MOR.BO RIOT: Maya Hawke, La cantante que pasó de ser Robin en “Stranger Things” a una efervescente intérprete de folk y country

Muchos reconocerán a Maya Hawke por su papel como Robin en la serie de televisión Stranger Things y quizás algunos también la reconocerán por su papel como Flower Child en la película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Sin embargo, solamente los fans más hardcore sabrán que Maya comenzó su carrera artística como cantante y que es amante de la música country.

La joven actriz y compositora de 21 años de edad que es hija de Ethan Hawke y Uma Thurman ha compuesto tres canciones y se han presentado en eventos tales como Good Music Parlor, Rockwood Music Hall, y otros. Sus dos primeras canciones, To Love A Boy y Stay Open las grabó con la colaboración del interprete ganador de múltiples Grammys Jesse Harris.

En marzo de este año, Hawke estrenó su tercer sencillo, titulado By Myself, el cual acompaño con un vídeo dirigido por la también interprete y compositora Amanda Kramer. Con el lanzamiento del clip, anunció el estreno de su primer EP, Blush, que estará disponible a partir del 19 de junio de este año.

Su incursión en el cine fue de cierta forma obligatoria. Según contó en una entrevista con la revista Refinery 29, Hawke sabía que pararía en alguna película en algún momento, y su forma de rebeldía fue escribir poemas, que luego se convirtieron en canciones. “La música siempre le ha dado a mi vida una estructura y un propósito para que no quedarme esperando y perdiendo la cabeza y llorando”, declaró la cantante, quien también contó cuáles fueron los pasos que tomó para lanzar sus dos primeras sencillos:

“Escogí estas dos canciones porque la primera, To Love a Boy, fue la primera canción que Jesse y yo escribimos juntos. Es realmente inspiradora, y luego la segunda, Stay Open, es una canción realmente soñadora”.

Hablando también sobre su EP Blush, Hawke declaró que “todo el álbum estará lleno de canciones de amor”. Al preguntarle de donde surgió la inspiración para finalmente dar el paso y escribir música (lo cual también contó que fue más difícil que actuar en Stranger Things) Hawke aseguró que enamorarse y que te dejen con el corazón roto puede inspirar hasta a las personas menos creativas.

“El proceso fue naturalmente. Resultó que durante el año en que las escribimos, me enamoré. Así que la naturaleza de la letra se presta de esa manera. Los primeros álbumes de muchos artistas son canciones de amor porque es algo por lo que pasan los jóvenes, si tienen suerte. No hay nada de malo en una tonta canción de amor”.

En cuanto a la diferencia entre la actuación y la música, y cual de estas dos ramas del arte prefiere, Hawke explica que se mantiene indecisa, y que mucha de la música que escribe lo hace mientras espera para actuar. “Actuar es increíble y me encanta. Pero el problema es que siempre estás esperando una llamada; estás esperando que alguien te dé permiso para hacer tu trabajo. Lo bueno de la música es que en los últimos tres años junto con el trabajo de actuación que he hecho es que no tuve que esperar el permiso de nadie. Podía trabajar en una canción en mi camerino mientras esperaba para continuar. Los meses que acabo de pasar esperando a obtener una parte, he podido trabajar en esto”.

En cuanto a su inspiración y al apoyo que recibió de sus padres en esos primeros años de vida, Hawke asegura que “creo que la primera letra que escribí arrancó una melodía de Hannah Montana… Mi papá y yo siempre hemos cantado juntos mientras crecíamos. Así es como comencé a cantar: él tocaba la guitarra y nosotros cantábamos juntos, así que estoy seguro de que algún día cantaremos juntos en público. Cantamos juntos en privado todo el tiempo. Mi madre es una hermosa cantante, pero no canta mucho”. Pese a que proviene de una familia de actores, no todo en la vida de Hawke ha sido fácil de sobrellevar. De hecho, en una entrevista con la revista In Style, la cantante aseguró que le temía a la escena pues nadie parecía seguir a los músicos por su trabajo, sino por sus personalidades. Declaró lo siguiente:

“Me siento un poco nostálgica por los días en que los artistas, músicos y actores eran sus personajes y tú seguías sus carreras siguiendo su trabajo. Ahora, parece que todos se inclinan por ser una personalidad pública, en lugar de un artista público. Realmente no quiero ser una personalidad, quiero ser una trabajadora. Quiero ser un actriz y cantante”.

Su camino hacia la actuación tampoco fue tan derecho como muchos creen. De hecho, al salir de la secundaria, Hawke se matriculó en la prestigiosa escuela de arte Juilliard, de donde se salió luego de un año porque no estaba segura de que en realidad quisiera actuar. En ese momento, era la música lo que la inspiraba a seguir y motivada por sus grandes influencias, Leonard Cohen, Bob Dylan, Hank Williams, Bruce Springsteen y Loretta Lynn, se decidió por escribir música y desarrollar su talento por las letras y por escribir líricas.

“Lo que más me gusta de la música son las letras. Todos mis músicos favoritos son grandes letristas. Creo que la música es la mejor manera de comunicar poesía, así que quería escribir algunas canciones que tal vez no eran poéticas, pero al menos se esforzaban por ser poéticas”.

Lo más curioso de Hawke es que, siendo tan joven y trabajando como una actriz contemporánea, la influencia de la música de sus padres, especialmente de la de su papá, también moldearon sus gustos, a tal punto de escuchar canciones de muchos interpretes que hoy en día ya fallecieron. En una entrevista con Vogue, Hawke asegura que su verdadera pasión en la música country, por su papá la escuchaba todo el tiempo “en la casa, en el carro, en todas partes” y que siente un amor especial por el arte de artistas como Hank Williams, Townes Van Zandt y Johnny Cash y aspira, algún día, cantar canciones country como ellos.

“La música folk y el country siempre ha sido mi inspiración”, dijo durante la entrevista con Vogue. “Quería era tener un sonido musical algo despojado, con una voz muy limpia”. Queda claro que podemos esperar mucho más de Hawke en los próximos años y no solamente porque ya tiene asegurada su participación en las próximas dos temporadas de la serie sensación de Netflix, Stranger Things, sino también por su refrescante imagen, y por su talento que seguirá explorando a medida que pasan los años. Y como lo declaró en una entrevista con la revista NME, “quiero seguir trabajando con personas que están entusiasmadas e inspiradas para hacer su trabajo porque estoy emocionada e inspirada para hacer el mío”.

