MOR.BO RIOT: Baby Keem, la estrella emergente del hip hop melódico

El ascenso de Baby Keem en el mundo del hip-hop ha sido explosivo: la joven estrella ha despertado el interés de algunos de los nombres más destacados de la industria, y ha colaborado con una lista envidiable, para alguien que tiene apenas 21 años. Para simplificar, Baby Keem es el rapero favorito de tu rapero favorito. Procedente de California, Keem está aportando su propia visión de la música trap contemporánea, con barras melódicas y pegadizas y una voz única: hoy es el protagonista de nuestra sección RIOT.

Nacido como Hykeem Jamaal Carter Jr. el 22 de octubre de 2000, Baby Keem tiene un talento que le viene de familia: es primo de Kendrick Lamar. Pasó sus primeros años viviendo principalmente con su abuela, a la que hace referencia con frecuencia en su música y a la que recientemente le compró una casa con sus ganancias como músico. Cuando era un estudiante de secundaria y vivía en Las Vegas, Keem empezó su carrera de rapero como la mayoría de los adolescentes que hacen lo mismo: enviando innumerables correos electrónicos sin respuesta a los bloggers musicales y haciendo que sus amigos hicieran lo mismo. “Si pensara en [los correos electrónicos ignorados] probablemente no estaría aquí ahora”, dice Keem a Billboard. “Probablemente solo hubo una persona que me contestó: se llama Naji, estaba en Rap Radar. Fue un momento de alivio, como ‘¡por fin!'”.

Como rapero, cantante, escritor y productor, sus inicios se dieron junto al sello TDE (sí, el mismo de Kendrick, SZA y más), desde donde hizo algunas producciones para artistas como ScHoolboy Q y Jay Rock, y pronto colaboró con Travis Scott y Kendrick en los temas Durag Activity y Family Ties. En 2018, lanzó su primera mixtape, llamada The Sound of a Bad Habit, y que siguió en 2019 por su segunda mixtape, Die for My Bitch, cuyo tema Orange Soda, le ayudó a ganar atención y un nombre por sí mismo en el mundo del hip-hop. “Para ser sincero, nunca quise ser productor, que es la parte divertida”, explica. “Solo empecé a hacer ritmos porque realmente no tenía ninguno. Y se convirtió en algo que no puedo vivir sin hacer”.

Keem también participó como escritor y productor con su primo en la banda sonora de la película Black Panther: The Album, así como en álbumes de Jay Rock (Redemption), Schoolboy Q (Crash Talk), así como en la banda sonora de la secuela The Lion King: The Gift. En agosto de 2020, fue anunciado como una de las revelaciones de la lista Freshman de la revista XXL. Tras unirse a su primo en su proyecto de sello, pgLang (con Dave Free), en marzo de 2020, tuvo un par de features notables: el primero en Donda con Kanye West, y con Drake en una remezcla de What’s Next.

Su primer álbum oficial, The Melodic Blue, llegó el 10 de septiembre de 2021, y demostró que la estrella emergente ha pasado de ser una joya oculta del hip-hop a uno de los titanes más prolíficos del género en muy poco tiempo. “No creo que la música tenga nada en este momento como este proyecto”, dice Keem. “Me tomé mi tiempo para grabar cuidadosamente cada voz. Estaba pasando por muchas cosas durante ese proceso, simplemente convirtiéndome en un hombre”. The Melodic Blue ve al rapero californiano yuxtaponiendo su estilo iconoclasta y su humor infeccioso con tiernos momentos de vulnerabilidad. Desde las trompetas triunfantes del clásico instantáneo Family Ties, hasta el candor desprotegido y minimalista de temas como Issues y Scars, Keem no se guarda nada. Ya sea que él y su primo Kendrick Lamar estén intercambiando barras y crípticas en mezclas producidas por Cardo o comparando a su chica con un bolso de Prada, Keem es un brillante ejemplo del deslumbrante futuro del hip-hop.

