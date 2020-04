Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, SoundCloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como psych-pop, pop experimental lo-fi, indie pop, bounce y dream pop.

1. Yung Heazy

Suena como: Cuco, Gus Dapperton, Boy Pablo

Desde Vancouver, Jordan Heaney alias Yung Heazy, es una de las nuevas caras del dream pop y el psych pop. Su estilo musical, similar al de artistas como Mac DeMarco y Cuco, es suave, sutil y dulce. Las letras, centradas en temas románticos, son encadenadas por una guitarra suave. Dice que la urgencia de su música viene del contraste de esos temas en su trabajo: su single debut fue una canción escrita para su novia como regalo del Día San Valentín. Su álbum debut, Whenever You’re Around, I Hate Everything Less, salió en el 2018 y seguía su estilo caótico. Pero Jordan dice que el contraste entre el arte y el sonido es lo que hace que su música se destaque: prueba de ello es I UR BOY, su más reciente producción, lanzada el pasado 20 de abril.

2. Jerry Paper

Suena como: King Krule, Animal Collective, Ariel Pink

Lucas Nathan, originario de Los Ángeles, es el cuerpo anfitrión del ser interdimensional y músico pop experimental conocido como Jerry Paper, quien apareció por primera vez a principios de 2010 con una serie de cassettes y LPs limitados llenos de melodías hipnóticas y lo-fi escritas en su dormitorio usando teclados baratos, y a menudo cantando letras existencialistas relacionadas con la ansiedad y la desesperanza sobre pistas de fondo suaves. Sus grabaciones posteriores se volvieron más ambiciosas, pero algo que mantiene vivo es su amor por los tonos de teclado abiertamente sintéticos que imitan instrumentos reales. En 2016, lanzó el exuberante y elaborado Toon Time Raw!, en el que le acompañaba BadBadNotGood (acreditado como Easy Feelings Unlimited), al que siguió con la forma de un contrato con la disquera Stones Throw en 2018, y el suave y sofisticado disco Like a Baby.

3. Hala

Suena como: The Marías, Homeshake, Alfie Templeman

Ian Ruhala, mejor conocido como Hala, ha estado escribiendo y grabando música durante varios años en su ciudad natal de Detriot. Después de tomar la guitarra (y aprender a tocarla correctamente con la ayuda de su padre Ben), empezó a hacer sus propias canciones. Su primera grabación se hizo cuando tenía ocho años, y se inspiró en un chiste que le contó su abuelo, “sobre un pepinillo que se compró por cinco centavos, y al final se liberó al ser atropellado por un tren”. Desde entonces, ha estado en innumerables bandas, pero para 2014, ya estaba centrándose como solista, inspirado en artistas como M. Ward, Mac DeMarco y Ty Segall, que lo impulsaron a la idea de comenzar a grabar en casa y trabajar con la banda que vivía, como él dice, “dentro de su propia cabeza”. Desde entonces hace un indie pop psicodélico con toques de dream pop, y tiene en su haber una compilación, un EP y su álbum debut, Spoonfed, que puedes escuchar abajo.

4. Strongboi

​Suena como: Tame Impala, Rhye, Beck de la vieja escuela (al mismo tiempo)

strongboi es un proyecto bastante reciente fresco nacido en Berlín de una colaboración on fire entre los amigos y compañeros de banda, Ziv Yamin y la artista indie sudafricana Alice Phoebe Lou. Armados con teclados Casio, cajas de ritmos, sintetizadores y sonidos llenos de glitches, la pareja se encarga de saltar por la mayor cantidad de géneros y actitudes para traerse una mezcla ecléctica de sonidos bounce con bangers llenos de groove. Su primer EP será lanzado en algún momento de este año, y después de escuchar su bizarro paisaje sonoro, no podemos esperar a lo que el productor e ingeniero ganador del premio Grammy, Noah Georgeson, prepara con este par.

5. Winter

​Suena como: Slowdive, Tamarin, Cigarettes After Sex

A pesar de su nombre, el cuarteto Winter, con sede en Los Ángeles, toca dream pop bastante trippy y que es cálido y soleado. Sus canciones suelen consistir en ondulantes capas de guitarras y teclados atmosféricos, sutiles trucos de producción, y nebulosas voces de varias capas cantadas en inglés y portugués. El grupo comenzó en 2012 como una colaboración entre la cantante/guitarrista Samira Winter y Nolane Eley de Infinity Girl, que vivían en Boston en ese momento. Al año siguiente, Samira se mudó a Los Ángeles y Eley se trasladó a Nueva York, pero las dos siguieron colaborando virtualmente, y Samira reunió una nueva alineación que incluía al guitarrista Matt Hogan, el bajista David Yorr y el baterista Garren Orr, autoeditando su debut Supreme Blue Dream en el 2015, seguido tres años después por Ethereality. Aunque en estos días tienen un sonido más guitarrero que su anterior material, más basado en el sintetizador, siguen manteniendo su encanto etéreo dream pop.

