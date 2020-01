Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, Soundcloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como rap, electrónica y hip hop.

1. Chynna

Suena como: bbymutha, Kilo Kish, IAMDDB

Chynna Rogers es una rapera de Filadelfia de 23 años de edad que inició su carrera artística cuando tenía apenas 14 años, apareciendo en comerciales promocionales de montañas rusas y parques de diversiones. La fama que consiguió tempranamente en su vida la llevaron a tomar decisiones incorrectas que la dejaron en la calle, con una fuerte adicción a las drogas que poco a poco pudo superar, con la ayuda de organizaciones sin fines de lucro, familiares, amigos, y sobre todo, la música. En el 2015, Rogers compartió su EP I’m Not Here. This Isn’t Happening, que trata de todas sus experiencias de vida. Posteriormente, continuó estrenando temas, tales como PAF, Practice, el mixtape Ninety, el EP Music 2 Die 2, hasta llegar a su proyecto más reciente, in case i die first.

2. Duñe x Crayon

Suena como: SBTRKT, Maribou State, Disclosure

Duñe x Crayon son dos productores musicales parisinos (Francia) que iniciaron una amistad estando en la secundaria. Su unión amistosa, al igual que su unió profesional, nació debido al amor por la música. Una de sus pistas más famosas es Pointless, para la cual contaron con la colaboración del rapero francés Ichon. En la escena underground de París, la pareja consiguió reconocimiento con sus sonidos groundbreaking y por sus colaboraciones con artistas como J Dilla, MF DOOM y Flying Lotus, además de haber trabajado con la cineasta Alice Kong para varios de sus vídeos musicales. Pese a todas sus colaboraciones, la pareja aún no ha lanzado un EP o LP, pero su disco debuto, titulado Hundred Fifty Roses, estará disponible en abril de este año.

3. AWA

Suena como: Elin Bergman, Erik Rapp, Jakob Karlberg

Awa Santesson Sey es una cantante de Suecia de 23 años de edad que, a los 15 años, ganó la versión sueca The X Factor (en el 2012). Una vez que termina sus estudios se muda a Londres, Inglaterra, donde se dedica a la música y comparte su single I Like Do, un tema que explora su niñez, el amor, y sus traviesas aventuras de adolescente. Posteriormente, lanzó sencillos como Nobody Can Love Me How I Love Me y Fucking Love Songs, que resaltan temas de amor propio y autoestima. Fueron estos temas los que resaltó también en su primer EP, al cual tituló como A Timeline Of Love From Different Perspectives.

4. iyla

Suena como: H.E.R., Victoria Monet, Willow

Iyla, la californiana de 26 años de edad, se estrenó en la escena con temas como Shampoo y Flowers, los cuales pertenecen a su EP del 2018 War + Raindrops. Creó su impacto en la escena musical con su tema Tattoo Tears y especialmente con el vídeo de la canción, que fue dirigido por Patrick “Embryo” Tapu. Sus canciones de amor y desamor le han abierto un espacio en el mundo de la música, y ahora podrán escuchar su próximo proyecto, el EP Other Ways To Vent, que compartió jueves 23 de enero.

5. Sunni Colón

Suena como: Matt Martians, Raveena, Amber Mark

Sunni Colón nació en Los Ángeles, California, y es un artista autodidacta que se ha convertido en un claro ejemplo del hombre del renacimiento en el siglo XXI, pues, aparte de ser intérprete musical, también tiene una agencia creativa que lo ha llevado a vivir en Nueva York, Francia, Londres y África. Morning Dew fue una de las primeras canciones que lo convirtió en un artista mainstream y lo sacó de la escena underground para siempre. Desde entonces, ha compartido sencillos como Supernova, Technicolor, Baby I don’t Mind, entre otros. Su más reciente EP, titulado Satin Psicodelic, al igual que sus colaboraciones con artistas como Joshua Kissi, y sus trabajo en el mundo de la moda con marcas como Louis Vuitton y Tommy Hilfiger, lo convierte en un artista powerhouse para esta nueva década.

