Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, SoundCloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como hip-hop alternativo, electropop, R&B, neo-soul, garage y más.

1. Shygirl

Suena como: Brooke Candy, Yaeji, Sega Bodega

Nacida y criada en el sudeste de Londres, Shygirl (nacida como Blane Muise) es una músico y DJ de 25 años cuya rutina ella misma describe como “un viaje de uber constante a todas partes”. Siempre acompañada con un abanico, dice que es una especie de Jekyll y Hyde cuando se trata de hacer música: hace una mezcla de garage y grime para poner a vibrar los clubes, pero no está atada a ningún género, pues dice que va con el flow hacia donde la lleve. Lo que hemos escuchado de ella demuestra que su música es una montaña rusa llena de energía que te deja tambaleando con alegría y adrenalina: con letras que a veces parecen himnos motivadores o empoderadores, Shygirl está aquí para hacerte salir de tu mente y meterse en tu cuerpo con beats, gracias a trabajos como su EP debut, Cruel Practice.

2. Allan Rayman

Suena como: Daniel Caesar, Jessie Reyez, Justin Vernon

Allan Rayman es un artista enigmático: es un poco ermitaño, no suele dar entrevistas, y ha elegido cultivar el misterio, dejando que su música hable por sí misma. Es originario de Lost Springs, Wyoming, pero en estos días tiene su residencia en Toronto. Aunque, si somos honestos, dice que suele refugiarse en los bosques y espacios abiertos de Canadá, en especial en la costa noroeste del Lago Ontario. Después de un primer álbum autoproducido y notorio llamado Hotel Allan lanzado en el 2015, Allan se dedicó a proteger su creatividad, manteniendo humanos y sentimientos a distancia. Es difícil definir a este narrador con una voz notable, pero tiene un alma infusiondada de blues que florece en incursiones de R&B y ritmos hip-hop. Escuchar a Allan Rayman es una experiencia en sí misma, así que es imposible etiquetarlo, pero una vez que lo oyes, parece quedarse viviendo en la mente y el corazón. Como prueba, su nuevo disco, Christian.

3. Greentea Peng

Suena como: IAMDDB, Biig Piig, Sudan Archives

No es frecuente que el nombre de una artista sirva como una representación directa de su sonido, pero en el caso de Greentea Peng, es perfecto: con su sonido lo-fi, su producción melosa y su voz hermosamente rasposa, las canciones de la músico del sur de Londres son en sí mismas una especie de remedio herbal cálido, que pasa por los auriculares de una manera deliciosa. No se trata sólo de té, sin embargo: el verde de su nombre se aplica tan fácilmente a la personalidad terrenal y natural de la cantante como a su música, que nos lleva por beats meditativos y sin esfuerzo que nos recuerda a la playlist de un stoner, llena de chill, neo-soul y psicodelia ecléctica, y que suena como pocas cosas que hayas escuchado hasta ahora. Como primera dosis de este brebaje musical, te dejamos su EP RISING.

4. Greyson Chance

Suena como: Ariana Grande, Troye Sivan, Demi Lovato

El cantante y compositor Greyson Chance es un artista emotivo, orientado al pop, conocido por su material lírico, a menudo basado en el piano. Nacido en Wichita Falls, Texas, en 1997 y criado en Edmond, Oklahoma, Chance empezó a tocar el piano apenas los ocho años, pero su notoriedad como talento llegaría en el 2010, cuando se viralizó un video suyo interpretando Paparazzi de Lady Gaga en su concurso de talentos de la escuela secundaria. Pronto llegó un contrato con Interscope, y en diciembre de ese año estrenó su single debut, Waiting Outside the Lines, seguido del LP Hold on ‘Til the Night en 2011. Chance continuó girando y grabando durante los siguientes años, cambiando sus gustos hacia un rock indie matizado y el pop electrónico alternativo. Presentó este sofisticado sonido en su EP de 2016, Somewhere Over My Head. Un año después, sale del clóset, declarando que estaba feliz y orgulloso de quien era. El dramático single Low siguió a sus declaraciones, junto con temas como Good as Gold, Twenty One y Shut Up, así como el álbum portaits del 2019, que fue su coming-of-age musical.

5. Blackbear

Suena como: Post Malone, Joji, Jaden Smith

Nacido en la región de Hollywood de Los Ángeles, Blackbear, nacido como Matthew Musto, era conocido como un joven cantante y compositor de rock hasta que co-escribió el tema Boyfriend de Justin Bieber, un éxito en el Billboard Hot 100 en 2012. Más o menos en la misma época, se reinventó a sí mismo como rapero y cantante más orientado al R&B a través del sello auto-editado Sex, en el que se le unió su compañero Mike Posner, junto con James Blake y Maejor Ali. En el 2015, llegó con Deadroses, un auto-lanzamiento completo que llegó a las carteleras musicales gracias a temas como IDFC y 90210, y colaboraciones con el rapero G-Eazy. Los años siguientes dejó caer varios EPs y mixtapes, así como el proyecto en colaboración de hip-hop alternativo con Mike Posner, Mansionz. En 2017, Blackbear publicó su tercer álbum completo, Digital Druglord, seguido de Cybersex llegó a finales de año, debutando en el Top 50, seguido de colaboraciones con Mike Shinoda y DVBBS. En 2019 llegó con su LP ANONYMOUS de 18 pistas, que siguió con Hot Girl Bummer.

