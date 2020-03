MOR.BO RIOT: Ca7riel, el argentino que le pone rock y metal al hip hop y al trap

Ca7riel es un rapero e intérprete de trap argentino a quienes todos conocen por su participación en el dúo Ca7riel y Paco Amoroso (junto a Ulises Guerriero quien usa el apodo de Paco Amoroso), quienes compartieron temas muy exitosos como Piola (2018), Jala Jala (2018), Ouke (2019), entre otros. El músico radicado en Buenos Aires, cuyo verdadero nombre es Catriel Guerreiro, también es un destacado cantante solista que, después de lanzar su EP Cve7e en el 2015, continúa explorando el éxito con temas como McFly (2019) y más.

El músico nació en Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires, y creció en una casa de artesanos, donde su mamá y su papá eran músicos aficionados. Su madre le enseñó a tocar la guitarra, y desde muy pequeño, se vio inspirado por el rock, el funk y el reggae, siendo Luis Alberto Spinetta (uno de los más grandes guitarristas e interpretes de rock argentinos) su principal inspiración.

Su trayectoria por la música data desde mucho antes de ser solista e incluso desde antes de formar parte del dúo con Paco Amoroso, pues anteriormente formaba parte de ASTOR y Burócratas del Fogón; dos bandas de que mezclaban sonidos de rock y metal, acudiendo a las guitarras como elemento principal. Con ASTOR, estrenó el disco Vacaciones todo el año. De hecho, Ca7riel, aunque ahora hace trap, era guitarrista y se sigue describiendo como “metalero de alma”. Además, ocasionalmente también funge como guitarrista de conciertos en vivo para Wos, un reconocido rapero argentino.

Su más reconocido trabajo como solista son los EP Povre y Livre, los cuales compartió en el 2018, de forma separada, tras haber fallado con las disqueras para hacer un LP. Se preguntarán, ¿cómo es que un rockero metalero como Guerreiro termina haciendo trap y hip hop? La respuesta, según él, es una de las más frecuentes que le hacen. De hecho, en para una entrevista con VICE, el músico contestó que “consumir mierda internacional te internacionaliza”.

“CA7RIEL siempre estuvo ahí, mutando de sonido y de mensaje, globalizándose, mirando YouTube y consumiendo todas las mierdas que suenan hoy en día”.

En cuanto a la experiencia de lanzar los EPs Povre y Livre, Guerreiro manifestó lo siguiente:

“POVRE y LIVRE eran del mismo disco, pero eran tantos temas que en esta era estresada nadie escucharía mas de cuatro. ¡Así que lo dividí en dos cómodas cuotas! Aunque, de ninguna forma fueron planeadas las facetas del disco; CA7RIEL es blanco y negro”.

Es común que en entrevistas se refiera a sí mismo en tercera persona, como si su nombre artístico fuese parte de un personaje que adopta antes de hablar con la prensa, cantar en vivo, o hacer todo tipo de morisquetas que publica (escasamente) en redes sociales. La versatilidad del artista también es un aspecto difícil de ignorar, pues ha formado parte de al menos tres bandas y simple continúa su trabajo como solista:

“Tocar con banda o producir música solo, es como elegir hacer el amor con otre o masturbarse. Prefiero la tracción humana al beat de compu. Yo prefiero compartir con otres, otras veces sólo prefiero pajearme”.

También podemos esperar que a futuro, comparta música diferente y explore otros géneros. De hecho, Guerreiro confiesa que no limita sus gustos musicales y que es fanático de “Bad Bunny, A$ap Rocky y Kaytranada”. También añadió que “quiero ver a Catnapp, Cecilio G y Dano. Estoy preparado para bailar electrónica all day-all night”.

Fuera y dentro de los escenarios, se considera un acaparador del sonido y pretende siempre alejarse de la moda de la música para ser auténtico y original. No obstante, sabe que gran parte del éxito, tanto en lo artístico como en lo económico, viene de estar a la moda. De hecho, para una entrevista con el medio argentino Silencio, Guerreiro confesó que “toda la vida la luché desde el lado del músico que no gana un mango”.

“A menos que la pegues y firmes contrato, o tengas un golpe de suerte muy grande, la verdad es que no ganás plata ni en pedo. Y ahora me está yendo bien porque decidí hablar un idioma a la moda, me pega porque estoy en la calle todo el día. Esa es mi forma de acercarme a todo eso”.

En la misma entrevista, Guerreiro manifiesta que se siente como si fuese “deshonesto” hasta cierto punto y revela que “trato de ser lo más real posible. Le vendo un pedazo de energía… y de mi alma también, porque si pensás desde el cero, el hacer un tema lo veo como una energía. Si hago una canción de amor para una chica, le meto un pedazo de energía para que le llegue a esa persona. Si necesito dinero y tengo que hacer un tema para eso, desde el vamos, voy engendrando ese hijito que después me va a dar dinero. Pero pensando en eso, en el dinero, y no realmente en lo que me pasa. Por eso digo que es venderle un pedazo de alma. Estoy pensando en conquistar tal público, y por eso dejo de mirar adentro mío y hacer fluir el cien por ciento de lo que soy”. Agrega también lo siguiente:

“Loco, necesito dinero desde hace toda mi vida. El que quiere dinero, tiene que sacrificar un pedazo de su alma al capitalismo, sí o sí. Y bueno, hay que ponerse a la moda. Por suerte yo puedo hacer eso, tengo la habilidad para ponerme a la moda del trap, me gusta y siento que no me queda mal. Pero sino, recién ahora estoy pudiendo hacer dinero con otra faceta de la música, como música para publicidades y changas así”.

Ca7riel es un artista versátil que vive para hacer música y expresa sus emociones a través del arte. Podemos esperar mucho más de él en los próximos años, ya que su honestidad y su ética de trabajo apuntan a que seguirá creciendo como artista y cantante. Después de todo, como lo explica él mismo en sus propias palabras, “la música no está muerta ni en pedo”.

