Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, SoundCloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como folk-pop, shoegaze, dream pop, pop alternativo e indie pop.

1. The Paper Kites

Suenan como: Daughter, Of Monsters And Men, The Lumineers

El grupo folk australiano The Paper Kites se formó inicialmente alrededor del dúo conformado por Sam Bentley y Christina Lacy, quienes habían estado actuando y escribiendo juntos desde la escuela secundaria. El resto de los integrantes, David Powys (guitarra/banjo), Sam Rasmussen (bajo/sintetizador), y Josh Bentley (batería) fueron reclutados de otras bandas con base en Melbourne en la última década 2010 para completar la alineación responsable de Bloom, un poderoso single debut que mezclaba de manera cálida y armónica su sonido indie folk-pop orientado a la acústica. Sus EPs Woodland (2011) y Young North (2012) los dieron a conocer en su país natal y más allá, y en el 2013 lanzan su debut, States, que los llevó de gira a Europa y los Estados Unidos. Desde entonces han experimentados con sonidos más exuberantes gracias a la adición de sintetizadores. Su trabajo más reciente es On the Corner Where You Live.

2. Planet 1999

Suenan como: Girli, Jay Som, Hannah Diamond

Planet 1999 son la primera banda y los más recientes talentos salidos de PC Music, el reconocido proyecto del productor británico A. G. Cook. Aunque residen en Londres, el trpio está conformado por Caro, Charles y Alex, así como por su mascota, Zippy. Este año lanzaron su EP debut Devotion, en donde vemos que la agrupación se centra en hacer bops futuristas y cristalinos, tomando como inspiración a las estrellas del bubblegum pop y a sus íconos shoegaze de los noventa. Su música fluye entre expertas melodías pop que se deslizan sobre guitarras nebulosas de shoegaze y hasta de trip-hop, siempre alineados con su lema: “todo se trata de emoción”.

3. Meltt

Suenan como: Far Caspian, Khruangbin, The Marías

La biografía oficial de estos canadienses dice solamente “música alucinante para llevarte a un sueño etéreo”, y la verdad es que desde sus inicios, Chris Smith, Jamie Turner y James Porter han buscado mezclar sus influencias de rock alternativo con un sonido más psicodélico, pero con un toque delicado que los ubica más hacia el dream-pop. Desde su EP Visions del 2017, han estado sonando en su Vancouver natal, pero con su LP debut, Swim Slowly, demuestran no solo que quieren llegar más allá, sino un profundo amor por los riffs pesados, la instrumentación colorida, producción orientada a los detalles, y debajo de todo, deliciosas capas sónicas.

4. Vancouver Sleep Clinic

Suenan como: James Blake, M83, Nick Murphy

Vancouver Sleep Clinic es es el proyecto del cantante y compositor australiano de electrónica ambiental Tim Bettinson, que llamó la atención de la crítica musical por primera vez en el 2013 con su single Vapour, antes de publicar su debut completo, Revival, en 2016. Tim suele hacer giras con músicos que lo acompañan, así que VSC es realmente una banda encabezada por él. Algo como Trent Reznor con NIN. Tim creció en Brisbane escuchando los discos de su padre: Fleetwood Mac, Eagles y más, antes de descubrir a artistas más modernos como Bon Iver y Sigur Rós en su adolescencia. Inspirado, empezó a escribir sus propias canciones, grabando con un teclado y su computadora, y popularizándose en Internet. De hecho, firmó con Sony para su disco debut, pero terminó envuelto en una batalla legal por su contrato, y finalmente ganó su libertad, y un buen tiempo para recalibrar su dirección creativa. En 2018, regresó con un par de EPs, y a finales del año pasado dejó caer Onwards to Zion, en donde hace gala de su composición y su sonido indie alternativo.

5. Swimming Tapes

Suenan como: Yumi Zouma, Real Estate, Wild Nothing

La agrupación londinense Swimming Tapes se formó cuando cuatro amigos (Louis Price, Robbie Reid, Paddy Conn y Jason Hawthorne) – se establecieron en la capital británica desde Irlanda del Norte y conocieron al baterista Andrew Evans. Lanzaron su primer single en el 2016 inspirados en bandas como The Beach Boys y sonidos como el shoegaze, el surf rock y el indie pop, logrando su primer tour hace un par de años, que les sirvió como base para escribir y grabar su álbum debut, Morningside, salpicado por un encanto vintage veraniego.

