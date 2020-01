Nico Castro además de formar parte del dúo electrónico Roman & Castro con su colega Sebastián Román, es un periodista, locutor y músico. Pero quizás su faceta más importante es que es un melómano empedernido. Estamos seguros de que en algún momento has tenido la oportunidad de escuchar alguno de sus sets con Roman & Castro o en solitario, en donde has terminado seducido por ese cóctel molotov de beats que van desde el house hasta el techo y un poco más.

El día de hoy, Nico Castro es el encargado de subirle las revoluciones a nuestros oídos con la nueva entrega de la mor.bo mixtape, que preparó con un espíritu de redescubrimiento, de eclecticismo y de beats hechos para moverte en medio de la pista de baile, experimentando no solo en términos de género, sino también con la velocidad: vamos de 106 a 114 bpm en cuestión de minutos, y esto fue lo que nos contó sobre su inspiración:

“Hace un par de meses decidí parar de tocar un rato y refrescar un poco mi colección de música, para además poder empezar a impulsar mi faceta solista también. En medio de eso tuve un viaje en el que pude ver a varios DJs que me ayudaron a reencontrarme con un sonido muy importante para mí y un estado de ánimo en la pista que no sentía hace rato, que viene del disco. En esa búsqueda, tanto de música para pinchar como para hacer, he llegado a cosas que logran fusionar la potencia del techno con cosas más disco, e incluso una vibra del italo que también me gusta mucho”.