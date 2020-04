Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, SoundCloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como soukous, indie rock, pop alternativo y new wave.

1. Lous and The Yakuza

Suena como: Lolo Zouaï, Doja Cat, Victoria Monét

Directamente desde la República Democrática del Congo, nos llega esta prometedora artista de 23 años que afirma que no tiene complejos y que su color de piel no representa una carga: por el contrario, es una bendición por toda la historia que representa el hecho de que migró de Ruanda a Europa para poder lograr su sueño… cantar. El primer sencillo con el que comenzó a darse conocer en países como Italia en 2019 fue Dilemme. Lous es una artista que desnuda su alma y sus sentimientos con cada tema que crea, dejando ver su amor por la danza, el folklore y el lenguaje corporal.

2. Peter The Human Boy

Suena como: pâle regard, Meltt, Far Caspian

Originario de Viena, Austria, Peter Mathis es el líder de la banda acompañado por Gabriel Fischer, Patrick Stieger y Jannik Rieß, quienes se definen como unos rockeros que combinan su pasión por el surf rock con el indie rock con un toque de dream pop, para así mantener una onda con toques de jazz en su propuesta musical, que en pocas palabras la podemos definir como alternativa. Su primer sencillo, Goodbye Summer, fue estrenado en agosto de 2019 y tan solo un mes después publicaron su primer EP del mismo nombre.

3. Tommy Newport

Suena como: Alfie Templeman, half•alive, Rex Orange County

Fue a los 14 años de edad cuando este joven oriundo de Kansas comenzó a tocar guitarra y empezó armar su propuesta musical funky, pero relajada con toques de indie rock. Publicó un primer trabajo titulado So Long and Thanks que logró cerca de un millón de streams en plataformas digitales y con el que empezó a cultivar una legión de fanáticos de su combinación de bedroom pop, con psych-rock y funk. Fue en 2019 cuando su carrera despega con Just To Be Ironic, un disco que resaltó por sus letras honestas, y una increíble producción que nos permitió viajar a través de la mente de Tommy.

4. Ant Saunders

Suena como: Trevor Daniel, Audrey MiKa, Tones and I

Antes de conocer la fama gracias a TikTok, Anthony Saunders era un chico como cualquier otro de Nueva Jersey que comenzó a interesarse por la música a los 14 años cuando solo contaba con un teclado y una laptop en su habitación de la casa de sus padres. Sus inspiraciones al momento de contar sus historias son figuras como Ed Sheeran, Frank Ocean y John Legend, pero siempre aplicando su fórmula a su propuesta musical. Yellow Hearts fue la canción que lo colocó en el radar de muchos gracias a la app en 2019 y tal ha sido el éxito que recientemente estrenó su EP Bubble, con el que sigue su camino a ser el nuevo chico maravilla del pop.

5. NIve

Suena como: Justin Bieber, Moses Sumney, Kim Woo Sung

Pese a ser de la tierra del K-pop, NIve tomó un rumbo distinto su carrera optando por un sonido para sus composiciones como el new wave y el pop, con influencias claras de jazz. Getaway fue el primer sencillo del cantante con el que comenzó a ganar notoriedad dentro de la industria. El haber vivido en Corea del Sur y en Australia antes de llegar a los Estados Unidos le han dado una perspectiva universal y globalizada que aplica para su música, debido a que han sido estas experiencias las más enriquecedoras para su vida, y lo plasma en cada una de sus composiciones.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?