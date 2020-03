Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, SoundCloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como synth pop, neo R&B, glitch hop, bubblegum bass y riot rap.

1. GALXARA

Suena como: Saweetie, Kim Petras, Tommy Genesis

Esta cantautora de Los Ángeles y originaria de Florida estuvo expuesta a una amplia mezcla de estilos y géneros musicales: desde pequeña estuvo interesada por la música, lo que la llevó a estudiar y dedicarse al piano, creando canciones cargadas de emoción a través de una profunda introspección, pero eventualmente cambió el piano por sonidos de electropop y hip-hop más sintetizados que podemos escuchar en singles como KILLA KILLA y Jealous of Myself, que marcan lo que será su álbum debut, que llegará en algún momento de este año. GALXARA tiene una audaz y altísima que suele acompañar de ritmos entusiastas que se combinan para crear un paisaje sonoro casi cinematográfico con toques futuristas.

2. Wolftyla

Suena como: Colette Lush, Syd, Kehlani

Si el nombre y el rostro de Wolftyla te parecen conocidos, es porque esta joven de ascendencia afroamericana y coreana se hizo famosa años atrás a través de videos en la plataforma Vine, sin embargo, ahora es una cantautora de neo R&B y soul firmada con Interscope, y gracias a sus millones de seguidores en redes sociales ha logrado popularizar sencillos como Feels, Crash y Here For It, así como Candy y All Tinted. Se espera que este año lance su EP debut, así que mantente atento a lo que hace esta norteamericana en los próximos meses.

3. Yungster Jack

Suena como: Kid Trash, Lil Peep, Lil Xan

Originario de Seattle y representante del cloud rap salido de internet, Yungster Jack combina géneros como el hip hop experimental trap y glitch hop con temas que hablan de la adolescencia y la vida en los suburbios, todo con un toque electrónico caótico que nos recuerda a 100 gecs. El 2019 fue su mejor año hasta ahora, con el lanzamiento de EPs como Swarm y Hornet, que ya amenazan con sacarlo del underground musical al mainstream de Internet.

4. David Shawty

Suena como: Tommy Ice, Lil Soda Boy, Lil Xan

Otro de los raperos under de la ciudad de Seattle más conocidos en Internet es David Shawty, el más prolífico colaborador de Yungster Jack. Con su producción única y errática, barras inteligentes y voces cortadas, este originario de California también juega con géneros como el bubblegum bass y el glitch hop. Desde el 2017 está sacando EPs a través de SoundCloud, y gracias a sencillos como London, Happy Party y Kiss My Own Dick, Shawty es conocido por letras absurdas que exploran la cultura de Internet, las drogas y los memes.

5. BigKlit

Suena como: Ashnikko, Slayyyter, Rico Nasty

Escuchar a la rapera de 26 años BigKlit, originaria de Brooklyn, es como recibir puñetazos en la cara llenos de trap, hardcore hip hop, y riot rap. En sus letras, explora la fluidez sexual y la exploración de la dominación como mujer y rapera con una ira punk y oscuridad que corre por su música, mientras escupe barras sobre bisexualidad, problemas familiares disfuncionales, auto-aceptación y ser la “reina del infierno”. Sus canciones con tanto impactantes como incómodas: casi se siente como si pusiera a prueba a sus oyentes. A finales del año pasado, pasó de ser una de esas raperas populares en TikTok a firmar con la disquera Sony, quienes prometen lanzarla este año al mainstream con furia y empoderamiento.

