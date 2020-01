MOR.BO RIOT: Kyary Pamyu Pamyu, la princesa del pop Harajuku que crea bangers kawaii

Tomando el estilo de las estrellas del pop norteamericano como Katy Perry y Gwen Stefani en una dirección netamente japonesa, la artista Kyary Pamyu Pamyu mezcla lo cute y lo grotesco en su música e imagen: conocida por sus exitosos singles PonPonPon, Candy Candy y Fashion Monster, Pamyu encontró el éxito tanto en Occidente como en Asia, gracias en parte a la popularidad de sus vídeos en Internet, y sin duda alguna podríamos decir que es la cantante, modelo, bloguera e ícono de la cultura pop mundial más conocida de Japón.

Kyary Pamyu Pamyu es la primera estrella del J-Pop que se ha convertido en un fenómeno global: si bien muchos otros han disfrutado de cierto éxito fuera de su Japón natal, solo Pamyu Pamyu ha sido capaz de alcanzar el tipo de alturas estratosféricas reservadas a los artistas occidentales. Sus videos musicales ya forman parte del mainstream, y además, se ha convertido en un gurú del estilo para millones de personas.

Gracias a su fenomenal éxito, Kyary-chan se ha convertido en embajadora cultural de Japón y es una de las caras más reconocibles de la música asiática. Según cifras de su sello, Warner Music Group, está junto a Coldplay y Ed Sheeran como uno de sus principales vendedores a nivel mundial, y en su tierra natal, su presencia es tan omnipresente como la de Hello Kitty, adornando todo tipo de carteles y vallas publicitarias mientras aparece en anuncios de todo tipo, desde maquillaje hasta refrescos.

Pero en el centro de todo esto está una joven que ama la moda y que tuvo la suerte de estar en el lugar correcto en el momento preciso. La persona que conocemos como Kyary Pamyu Pamyu nació como Kiriko Takemura en Tokio en el año 1993. Su educación no fue acorde con la joven extravagante en la que se convertiría algún día; de hecho, sus padres le dieron acceso limitado a un teléfono móvil, tenía un estricto toque de queda a las 7 de la tarde, y su madre en particular no aprobaba sus elecciones de moda — hasta el punto de que a menudo tenía que cambiarse en los baños públicos antes de salir al distrito Harajuku de Tokio.

Esa parte de la ciudad resultó ser crucial para su éxito final — adoptó el icónico estilo Harajuku como su estilo característico, con un ojo agudo para el color y los detalles. En particular, le gustaban las pelucas rubias, por lo que sus amigas la apodaron “Kyary”, una grafía fonética japonesa del nombre “Carrie”, ya que su cabello parecía recordar el aspecto asociado a una típica chica occidental. Su pasión por la ropa la llevó a convertirse en bloguera de moda alrededor de 2009, y finalmente llamó la atención de las revistas de estilo de la zona, que la aceptaron como escritora.

Pero su vida cambiaría completamente cuando conoció a Yasutaka Nakata, un prolífico DJ, productor de discos y compositor. Nakata es más conocido por la música electrónica que ha hecho con su banda Capsule, pero también trabaja con una serie de otros grupos de música pop en Japón, incluyendo la banda Perfume, una de las favoritas de Kyary. Los dos se conocieron cuando él organizó un evento en Tokio en 2010, y acordaron hacer un disco juntos que fusionara su amor compartido por la moda japonesa y la música pop. Kyary decidió utilizar su apodo como nombre artístico, añadiendo el sufijo Pamyu Pamyu ya que, aparentemente, sonaba bonito.

En julio de 2011, lanzó el primer sencillo Pon Pon Pon, acompañado de un video musical que enarbolaba con orgullo la bandera del J-Pop y de la cultura kawaii en su forma más deliciosamente surrealista. El clip se convirtió instantáneamente en un éxito viral, y con un pegajoso electro-pop, se convirtió en la tarjeta de presentación de Kyary, estableciendo su personaje. Así, Kyary se puso en marcha, y una serie de sencillos muy pegadizos siguieron su estela, cada uno con un vídeo musical aparentemente más extraño que el anterior, convirtiendo a Pamyu Pamyu en una figura de culto por su estética y, aunque no lo haya inventado, fue definitivamente responsable de ayudar a difundir el concepto de lo kawaii fuera de su patria.

De manera crucial, añadió su propio giro sobre el kawaii con un claro toque postmoderno que combinaba el arte pop con un toque subversivo para lo grotesco. Sus looks tienden a ser una mezcla de Tim Burton, Lady Gaga y Yayoi Kusama, y está pensada para inquietar tanto como para divertir. En una entrevista con The Guardian, lo resumió así: “Cuando ves niños pequeños o animales que crees que son kawaii… depende mucho de tu sensibilidad. Sobre todo me atrae un mundo de fantasía con un aspecto grotesco”.

