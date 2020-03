“Monster Challenge”: Michael Giaccino estrena un divertido corto inspirado en monstruos japoneses

Si el nombre de Michael Giacchino te parece conocido es probablemente porque lo conozcas mejor como el compositor ganador de un Oscar por películas como Up, Inside Out, Star Trek, Rogue One, Jurassic World y muchas más. Pero en estos días también está experimentando con la dirección, ya que esta semana hizo un corto de comedia llamado Monster Challenge, con la intención de darnos a todos algo que ver mientras pasamos el tiempo en casa, ly ya está disponible en YouTube.

El cortometraje Monster Challenge está protagonizado por el comediante y actor Patton Oswalt como él mismo (más o menos), luchando por encontrar trabajo después de arruinar una gran oportunidad en Japón. Así que cuando otros productores japoneses le ofrecen dinero para aparecer en su programa, este acepta el trabajo. Lo que sucede es una mezcla de una parodia de Godzilla y los dementes programas de juegos japoneses, en el que también aparece Ben Schwartz (que también interpreta una versión de sí mismo que recuerda más a Jean-Ralphio Saperstein de la serie Parks & Rec).

Luego de darle un vistazo te lo confirmamos: es divertido, sobre todo para los amantes de las películas kaiju y, por supuesto, cuenta con música del mismo Giacchino, que más recientemente trabajó en películas como The Batman y Jurassic World: Dominion, ambas en pausa debido a la actual cuarentena del COVID-19.

Dale un vistazo a Monster Challenge a continuación:

