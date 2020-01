Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, Soundcloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como rap, rock alternativo y bedroom pop.

1. DaBaby

Suena como: Roddy Ricch, Juice WRLD, YBN Cordae

El rapero DaBaby, originario de Carolina del Norte, se sumergió de lleno en la música como una manera de evitar caer en la delincuencia: ya había sido capturado por delitos menores, así que decidió dar un giro brusco dedicándose al rap a tiempo completo sin experiencia previa. Comenzando en el 2015 bajo el nombre de Baby Jesus pero pronto se dio a conocer como DaBaby, dejando caer mixtapes y dándose a conocer en la escena local así como festivales como SXSW en el 2015 y 2017. Su estilo creció progresivamente para convertirse al lado más duro y más agresivo del hip hop a medida que su discografía se expandía, con flows melódicos y desenfadados que se volvían más confiados y fluidos, algo que demuestra en cu más reciente producción, KIRK.

2. Michael Seyer

Suena como: johnny goth, beabadoobee, Clairo

Miguel Reyes, mejor conocido por su apodo artístico Michael Seyer, creció a las afueras de Los Ángeles en la vecina Culver City. Su infancia estuvo marcada por sentimientos de aislamiento y soledad, que en gran parte atribuye a su percepción de “ambigüedad étnica” como filipino-americano en un suburbio predominantemente judío. Sin embargo, aunque gran parte de su música se inspira en su lucha con estas emociones profundamente arraigadas, capta la esencia de emociones como la pasión, el desapego, la apatía y el anhelo con un hermoso bedroom pop que se hace destacar por su voz, muy similar a la de Lou Reed pero con un rango vocal más alto, que acompaña a sus caleidoscópicas progresiones de acordes.

3. Yung Heazy

Suena como: Gus Dapperton, Rex Orange County, Cuco

Jordan Heaney, mejor conocido como Yung Heazy, es una de esas estrellas de bedroom pop inesperadas salidas de Internet: este canadiense grabó un día una canción de San Valentín para su novia llamada Cuz You’re My Girl, y luego de un par de semanas de estar en SoundCloud, el tema fue descubierto por una famosa YouTuber llamada Alona Chemerys, quien lo incluyó en su playlist de temas favoritos. Desde entonces es una sensación en ciertos rincones online: hay decenas de versiones del sencillo, por lo que Heazy decidió capitalizar su fama con una producción discográfica encantadora llamada Whenever You’re Around I Hate Everything Less, llena de bedroom pop DIY: el mismo Jordan se encargó desde escribir hasta producir todo el LP. Con influencias como The Beatles, Mac DeMarco, Arctic Monkeys, Father John Misty y Ariel Pink, Yung Heazy canta letras sencillas sobre un tema eterno: el amor.

4. TORRES

Suena como: Waxahatchee, Lucy Dacus, Phoebe Bridgers

TORRES es el seudónimo de la introspectiva vocalista de rock indie Mackenzie Scott, en un homenaje al apellido de su abuelo. Criada en Macon, Georgia, comenzó a cantar en serio en la escuela secundaria, actuando en los musicales de la escuela, cantando en la iglesia y aprendiendo a tocar la guitarra. En esa misma época se mudó a Nashville para asistir a la Universidad de Belmont, y mientras terminaba su carrera, grabó su primer álbum, el autotitulado Torres. Aunque no tuvo un impacto comercial, recibió la atención de la prensa musical por su madurez como compositora: tiene bajo su manga un total de tres álbumes, que seguirá a finales de este mes con Silver Tongue, en donde según ella misma se sumergirá en las aguas del alt-pop para hablarnos del miedo que se siente al enamorarnos de alguien.

5. Chloe Lilac

Suena como: Chelsea Cutler, King Princess, Conan Gray

Cuando tenía 13 años, Chloe Lilac, nativa de Brooklyn, empezó a salir a hurtadillas de su apartamento a altas horas de la noche, agarrando la guitarra vintage de su madre y subiéndose al metro para recorrer las calles de Manhattan y cantar en las calles a quien quisiera escucharla. Ahora, a los 17 años, la cantante y compositora se ha pasado los últimos años escribiendo y autoproduciendo canciones que capturan el mood de crecer en la ciudad de Nueva York, incrustando cada tema con detalles personales con melodías dream pop. En su EP debut Manic Pixie Dream, Chloe pone sus reflexivas letras al descubierto, canalizando su cruda vulnerabilidad con poderosos tracks.