Durante los tres años siguientes, Kyary fue la cara de algunos hitos en el J-pop: “Todo fue genial, todo lo que pasó y lo rápido que ocurrió”, dice. Kyary fue nombrada embajadora del moderno barrio Harajuku de Tokio, actuó en casi todos los grandes festivales de Japón, apareció en anuncios publicitarios de todo tipo, desde productos de higiene bucal hasta consolas de Nintendo, y tuvo su propio viaje de realidad virtual en el parque Universal Studios de Japón. Se puede argumentar que el clip gótico-kawaii de Kyary para Fashion Monster del año 2012 ayudó a que el Halloween fuera más común en Japón.

El primer álbum Pamyu, Pamyu Pamyu Revolution, fue lanzado en mayo de 2012, con él se embarcó en su primera gira nacional por Japón, así como en sus primeros shows en vivo en Europa. Al año siguiente, Pamyu firmó un acuerdo con Sire Records para distribuir su música en los Estados Unidos y se embarcó en su primera gira mundial, mientras que su segundo álbum, Nanda Collection, también se publicó en 2013. Al año siguiente, lanzó varios sencillos más, incluyendo Family Party, que también se utilizó como tema de cierre de la película Eiga Crayon Shin-chan: Gachinko! Gyakushu no Robo To-chan antes de su tercer álbum, Pika Pika Fantajin, que apareció en julio de 2014, y que incluyó la primera canción de Pamyu en inglés, Ring a Bell. Cerró el año con la noticia de que estaba trabajando con Yelle y la productora escocesa SOPHIE en nueva música. En 2015, Pamyu lanzó los sencillos Mondai Girl y Crazy Party Night (Pumpkin no Gyakushū) y pasó el fin de año de gira por su tierra natal.

A finales del 2018, Kyary sacó su cuarto álbum, Japamyu, que produjo algunas sorpresas: la colección de 10 canciones presenta un sutil intento de mostrar a sus fans un lado diferente. Muchas de las canciones, todas producidas por el veterano compañero musical Yasutaka Nakata, presentan las melodías de sintetizador y los destellos que definieron el pop de sus primeros lanzamientos, pero también se decidió a experimentar. Kyary describe el single Kimi no Mikata como “más adulto”, mientras que Enka Natrium la encuentra rapeando los nombres de las moléculas al estilo del enka tradicional japonés.

“Japamyu es una especie de país ficticio, en realidad, basado un poco en Japón”, dice. La producción incluye gagaku (música tradicional de la corte) hecha en un estilo futurista en Oto no Kuni, que demuestra que Kyary ha abrazado durante mucho tiempo los elementos sonoros y visuales de su hogar, solo que en este caso son mucho más pronunciados. Además añade a esto su conocida marca de pop y unas cuantas vocales nuevas — como en Chami Chami Charming, que pone más énfasis en su voz. “Estaba preocupada por las voces cuando grabé el disco. Me preguntaba si sería capaz de cantar bien. Sin embargo, una cierta cantidad de nerviosismo es bueno”.

Sin embargo, cuatro años fue una larga espera para cualquier artista, ya que Kyary solo lanzó un puñado de singles durante este tiempo (incluyendo uno en 2016). Se mantuvo ocupada con las giras, pero la escena del J-pop cambió bastante durante ese tiempo, y Kyary es plenamente consciente de la desventaja de tomarse un descanso.

“Se sentía como una limitación, especialmente cuando se hacen shows en vivo. Cantaba todos mis éxitos, y tendían una gran reacción, pero no hay mucho que puedas hacer con las viejas canciones. Ahora, siento que mi base de fans en el extranjero ha crecido y se ha diversificado, pues he hecho cuatro giras mundiales. Antes, me fijaba en la gente que hacía cosplay y todo eso. Ahora, sin embargo, me doy cuenta de que hay más gente de aspecto regular y personas mayores que vienen a mis espectáculos. No sé cómo llegaron a conocer mi música”.

La cantante ya está pensando en su próximos proyectos, y eso implica mezclar un poco las cosas. Dice que una de las formas en que se inspira es asistiendo a conciertos de grandes artistas internacionales durante sus giras por Japón: Madonna, Lady Gaga, Bruno Mars y Katy Perry han sido algunas de ellas. “Quiero convertir los sueños en realidades, como lo hace Katy Perry”, dice.

Sin embargo, ese de eureka aún no se ha materializado, pero Kyary definitivamente siente que está abierta a más experimentación. “A veces siento que hacer música puede convertirse en una rutina — la haces, la sacas, hay una gira”, dice. “Quiero hacer algo que me excite… algo que me haga sentir especial”.

Por fortuna, no tendrá que esperar mucho: este año será una de las artistas presentes en el Festival de Coachella, y durante dos fines de semana se encargará de volarle la cabeza a los californianos con su J-pop. Nada mal para una reina kawaii.

