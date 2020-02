Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, Soundcloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como pop indie, post-punk, rock alternativo y power-pop indie.

1. The Driver Era

Suenan como: Wallows, Harry Styles, Conan Gray

The Driver Era es un exuberante dúo de pop/rock en el que participan el cantante y actor Ross Lynch (aka Harvey en Chilling Adventures of Sabrina) y su hermano, el multi-instrumentista y productor Rocky Lynch. Formados oficialmente en 2018, The Driver Era se creó durante la grabación del EP New Addictions de la banda R5, que los hermanos Lynch ayudaron a coproducir. Tras esa gira, ambos decidieron que querían continuar como dúo con su propio proyecto, y dieron por terminada R5. En 2018, debutaron con el single Preacher Man, que se incluyó en su primer larga duración oficial, X, lanzado el año pasado. Ross y Rocky escriben, interpretan y producen todos las temas, que se enmarcan en el pop y el rock alternativo e indie: su música evoca toda esas asociaciones románticas con un paseo en la carretera: posibilidades ilimitadas, la emoción del escape, y la negativa a permanecer en un lugar durante mucho tiempo.

2. Beach Bunny

Suenan como: mxmtoon, Cavetown, beabadoobee

Beach Bunny es proyecto de power-pop indie de Chicago liderado por la cantante y compositora Lili Trifilio, que se dio a conocer en la última década con una serie de EPs y singles auto-editados que finalmente culminaron en un contrato discográfico con el sello neoyorquino Mom + Pop Records. Aunque inició como un proyecto pop en solitario de Trifilio, la artista terminó creando una banda con Anthony Vaccaro (bajo), Jon Alvarado (batería) y el guitarrista Matt Henkels, quienes llevaron el ambiente acústico de las primeras producciones de Beach Bunny a algo más teñido de pop indie. Gracias a temas como Prom Queen del 2018 alcanzaron más seguidores, y este mismo mes dejaron caer su disco debut, Honeymoon, hecho para chicos punk y emo a los que les gustan los mosh pits y surfear sobre el público, así como para rockeros indie y chicas jóvenes que aman TikTok.

3. lovelytheband

Suenan como: MGMT, Foster The People, COIN

lovelytheband son una agrupación de pop indie de tono elegante con un cálido sonido de la Costa Oeste que se dio a conocer en el año 2017 con el single Broken, que despegó en Internet y hasta llegó la cima de la cartelera alternativa de Billboard. Se formaron al oeste de Hollywood en 2016 con el ex miembro de Oh Honey, Mitchy Collins, el guitarrista Jordan Greenwald y el baterista Sam Price. Luego de firmar con Another Century Records, lovelytheband lanzó su EP debut, Everything I Could, en 2017, y un año después regresaron con su álbum debut completo, Finding It Hard to Smile. Para ellos, el LP fue una especie de sesión de terapia grupal, en donde plasmaron problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión, lo cual les ha hecho conectarse mucho más con sus fans.

4. Priests

Suenan como: Ex Hex, Fontaines D.C., Chastity Belt

Conformada por Katie Alice Greer, Daniele Daniele y G.L. Jaguar, Priests son una agrupación que utiliza el post-punk como una forma de vida más que un estilo musical: se caracterizan por su espíritu rebelde y por su cuestionamiento de la sociedad con un enfoque intelectual informado por el sonido y la ética del punk. Priests tienen una estética completamente DIY, formando su propio sello y pagando a sus bandas teloneras justamente, mientras sacuden el escenario con performances altos en energía y crudeza. Aunque dicen que sus mayores influencias son Fugazi, Portishead y Nine Inch Nails, también toman prestados sonidos del jazz, la música disco, la electrónica y la palabra hablada. En su álbum de debut del 2017, Nothing Feels Natural, Priests abordó temas personales y políticos con una mezcla de indignación, humor y contemplación que resonó con los oyentes, permaneciendo desafiantes el LP The Seduction of Kansas de 2019, un álbum más pulido pero incisivo que reafirmó que Priests se definen a sí mismos y a su música, solo en sus propios términos.

5. French Vanilla

Suenan como: The Coathangers, Shopping, Gauche

Inspirándose en el post-punk y en las artes escénicas subversivas, la banda French Vanilla se formó en el área de Los Ángeles en 2013 por la cantante Sally Spitz, el guitarrista/bajista Ali Day, el baterista Greg Shilton y el bajista/saxofonista Daniel Trautfield. La banda empezó a tocar en los espacios DIY de la ciudad, inspirándose en los legendarios actos punk outsider como Essential Logic, The Waitresses y Suburban Lawns por su sonido agudo pero bailable. Lanzaron un álbum homónimo en 2017, que siguieron en el 2019 con How Am I Not Myself?, producido por el productor de St. Vincent, Sean Cook, y en donde exploraron temas de género, empoderamiento de la mujer, y la agitación social con beats de alta energía.

