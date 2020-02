Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, Soundcloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como el e-screamo, noise pop, shoegaze, brat pop e indie pop.

1. Full Tac

Suena como: PC Music, Virgen María, Poppy

Si aún no has escuchado Where’s My Juul??, el banger screamo electrónico dedicado a la desesperación de haber perdido tu Juul y casi ahorcar a tu novio por ello, necesitas escucharlo arriba. La canción es una colaboración entre el productor, cineasta, músico y humorista de Instagram Jared Soule, aka Full Tac, y su pareja, la artista Kat Zhang, aka Lil Mariko. El proyecto comenzó en agosto del año pasado cuando en una tarde de verano neoyorquina ambos comenzaron a hacer música en casa inspirados por Mindless Self Indulgence y The Prodigy, y el resultado es este experimento que nos recuerda a la nueva era de Poppy.

2. Tennis System

Suena como: Ty Segall, The Pains of Being Pure At Heart, Wavves

Combinando géneros como el pop indie, el noise pop, el shoegaze y el rock alternativo, la agrupación Tennis System nació en Washington D.C.. Liderados por el compositor, guitarrista y vocalista Matty Taylor, comenzaron como un cuarteto en el año 2008, abriendo para gente como Ty Segall y The Pains of Being Pure at Heart antes de grabar en 2010 The Future of Our History y mudarse a Los Ángeles, en donde lanzaron de manera autónoma Teenagers a finales de 2011, haciendo algunas giras, apariciones en festivales y el ocasional single online. Después de Technicolour Blind del 2014, la banda se reconfiguró como un trío cuando Taylor se unió a Sam Glassberg en el bajo y Garren Orr en la batería, firmando con Graveface Records, quienes publicaron su EP P A I N de 2018 y Lovesick, el tercer y más pesado álbum de la banda hasta el momento, en 2019.

3. Alvvays

Suena como: Japanese Breakfast, Beach House, Frankie Cosmos

Salidos de la escena indie de Toronto, Alvvays combinan pop indie con dream pop y shoegaze para lograr melodías dulces e infecciosas que recuerdan a bandas como Teenage Fanclub, The Smiths, The Magnetic Fields y Oasis. La vocalista principal es Molly Rankin, quien se unió a su amiga de la infancia Kerri MacLellan (teclados), y al guitarrista Alec O’Hanley para comenzar a escribir música juntos. Gracias a su destacados performances en el SXSW de 2014 y el ruido generado en Internet por su su track Adult Diversion, terminaron firmando con Polyvinyl Records, quienes editaron su LP debut. poco a poco, sus seguidores y sus tours siguieron creciendo hasta lograr participar en festivales como Glastonbury y Coachella. su último trabajo es Antisocialites de 2017, que logró el Juno Award el año siguiente como mejor álbum alternativo.

4. Terror Jr

Suena como: Låpsley, Banks, Slayyyter

Este dinámico dúo pop comenzó como un misterioso proyecto que se rumoreaba que iba a ser liderado por Kylie Jenner, pero desde entonces, Terror Jr se ha convertido en una banda que comparte, sin disculparse, su visión de las complejidades del mundo a través de sus poderosas melodías. Compuesta por David Benjamin Singer-Vine y Lisa Vitale, la agrupación se especializa en bangers bailables con melodías pegajosas y ritmos fieros. Aunque su discografía parece estar llena de canciones pop, este dúo deja espacio para que una cantidad significativa de temas sociopolíticos se involucren en su composición introspectiva: la cultura moderna, el actual clima político y el amor son parte de su repertorio y de su más reciente álbum, Unfortunately, Terror Jr.

5. HOLYCHILD

Suena como: Charli XCX, The Ting Tings, Icona Pop

HOLYCHILD es el nombre del proyecto musical/colaboración creativa de Louie Diller y Liz Nistico, quienes se conocieron en la universidad en Washington D.C. en 2010 y han estado escribiendo música desde entonces. Lo que comenzó como un proyecto escolar para Diller en el otoño de 2011, finalmente se convirtió en este dúo brat pop (como ellos mismos se definen) que busca salvar la brecha entre Björk y Katy Perry; pues les gusta caminar entre lo experimental y lo pop. Ahora, con base en Los Ángeles, entre los años 2014 y 2018 lanzaron una serie de singles que tuvieron buena aceptación, como Happy With Me y Running Behind, así como los EPs MindSpeak (2014) y America Oil Lamb (2016). El dúo se caracteriza por tener un ingenioso sentido de la ironía y la habilidad para criticar las tendencias de la cultura pop, tal como lo demuestran en su disco debut The Theatrical Death of Julie Delicious, lanzado a finales del año pasado.

