y Maxo Kream, respectivamente — le abrieron un camino en la música. También ayudó el hecho de que conoció a A$AP Rocky de muy joven y este lo ayudó a desarrollar su talento musical, fungiendo como mentor. La relación de ambos es tan estrecha que, en entrevistas recientes, Playboi Carti cataloga a Rocky como “mi hermano”.

También le ayudó el hecho de que creció en una familia musical que siempre lo apoyó, y lo instó a escuchar a los mejores raperos, como Tupac Shakur y Biggie Smalls — a quienes considera sus influencias más grandes.

Su primo es el rapero de Atlanta UnoTheActivist, quien lo introdujo a otros artistas de la ciudad, tales como ThouxanbanFauni, Yung Bans, Lil Yachty, e Ethereal, con quienes compartió escenarios en su ciudad natal en varias oportunidades. Además, también colaboró con los productores Mexikodro e ICYTWAT en varios temas.

En una entrevista con la revista Highsnobiety, el rapero habla de la influencia que ha tenido su ciudad natal en su vida y su música, y afirma que no hay ningún lugar como Atlanta en el mundo para crear rap y hip hop:

“Atlanta es el hogar de todo el hip-hop. Nadie está en la misma liga que nosotros en esta mierda de la música, y no solo estoy hablando de mí. Estoy hablando del próximo que ni siquiera conocemos en este momento y vaya a hacer una canción. Ese tipo seguro será de Atlanta”.

Magnolia, uno de los temas de su mixtape, alcanzó el puesto número 29 en la lista Billboard, mientras que su colaboración con Lil Uzi Vert, Woke Up Like This, también alcanzó producciones astronómicas en las plataformas de streamming. Sin embargo, fue el lanzamiento de su primer LP el que le dio toda la notoriedad. Lo curioso de ese proyecto — y como lo cuenta en una entrevista para la revista Office — es que la creación del disco llegó prácticamente por accidente:

“Siempre me preguntan por el nombre, Die Lit, pero ni siquiera pensé en eso. Se trataba de lo que estaba sucediendo en Miami, el entorno en el que se hizo el álbum”.

El éxito de Playboi Carti ha sido tanto mágico, como espontáneo y orgánico, pues el rapero rara vez usa las redes sociales para promocionarse a sí mismo o a su música y no es un fanático de las relaciones públicas:

“Los tiempos cambian, pero realmente no me importa… Publico lo que quiero. Más que todo hablo con las chicas. Si tengo una foto genial, o quiero compartir algo que realmente me gusta, lo haré. No se trata de relaciones públicas”.

Pese a sus éxitos y al puesto que se ha ganado, el músico que debió haber estrenado su segundo LP, Whole Lotta Red, este año, se niega a lanzarlo hasta que no esté enteramente listo y afirma que “no me importa lo que piensen, solo quiero hacer mi música”. Y a pesar de que es uno de los proyectos musicales de hip hop más esperados, Playboi Carti incluso se niega a darnos un abreboca más allá del single @MEH en cuanto al sonido que podemos esperar. “Podría hacerlo si quisiera. Solo estoy tratando de superar la mierda. Podría hacer la canción más difícil de todas mañana, pero tampoco la compartiría”.

Lo más curioso de este artista es lo difícil que resulta tratar de definir su estilo de música como explicitamente rap o hip hop, y eso se debe a que, en las propias palabras del músico — y a diferencia de otros raperos — nunca deja de escuchar otros ritmos o géneros, y toma elementos de todo lo que escucha para hacer sus propios temas. “Me gustan los nuevos sonidos. Tiene que ser algo que nunca escuché antes. Solo estoy rapeando. Todos los días descubro algo nuevo sobre mí y simplemente lo hago”.

