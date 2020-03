Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, Soundcloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como el pop, el hip hop y la electrónica.

1. Bree Runway

Suena como: Ashnikko, Brooke Candy, Alista Marq

Bree Runway es una de esas artistas que, con su carisma, su ética de trabajo y su excelente sonido, conquista la escena pop y R&B paso a paso. Desde sus humildes inicios cantando en pequeños conciertos en Camden Town (como lo hizo alguna vez Amy Winehouse), la londinense ya suma varios logros importantes, como haber cantado en concierto para la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, y su single en colaboración con Brooke Candy, Big Racks. Con más de 30 millones de reproducciones en redes sociales y plataformas de streaming, el mensaje de Runway es igual a su motivación por la música: “motivar a las mujeres a que se amen a sí mismas, ser dueñas de su vagina y gobernar el mundo”. Runway tiene un EP de cinco pistas titulado Be Runway, pero además también cuenta con temas reconocidos como Apeshit, All Night y Butterfly. Entre sus influencias más importantes están Lady Gaga, Kate Bush y Brooke Candy.

2. Lil Mosey

Suena como: Lil Tecca, Juice Wrld, Lil Skies, Lil Tjay

Este rapero de 18 años de edad natural de Seattle, Washington, cuyo verdadero nombre es Lathan Moses Echols, incursionó en la escena del hip hop y el rap con temas como Stuck in a Dream y Blueberry Faygo que lograron entrar en la lista Billboard Hot 100. Tan rápido y grande fue su éxito, que el cantante lanzó su álbum Certified Hitmaker, un LP de 14 canciones que también entró en la lista de los 200 mejores discos de la revista Billboard. Una de sus principales influencias fue el artista Meek Mill’s, en especial su canción Dreams and Nightmares, la cual escuchó cuando era niño una y otra vez. Drake, Michael Jackson, y The Weeknd también son artistas de su preferencia.

3. SONIKKU

Suena como: DJ Sonikku, Chester Lockhart, SOPHIE

SONIKKU es un DJ británico que cuenta con dos discos a su nombre: Diamond Dust y Joyful Death. Algunos de sus éxitos más notorios son Sweat, Remember to Forget me y wknd. Su pasión por la música electrónica comenzó cuando era niño, gracias a una obsesión bastante enfermiza por los juego de vídeo Sega, especialmente después de haber quedado encantado por un videojuego en particular: Sonic The Hedgehog. Es esta clase de sonido de la década de los 1980 la que podemos apreciar en la música del joven artista, en la que especialmente resaltan elementos musicales de sus artistas favoritos y los que más lo influenciaron de niño: Janet Jackson y Madonna. En cuanto a su imagen tímida e inusual para un DJ, el artista declaró recientemente para una revista que “quiero proyectar una imagen feliz y accesible porque no soy exclusivo. No me preocupa ser genial en absoluto, me preocupa más hacer felices a las personas”.

4. LOUTA

Suena como: Zoe Gotusso, Marilina Bertoldi, Juan Ingaramo

Louta es un cantante argentino de indie pop y pop electrónico cuyo verdadero nombre es Jaime Martín James. A sus 25 años de edad, cuenta con dos discos: Louta, que compartió en el 2016 y ENCHASTRE, que lanzó en el 2018. Su primer proyecto musical homónimo lo estrenó luego de haber pasado años en Europa trabajando como DJ en eventos pequeños. Una vez que regresó a Argentina, e influenciado por los artistas que moldearon su gusto musical desde niño — tales como Gilberto Gil, Caetano Veloso, João Gilberto, The Beatles, Groove Armada, Fatboy Slim, Daft Punk y Gorillaz — el cantante se sumergió de lleno en la escena, tanto que ha logrado interpretar varios de sus temas en festivales como Lollapalooza y el Personal Fest del 2018. También ha llevado a cabo conciertos en Chile, México y Europa.

5. Nicole Dollanganger

Suena como: Lana Del Rey, Grimes, Bianca Devins

Nicole Dollanganger es una artista canadiense de 28 años de edad combina estilos como el sadcore, lo-fi, ambient y dream pop. Nicole Bell (su verdadero nombre) se sumergió en la música desde que era niña y ya cuenta con seis discos de estudio y cinco EPs. Es más famoso de todos sus proyectos musicales es Natural Born Losers (2015) su penúltimo trabajo discográfico que cuenta con 11 canciones. Su éxito y su tono de voz triste y melancólico la han llevado a abrir para artistas como Lana Del Rey y Grimes en una presentación en Toronto. Además, su canción Chapel fue el soundtrack de un episodio de la serie The Walking Dead en el 2016. Influenciada por artistas como Lana Del Rey y Miley Cyrus, e influenciada por las novelas del autor VC Andrews para crear su nombre artístico, la letra de sus canciones se caracterizan por resaltar temas como la sangre, el sexo, la depresión, las auto lesiones y los trastornos alimentarios.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?