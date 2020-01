MOR.BO RIOT: dvsn, El dúo canadiense que le pone funk y hip hop al R&B

dvsn, el dúo canadiense de R&B alternativo compuesto por el cantante Daniel Daley y el productor Nineteen85 que nació en Ontario, alcanzó el éxito en el 2015 con el estreno de los temas The Line y With Me. Esta última pista logró el puesto numero uno en la lista de las canciones más escuchadas de Apple Music, pero este no sería el fin de la fama de la agrupación.

A finales de ese mismo año, estrenaron el tema Too Deep, que alcanzó a grandes cantidades de audiencia en Soundcloud y les ganó un contrato con la disquera de Drake, OVO Sound, bajo la cual compartieron su cuarto single, titulado Hallucinations.

Sus canciones poéticas rompen las barreras de lo que conocemos como R&B y sus colaboraciones hacen que su música se convierta en mucho más que una expresión artística, transformándolas en una exposición de amor. Así lo demuestra el single No Cry, el cual lanzaron con una colaboración con el rapero Future, con quien comparten similares intereses musicales y una relación profesional profunda.

Sin embargo, aparte de todas sus proezas musicales y sus logros, ninguna canción de la banda ha logrado tanto éxito como A Muse, una pista en la que podemos apreciar el talento de Daley, quien le canta a su interés amoroso, convirtiéndola en la musa, o la inspiración de su arte, mientras que Nineteen85 le agrega los adornos sonoros que hacen de esta pista un tema tan pegajoso.

Desde que iniciaron su trayectoria musical en la disquera OVO Sound en el 2016, han logrado dejar su huella en el mundo del R&B, pues lanzaron su disco debut Sept. 5th, al igual que Morning After, su segundo LP que compartieron en el 2017.

Curiosamente, aunque se han mantenido activos en la escena, no han lanzado otro álbum desde entonces, pero su presencia en el mundo de la música sigue creciendo, especialmente luego de que la banda realizara presentaciones en festivales como Coachella, Lollapalooza y otros. Además, han lanzado una gran cantidad de exitosos sencillos, tales como Miss Me e In Between, que estrenaron el año pasado.

Para ambos miembros de esta agrupación, el R&B significa mucho más que música, es un estilo de vida y es por esta razón que consideran a los primeros pioneros del género como sus principales influencias musicales: artistas como Ray Charles y Ruth Brown marcaron una pauta en el desarrollo artístico de la banda. Para una entrevista, Daley declaró lo siguiente:

“Escuchamos cosas diferentes. Nineteen85 tiene algunas influencias que van un poco más allá que la mía, pero los dos escuchamos música que fue mucho más allá de nuestros años. Éramos esos tipos que buscaban y buscaban música y las cosas que escuchaban padres y abuelos. Entonces, cuando nos conocimos, así es como nos conectamos. Ese amor por los viejos sonidos pero sabiendo lo que está sucediendo ahora también”.

Entre tanto, Nineteen85 manifestó lo siguiente:

“Mucha de nuestra música viene de todos nosotros creciendo con tantas influencias diferentes. Musical, cultural y socialmente. Hay tantas cosas en un solo lugar. Realmente no hay mucha separación”.

Aparte de la música, los integrantes de la agrupación sienten una pasión por los tatuajes, y recientemente informaron en una entrevista para la revista Highsnobiety que se sienten “facisnados” por los fanáticos que se tatúan el logo de la agrupación.

El tercer álbum de la agrupación, del cual aún no conocemos el nombre, estaba pautado para estrenarse a mediados del año pasado, pero la banda optó por cancelar su lanzamiento. No obstante, Nineteen85 informó que compartirán el proyectó para febrero de este año, “posiblemente para el día de San Valentín”, agregó.

