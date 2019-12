Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, Soundcloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como darkwave, synthpop, pop-rock, dream-pop, psych-pop, trip-hop y más.

1. The Ninth Wave

The Ninth Wave, originarios de Glasgow, han estado publicando durante el último par de años canciones pop con un fondo dark. Su líder, Haydn Park-Pattersonheir, es el encargado de darle alma a las melancólicas e hipnóticas canciones llenas de darkwave y sintetizadores sensuales y escalofriantes. Sus temas alcanzan profundos picos de éxtasis, especialmente en sencillos como Half Pure, Love You Till the End y Sometimes the Silence is Sweeter, y después de publicar EPs como Reformation de 2017 y Never Crave Attention de 2018, la agrupación dejó caer su disco Infancy, en donde dejan de manifiesto su seductor sonido.

2. Nasty Cherry

Nasty Cherry es un nuevo grupo de chicas malas que viene de Los Ángeles y del Reino Unido: nacidas aparentemente de la noche a la mañana a través de Instagram, cada una de sus integrantes procedía de un entorno creativo diferente, lo que despertó el interés de la estrella del pop Charli XCX, quien las convenció para hacer un grupo y firmar con su sello, Vroom Vroom Recordings. La banda está compuesta por Chloe Chaidez de Kitten, la decoradora de Star Wars, Georgia Somary; la baterista de Charli XCX, Deborah Knox-Hewson, y la modelo Gabbriette Bechtel. Su especialidad es el pop rock de combustión lenta, sensual y asertivo. Lo mejor de todo es que hasta ahora no tienen un mal track: su disco debut Season 1, está hecho de bops y bangers de pies a cabeza. No te las pierdas.

3. Penelope Isles

Si eres amante de bandas como Mogwai, Deerhunter o Arcade Fire (especialmente en sus comienzos), los británicos de Penelope Isles te sonarán muy bien: están conformados por los hermanos Jack y Lily Wolter, quienes hacen música que revela una curiosidad y sensibilidad hacia el mundo que les rodea desde que eran adolescentes. La agrupación se mueve entre el dream pop, el indie-psych, y brillantes melodías, tal como podemos escucharlo en su disco debut Until The Tide Creeps In, lanzado este mismo año.

4. Psychedelic Porn Crumpets

Originarios de Perth, Australia, este cuarteto conformado por Jack McEwan, Luke Parish, Danny Caddy y Luke Reynolds combinan psych pop, garage rock, prog rock y hasta heavy metal: salieron del underground indie de Perth, ganándose una devota base de fans a través de giras y lanzamientos como High Visceral, Pt. 1 de 2016 y High Visceral, Pt. 2 de 2017. Se formaron en 2014 luego de los esfuerzos solistas del líder de la banda, McEwan, quien terminó uniéndose a sus compañeros en sesiones de jam nocturnas que fusionaron sus conciencias colectivas en lo que ahora es la banda, muchas veces comparadas a compatriotas como Tame Impala o Pond. Este año, su LP And Now for the Whatchamacallit, nos trajo algunos de sus tracks más intrincados hasta la fecha.

5. PEAKES

Conformados por Molly Puckering (voz), Maxwell Shirley (teclados) y Pete Redshaw (batería), esta banda británica se formó mientras sus tres integrantes estudiaban en Leeds: desde que se graduaron en la universidad han estado trabajando sólidamente en su música; desarrollando lo que ellos describen como un sonido pop atmosférico. Comparten influencias musicales muy diferentes que reúnen en “un crisol de pop y trip-hop más grande que la vida”. Peakes están en la vanguardia de la floreciente escena synthpop de Yorkshire y han hecho olas con sus reciente EPs, Space y Absent in Person.

