MOR.BO RIOT: JORDANN, el canadiense que apela a la melancolía con bedroom pop

Jordan Hébert es un chico canadiense originario de la ciudad de Montreal que ha desarrollado gran parte de su vida en el mundo de la música, desde que comenzó a practicar con el violín a los siete años de edad hasta la actualidad, cuando los seguidores de su arte no lo llaman por su nombre de pila, solo lo llaman JORDANN.

JORDANN forma parte de esa generación de artistas que nació desde el origen más cómodo, seguro, impenetrable y misterioso: la habitación de su casa. Son muchos los ejemplos de figuras que han logrado alcanzar el estrellato y que su música saliera de las cuatro paredes de un cuarto para dominar el mundo, Billie Eilish es el ejemplo más reciente de ello.

El haberse iniciado en la música a tan temprana edad, inevitablemente hizo que JORDANN quisiera explorar otras facetas del arte a medida que iba creciendo, explorando el canto, la guitarra, la batería y el bajo durante sus años de adolescencia y en su adultez, todo esto de forma autodidacta, convirtiéndose en un músico versátil y multifacético en el género del bedroom pop.

Como muchos de los artistas que comienzan a construir una carrera desde la intimidad de su habitación, Jordan publicó algunos covers en internet, pero no sería hasta I Revel in You cuando su música entraría en el radar de muchos como uno de esos artistas con un futuro prometedor gracias a la mezcla de líneas de bajo lo-fi con ritmos melancólicos, letras nostálgicas y la voz suave al momento de interpretarlas

En una entrevista para Voir, Jordan habló sobre el propósito que busca conseguir con su música y lo que quiere hacerle sentir a quien la escuche.

“Quiero apelar a la melancolía y que las personas se permitan sentir toda la experiencia sin miedo, en la que puedas llorar mientras bailas o bailar mientras lloras, lo que ocurra primero. Eso es realmente lo que estoy tratando de conseguir”.

JORDANN tiene una visión muy clara de la estética que desea transmitir y cómo aplicarla en las diversas plataformas sociales. En todas sus fotos se puede observar el uso de un flash para sobreexponer una imagen de baja calidad, obteniendo un resultado increíble cumpliendo con los estándares actuales, sin dejar atrás el estilo y la línea de su arte.

Mientras tanto, sus videos musicales hábilmente diseñados exploran diferentes facetas del mensaje que comunica y los contrastes que transmite a través de sus piezas, bien sea a través del uso de un caleidoscopio al fondo de la discoteca en Cafe Speed que llena de color el espacio, o alinea los grises para que vayan en sintonía con la letra y la música en Poll Line, una canción de ruptura y de reconciliación al mismo tiempo.

Una de las razones por las que JORDANN ha logrado construir una sólida base de fanáticos, fueron las sesiones improvisadas en las que componía sus canciones desde cero, lo que permitía observar lo que ocurre en su universo personal al momento de crear una pieza.

Al hablar sobre su nuevo EP Connecting Visitors to Fun, Jordan comentó a Voir que tardó un año y medio en perfeccionar el concepto que tenía en mente para el álbum.

“Es una visión un tanto irónica sobre una especie de mercado que era muy común ver en la década de los 90s y era el ‘optimismo corporativo’. Nunca pensé que podía romantizar de alguna forma esa idea”.

El propio Jordan ha comentado que son muchos los mensajes que recibe de sus fanáticos, comentando sobre el poder reflexivo de su música en aquellos momentos de paz y de desasosiego. Con este disco el músico quiere seguir apelando a la nostalgia, pero sin agobiar la mentalidad de quien los escuche.

“Cuando sólo tenía unas pocas canciones con tonos realmente diferentes, resulta difícil sentarse y pensar durante tres minutos y cuarto. Con este disco, vamos a ser capaces de hacer eso durante los 22 minutos completos”.

No hay duda en que la música de JORDANN tiene la capacidad de lograr que apreciemos a plenitud todos los colores de la vida, o que por el contrario, logremos reflexionar a profundidad en el que podamos distinguir los grises.

Despues de leer, ¿qué te pareció?