Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, Soundcloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como electro R&B, electrónica experimental, hip-hop, lo-fi, rap y

1. AUDREY NUNA

Suena como: LORD$OFDOGTOWN, Kyle Lux, LEO BHANJI

AUDREY NUNA es una rapera y cantante coreano-norteamericana de 20 años de edad ha estado haciendo música por su cuenta durante los últimos años: mientras estudiaba en el Instituto Clive Davis de la Universidad de Nueva York, decidió tomarse un año libre para dedicarse a la música a tiempo completo y los resultados han sido excelentes hasta ahora: combina electro R&B con hip hop alternativo y minimalista con beats de 808 ritmos y líneas de bajo vibrante. Su voz es dominante al igual que su flow, como lo demuestra en tracks como Paper y Time, así como en la collab Comic Cans, con el rapero de Louisville Jack Harlow… ya está preparando su producción debut para este año, así que atentos a lo que se traiga.

2. Gupi

Suena como: PC Music, 100 gecs, Dorian Electra

Combinando pop experimental con ritmos electrónicos que van desde el trance y el house hasta el dubstep y el EDM, muchos comparan a este productor del sur de California con actos como PC Music gracias a su mezcla francamente salvaje de beats y estilos electrónicos que se pasean por sonidos retros de los 90 y los 00. Anda saltando entre géneros y paisajes sonoros desde 2016 cuando comenzó a subir sus mezclas en Soundcloud, y su disco debut, NONE, estrenado hace un par de semanas, es una extraña explosión de energía Gen-Z alimentada por Redbull, la Internet, memes, juegos de video y sonidos experimentales.

3. Lil Baby

Suena como: Young Thug, Gunna, Kodak Black

Nacido como Dominique Jones en la ciudad de Atlanta en 1994, el carismático y confiado rapero Lil Baby pensaba que terminaría en una vida criminal luego de que en su adolescencia temprana terminada metido en algunos problemas con delitos menores que incluso lo llevaron a la cárcel por un par de años, pero a su salida en el 2017, decidió cambiar de rumbo dedicándose a la música con el apoyo de sus amigos e inspirado por figuras como Young Thug, Coach K y Pee. Su mixtape debut, Perfect Timing, incluía a colegas como amigos como Lil Yachty, Young Thug y Gunna, y una fuerte producción de 808 Mafia, Brickz, y muchos otros, destacada por el flow venenoso de sus letras. Su LP debut, Harder Than Ever, apareció en mayo de 2018 con la participación de Drake, Offset, Lil Uzi Vert, y más, que siguió a principios de este año con My Turn, demostrando que es uno de los artistas jóvenes de Atlanta con más futuro en el hip hop.

4. Powfu

Suena como: Lil Peep, Sueco the Child, Juice WRLD

Con una cadencia punk y un timbre vocal similar al de G-Eazy, el artista canadiense Powfu describe su música como punk alternativo mezclado con hip-hop lo-fi. Al escucharlo, está claro que cada uno de estos elementos influye en su sonido, desde canciones como Her Ocean Eyes, que recuerda a la combinación punk hip-hop de Twenty One Pilots, hasta temas como I Can’t Sleep, en los que Powfu hace raps y canta sobre un ritmo lo-fi de apoyo. Tras su lanzamiento original en Soundcloud el pasado mes de febrero, death bed ganó tracción en internet, y ya es uno de esos temas virales en TikTok gracias a su sonido de rap emo que recuerda a artistas como Lil Peep.

5. Trevor Daniel

Suena como: Post Malone, Joji, The Weeknd

Con su urgente y emotiva voz y su brillante producción, el cantante, compositor y productor tejano Trevor Daniel es un especialista en canciones vulnerables y confesionales sumergidas en sonidos sintetizados. Comenzó su carrera a finales de la década pasada con una serie de singles que se hicieron populares en Internet, así como con su EP Homesick del 2018, que lo ayudó a llegar a las carteleras de Billboard. Más tarde, publicó pistas inspiradas en los sonidos de los años 80 como Trouble, y el EP Restless, en donde no deja de salpicar sus temas con hip hop alternativo.

