Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, Soundcloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como bedroom R&B, hip hop experimental, chanson francesa urbana, pop latino y más.

1. Alaina Castillo

Desde sus covers en YouTube hasta su EP debut, Alaina Castillo, de 18 años de edad quiere mostrarle al mundo su poderosa voz: hace unos meses, la joven estrella originaria de Houston se encontró sola en su dormitorio grabando versiones de Billie Eilish y Camila Cabello, sin embargo, poco sabía que conseguiría una base de fans de casi un millón de seguidores. Con esto, Castillo pudo firmar un acuerdo con el sello Chosen People y no ha habido vuelta atrás desde entonces. Su inmersión en el estrellato del pop comenzó el mes pasado con su primer EP, Antisocial Butterfly, en el que combina pop contemporáneo con una buena dosis de encanto latino. “Cuando canto o escribo por cualquier razón, me expreso con franqueza. Digo exactamente lo que pienso y siento. El EP soy yo dirigiéndome al amor feliz, al amor triste, a las mariposas repentinas y a las luchas que he enfrentado. Me ha enseñado a tratar de conectar realmente con las cosas que estoy sintiendo y que para hacer un cambio necesito hablar de ellas aunque sea sólo en una canción”, cuenta Alaina.

2. offonoff

Los coreanos de offonoff son unas de esas joyas escondidas lo-fi: si bien una búsqueda en Google indicará que caen dentro del género K-pop, lo cierto es que al escucharlos nos dan una sensación de fusión alternativa indie/R&B/electro. El dúo conformado por Colde (Kim Hee-Su) y 0channel (Seo Ji-Ho) fueron descubiertos por DEAN a través de SoundCloud, y posteriormente invitó al par a unirse a su proyecto Club Eskimo. Lanzaron su primer álbum Mood en 2015, y posteriormente sus sencillos Photograph y Moon, 12:04am en 2016. Su segundo álbum boy. es uno de sus mejores hasta ahora, y cuenta con features de DEAN, Punchnello, Rad Museum, y Miso así como de Tablo de EPIK HIGH.

3. CLIO

La artista francesa Clio ya brillaba en el otoño de 2018 con el single T’as Vu?: fue este pequeño éxito el que abrió su segundo álbum, Déjà Venise, publicado a finales de este verano. Autora, compositora e intérprete natural, Clio hace pop más allá de la fórmula guitarra-voz, tocando teclados y una caja de ritmos para darle una brisa pop moderna a sus melodiosas creaciones. Su trabajo, fuertemente inspirado por el cine de autor es “24 veces la verdad por segundo” (según la fórmula de Godard en Le Petit Soldat) contrasta con la tradición de la chanson francesa y el pop urbano.

4. UMI

Nacida bajo el nombre de Tierra Umi Wilson, UMI es una nativa de Seattle pionera de un nuevo sonido arraigado en el R&B y el neo-soul alternativo — ella lo llama bedroom R&B. Su arte se manifiesta a través de sus letras honestas, melodías seductoras y una perspectiva peculiar que da a los oyentes una conexión personal con UMI y su música. Con solo siete sencillos y un EP a su nombre, UMI ha estado trabajando duro en nueva música con un álbum completo en el futuro inmediato. “Espero que mis letras puedan ser reconfortantes para la gente que se da cuenta de que sus preocupaciones y problemas son universales. Quiero que sepan que no están solos”.

5. No Rome

Rome Viray Gomez es un cantante, compositor y productor de 22 años, nativo de Manila, Filipinas. Ha estado creando su propia música desde los 12 años, siendo su primer lanzamiento oficial el EP Fantasy de 2013. La música de No Rome se pueda describir mejor bajo el paraguas del R&B, pero la incorporación del indie moderna, el R&B clásico y el hip-hop contemporáneo hace que se sitúe en una clase propia: solo unos pocos se dedican a crear una mezcla experimental de baterías trap, sintetizadores dramáticos y melodías de R&B. Tras el éxito de su EP de 2015, Hurry Home and Rest, el artista de Manila se encontró negociando contratos en la ciudad de Londres. Finalmente,encontró su hogar artístico junto a The 1975, The Japanese House, beabadoobee, y más, en el sello discográfico de Matty Healy, Dirty Hit. Con la interpretación personal de No Rome del R&B dando forma al futuro del género, no podemos esperar a escuchar más.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?