MOR.BO RIOT: $Not, el rapero underground de Florida con temas llenos de melancolía y soledad

$Not es un rapero de Florida que, con 21 años de edad y además dos años en la escena, ha logrado consagrarse como uno de los rostros más frescos del genero y una de las figuras más prometedoras del hip hop norteamericano.

Su trayectoria por la música comenzó desde que era niño cuando sus padres le comprar un equipo de sonido con micrófono que le permitía improvisar y grabar sus propias canciones con soltura. Usaba, para ese entonces, tracks de sus artistas favoritos.

Influenciado por artistas como Xavier Wulf , Bones, Yung Lean, Lil Wayne y Tyler, The Creator, además de Shawty Pimp y “muchos raperos de Memphis”, $Not se propuso a seguir los pasos por la musica creada por afrodescendientes — como lo declaró ante la revista Complex — hasta que decidió crear su propio estilo.

“Así es como me metí en estas cosas, y las cosas comenzaron a suceder. Mi amigo Wetback Manny ya estaba cagando en SoundCloud y me presentó a la grabación y cómo usar un micrófono. Fue entonces cuando lo hice solo, pero tenía un micrófono USB y era un poco basura. Pero luego Manny consiguió un micrófono mejor, así que supongo que tuve suerte”.

Aparte de surte, su ética de trabajo y su constancia lo llevaron a crear el tema WAVY ASF, que le abrió las puertas en varias eventos musicales al sur de Florida. Además, usando su creciente fama y los seguidores que conseguía por redes sociales, el artista logró crear colaboraciones con artistas como Lil Toe (Kill Me Bitch); $us (Lovely); y JASIAH (Ca$e 19).

Posteriormente, $Not se convirtió en el rey del rap underground, a tal punto que logró interpretar sus propios temas en el Rolling Loud Festival, donde compartió escenario con Chief Keef, Travis Scott, A$AP Rocky, entre otros. No solamente eso, recientemente, Billie Eilish y Chief Keef han insinuado que quieren colaborar con el músico, y aún nada se ha materializado aún, todo apunta a una evolución en la música de $Not.

Pese a la fama que ha alcanzado recientemente, el joven músico podría definirse como la antítesis de un rapero moderno. Claro, anda en un BMW y de vez en cuando se le puede ver mostrando fajas de dinero sus fotos de redes sociales, pero su imagen característica es un hoodie que usa siempre para tapar la mayoría de su rostro, como si quisiera ser Kenny McCormick de South Park.

Su propósito, como lo explicó en una entrevista con Complex, es mantenerse irreconocible fuera de los escenarios: “Cada vez que me quito la sudadera, nadie sabe quién diablos soy”. Su sonido también es único y nace de la experimentación y la mezcla de gustos entre varios artistas y de su estado de animo al momento de grabar:

“Quiero decir que haré cualquier cosa. Si estoy triste, haré una canción triste, si estoy feliz, haré que algo se ilumine. Es lo que sea mi estado de ánimo, ¿me sientes? Algunas personas dicen que mi sonido es oscuro, pero realmente no lo veo”.

Sin embargo, no todo lo que $Not crea es de su preferencia. En especial cuando se trata de uno de sus temas más sonados: Excuse Me. “Ni siquiera me gusta esa canción para ser honesto, pero simplemente sucedió como una película. Mi amigo Kevin Katana hizo el ritmo, y se me ocurrió la frase, excuse me (o perdón) fue algo así como a partir de ahí. Hacía mucho frío cuando filmamos el vídeo musical en Brookyln, pero fue muy divertido. Solo he hecho dos vídeos musicales que están disponibles ahora”.

No cabe duda que $Not no tiene techo, especialmente luego de haber compartido el LP -TRAGEDY+ (que contiene 12 canciones) y luego de que su tema Billy Boy se convirtiera en el soundtrack de un episodio de la primera temporada de la serie más famosa de HBO, Euphoria.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?