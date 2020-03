Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, Soundcloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como moombahton, rap y el doomset.

1. SALVATORE GANACCI

Suena como: Party Favor, Joyryde, Valentino Khan

Desde su presentación en el Tomorrowland de 2017, Salvatore Ganacci ha logrado captar la atención de los fanáticos de la música electrónica gracias a su propuesta musical que comprende géneros como el moombahton, el trap y el dancehall. Inició su carrera tocando en clubes nocturnos de su ciudad natal en Bosnia y Herzegovina, y han mantenido su esencia y estilo desde entonces en producciones como The City is Mine (Remixes) en 2013, Talk (Remixes) en 2017 y su más reciente trabajo Boycycle EP en 2020. Sus performances un reflejo de su personalidad, las cuales están marcadas por el positivismo, el amor y mucho sentido del humor.

2. Metalingüística

Suena como: Drose, Kaiser, Nitro

Con tan solo 19 años de edad, Diego Quilodrán Espejo es uno de los freestylers y raperos más conocido en todo Chile y Latinoamérica gracias a sus participaciones en eventos como God Level y Red Bull Batalla De Los Gallos, en los que ha podido darse a conocer al público de forma masiva. El propio Meta ha comentado que no le gusta que le llamen rapero, prefiere que le digan freestyler debido a que son muchos los géneros que abarca su propuesta musical, en los que explora a más profundidad de la mano con el rap, tal como lo vemos en su más reciente sencillo Gitana.

3. Freddie Dredd

Suena como: Pouya, Fukkit, Devilish Trio

A pesar de que tiene muchos años haciendo música en silencio, Fredie Dredd es un músico y productor canadiense conocido entre la comunidad underground. Freddie no ha sido el más directo con su fanaticada; opera detrás de una doble identidad, cada una representando los dos componentes de su música. Cuando hace rap, se le conoce como Freddie Dredd; sin embargo, cuando produce ritmos, utiliza el seudónimo Ryan C, lo que le da a sus fanáticos un abanico de posibilidades en cualquiera de sus propuestas musicales, bien sea como los ritmos lo-fi de Freddie, inspirados en la riqueza cultural de ciudades como Memphis y Houston; o la experimentación en la producción de pistas únicas para una figura como él.

4. Pouya

Suena como: Shakewell, Bones, Night Lovell

Luego de abandonar la secundaria en 2011 y tener múltiples trabajos, Pouya se unió a su gran amigo de la infancia, Fat Nick, para crear un colectivo de rap llamado Buffet Boys que luego se convertiría en un sello disquero. No sería hasta 2016 cuando saliera Underground Underdog, su primer disco, a los que les siguieron Five Five en 2018 y The South Got Something to Say en 2019, en todos Pouya demuestra su talento como rapero y compositor en géneros como el cloud rap, el hip-hip y el trap, lo que le ha ganado un nombre importante en la escena underground del sur de la Florida, específicamente en Miami.

5. LIZ

Suena como: Hannah Diamond, Slayyyter, Charli XCX

Elizabeth Nicole Abrams adoptó el nombre de LIZ o LIZ Y2K para darse a conocer en el mundo de la música y en el mundo de la moda, en el que su estilo y estética le ha permitido abrirse camino para colaborar con diversos diseñadores y marcas. LIZ es una artista de la generación Z por completo, debido a la inspiración en la música de la era “Y2K” en su propio e inteligente electro-pop que escuchamos en sus canciones. Luego de varios años firmada por Columbia Records, LIZ decidió en 2018 convertirse en una artista independiente para seguir llenando al mundo de nostalgia y futuro pop tal como lo hizo con su más reciente disco, Planet Y2K.

