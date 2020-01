Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, Soundcloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como el folk alternativo, el country queer y el folk-rock.

1. Orville Peck

Suenan como: Sturgill Simpson, Mac DeMarco, Jenny LEwis

Orville Peck es un misterioso cantante canadiense que esconde su cara tras elaboradas máscaras. Pese a las múltiples entrevistas que ha realizado desde el inicio de su carrera musical en el 2016 — en donde se presentaba en bares y establecimientos underground — el artista rara vez muestra su rostro. Además, se sabe que Orville Peck es un seudónimo ya que lo reveló en una entrevista para Vice, pero no ha revelado su verdadero nombre o su edad. Su propósito en la escena, sin embargo, es bastante claro: incluir la cultura queer en la música country y abrir el camino para otros artistas LGTBI+ en ente genero. En el 2019 estrenó su álbum debuto, titulado Pony, el cual produjo el mismo. El año pasado, su LP fue incluido en la lista de los 2019 Polaris Music Prize.

2. Cate Le Bon

Suenan como: Big Thief, Helado Negro, Weyes Blood

Cate Le Bon es una de las más prolíficas cantantes underground de folk e indie rock de Gales, en el Reino Unido, habiendo iniciado en la música desde que era una adolescente, hoy en día cuenta con cinco álbums, tres EPs, e incontables singles. Se caracteriza por ser una de las pocas artistas en cantar tanto en inglés como en su lengua natal, el galés. Lanzó su álbum debut, Me Oh My en el 2009, seguido por Cyrk y el EP Cyrk II en 2012. En el 2013 lanzó su tercer álbum, Mug Museum, y en 2015, colaboró ​​con Tim Presley, bajo el seudónimo de Drinks y lanzó el álbum Hermits on Holiday en agosto del 2015. Posteriormente, estrenó el álbum Hippo Lite en abril de 2018 y más recientemente, en el 2019, estrenó su último álbum de estudio, titulado Reward, bajo el sello disquero Mexican Summer.

3. Lucy Dacus

Suena como: Julien Baker, Soccer Mommy y Clairo

Lucy Dacus es una cantante estadounidense folk que, a los 18 años de edad, abandonó la universidad para seguir su sueño e incursionar en la escena musical. Hoy en día cuenta con dos discos de estudio (No Burden, que estrenó en el 2016, y Historian, que compartió en el 2018), además de un EP, titulado 2019, que apropiadamente compartió en el 2019. Dacus lanzó su primer sencillo, I Don’t Wanna Be Funny Anymore, en el 2015, y de inmediato inició una gira musical para promocionarlo. Desde entonces, comenzó a ganar reconocimiento, hasta formarse como la estrella que es hoy en día. Vale resaltar que algunas de sus más recientes influencias son Jacob Blizard, y Collin Pastore, quien quienes ha colaborado musicalmente.

4. Molly Burch

Suena como: Bedouine, Sharon Van Etten, Phoebe Bridgers

Inspirada en grandes como Dolly Parton y Dusty Springfield, La cantante Molly Burch se inició en la música cuando era apenas una niña, influenciada por sus padres, quienes escuchaban artistas como Michael Jackson, Freddie Mercury, Prince y Madonna. Nacida y crecida en Austin, Texas, hoy en día cuenta con tres discos de estudio; Please Be Mine (2017), First Flower (2018), y The Molly Burch Christmas Album, el cual lanzó el año pasado. Cuando está de gira, canta con los cuatro integrantes de su banda. Antes de que comenzara su carrera musical, la joven artista estudió jazz en la universidad, inspirada en cantantes como Nina Simone y Billie Holiday, estrenó su primer sencillo, Downhearted, el cual le abrió las puertas para estrenar su primer LP.

5. Hand Habits

Suena como: Julia Jacklin, Faye Webster, Stella Donnelly

Meg Duffy, alias Hand Habits, es una cantante, compositora y guitarrista del norte del estado de Nueva York. Durante los últimos años ha estado dedicándole tiempo a sus performances en vivo, ya sea en solitario con con la banda de Kevin Morby, dando una buena impresión con su talento inexplorado como multi-instrumentista. Su proyecto Hand Habits surgió después de que Meg se mudara a Los Ángeles; comenzó como un negocio privado de composición de canciones pero pronto se convirtió en una banda completa. Su álbum debut, Wildly Idle (Humble Before The Void), fue lanzado en 2017 completamente autoproducido y grabado en la casa de Meg durante los momentos libres cuando no estaban de gira. El año pasado, se trajo placeholder, y lo largo de 12 canciones, Meg emerge con una nueva confianza como líder de la banda y como cantante de folk alternativo.

