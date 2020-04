MOR.BO RIOT: Alaina Castillo, la latina que fusiona lo mejor de dos culturas con toques de pop y R&B

El poder de la cultura latinoamericana en los Estados Unidos no es ninguna casualidad, el ser el grupo demográfico minoritario más grande del país ha influido directamente en diversos aspectos de la vida en la nación, especialmente en el ámbito cultural y de entretenimiento. La música es la rama en donde más presencia han logrado los latinos (de nacimiento o por ascendencia) dentro del espectro: Gloria Estefan, Ricky Martin, Enrique Iglesias y Shakira fueron algunos de los protagonistas del llamado boom latino de finales de los 90.

Desde hace cinco años vimos como nuevamente hubo un ascenso de la música latina gracias al éxito de temas como Bailando, Mi Gente y por supuesto, Despacito. Entre ambos períodos pasaron poco más de 15 años, tiempo en el que toda una nueva generación de artistas latinx estaban naciendo y dando sus primeros pasos dentro de este mundo, con la formación de dos culturas que influyen directamente en sus propuestas artísticas. Dentro de los ejemplos de estos artistas latinx cuando ni siquiera eran llamados de esa forma, que vendrían siendo los hijos de inmigrantes latinos pero que nacieron en territorio estadounidense podemos mencionar a figuras como Selena, Jennifer Lopez y Marc Anthony.

Alaina Castillo forma parte de esta generación de artistas que han logrado combinar en su proyecto musical a la cultura norteamericana y ritmos de R&B y hip-hop, con sus raíces latinas, fusionando el pop y diversos ritmos en una fascinante sinfonía de sonidos que representan el sentir de la generación z, un grupo que no responde a patrones establecidos y que se permite explorar todas las posibilidades que el mundo le ofrece.

Alaina fue construyendo una sólida fanbase gracias a sus covers de YouTube de temas de artistas como Billie Eilish, Khalid o The Weeknd, esto sin dejar a un lado a los artistas latinos con covers de temas de Becky G o Sebastian Yatra, todos ellos grabados desde su casa en Houston. En estos covers, Castillo demostró que con ella las posibilidades son infinitas gracias a la variedad de géneros que le gustan, y que más allá de ello, su música original responde a sus deseos y anhelos personales.

El inicio de su canal de YouTube fue una respuesta a la necesidad de sentirse en su elemento, debido a que en la vida cotidiana Alaina era una chica a la que las relaciones sociales no se le daban con facilidad. Antes de crear su canal, Alaina ya había formado parte del coro de su escuela y fue en la secundaria cuando decidió crear su propia canal para mostrarle al mundo su talento. Un episodio importante en su vida fue durante un show en su último año de secundaria en el que al terminar su presentación y se apagaron las luces, se bajó llorando de la tarima porque fue ahí cuando supo que la música era a lo que se quería dedicar por el resto de su vida.

En una entrevista para Wonderland Magazine en 2019, comentó sobre los géneros musicales que forjaron su personalidad como artista y de aquellos que formaron parte de su infancia. “Crecí en un hogar cristiano, así que estaba algo familiarizada con el tipo de música. Posiblemente la primera vez que canté en iglesia fue así como… oh.. ok. También me gustaba una variedad de música de artistas como Beach Boys, Johnny Cash, Elvis Presley, pero cuando llegué a la secundaria, comencé a escuchar mucho R&B, pop y muchos artistas que nunca había escuchado a hasta ese momento. Usher fue clave en la transición de géneros musicales para mi, su estilo, su voz y su música fueron todo un descubrimiento para mí. Creo que por eso es que me gusta tanto la vibra clásica de la vieja escuela”.

En esa misma entrevista, Alaina comentó sobre algunos de los artistas que son sus referencias en la creación de su propuesta musical, tanto en la producción de los temas así como para el desempeño vocal.

“Me gusta mucho escuchar las canciones de Daniel Caesar porque realmente conectó con la producción y su voz. Me encantan SZA y H.E.R por sus vocales y la forma en las que las usan. No puedo olvidar a Ariana Grande porque su voz es la de un ángel con mucho control y poder, lo que me hace trabajar para poder tener el ritmo vocal que ella tiene. La última persona que puedo pensar es Andrea Bocelli. Esto lo digo todo el tiempo y la gente cree que es extraño pero su música es clásica al igual que su estilo y prácticas, por lo que cada vez que lo escucho me hace querer trabajar tan fuerte como él”.

Todas estas influencias la motivaron a que en octubre de 2019 publicara su primer EP, antisocial butterfly, título que refleja precisamente ese carácter antisocial que tuvo durante su vida pero que poco a poco ha ido dejando atrás a medida que nuevos caminos se le han abierto para su carrera.

En este EP, Alaina quiso ser fiel a sí misma por lo que deseó que fuera un proyecto bilingüe en el que pudeira cantar español de forma correcta, teniendo en cuenta que no es lo mismo escribir en inglés que hacerlo en español.

Alaina reconoce que gran parte del éxito que ha cosechado en tan poco tiempo se lo debe a YouTube y las redes sociales, porque fueron su plataforma principal para darse a conocer y poder mostrarle al mundo todo lo que tenía que decir con su música.

“Hay mucha gente que tiene tanto talento y no logran ser descubiertos, y precisamente son las redes sociales los que los dan a conocer. De no haber sido por YouTube, yo no estaría donde estoy, haciendo lo que hago, conociendo a personas increíbles que escuchan mi música y que genuinamente me apoyan. Es algo de lo que estaré siempre agradecida”.

Precisamente ese apoyo es el que le ha permitido mantener a flote y en ascenso su proyecto, del cual ya ha estrenado múltiples temas y un segundo EP titulado the voicenotes, en el que la cantante nos da una mirada más profunda hacia sus sentimientos más íntimos, aquellos que muchas veces compartimos mediante una nota de voz.

Al tratarse de un proyecto tan personal e íntimo, Alaina quiere que su mensaje llegue al mayor número de personas por lo que podemos esperar una versión en español de este proyecto en el que esta chica desnuda su alma.

Muchas veces los artistas que fueron criados bajo múltiples culturas, al final abrazan aquella con la que más se identifican y de alguna forma dejan atrás a las otras. Tal parece que Alaina está dispuesta a convertirse en la nueva sensación latina de la música, combinando lo mejor de ambos mundos uniéndose a un grupo de artistas que están redefiniendo por completo el sonido latino no solo en los Estados Unidos sino todo el mundo.

