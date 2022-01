Milan Fashion Week: Prada recluta a Jeff Goldblum y Kyle McLachlan para su más reciente pasarela

La Milan Fashion Week de este año ha sido sin duda un poco más tranquila de lo habitual, ya que algunos diseñadores, como Giorgio Armani, optaron por cancelar sus desfiles debido a la preocupación por el COVID, pero Prada se aseguró de que la semana terminara con una explosión, y con unos cuantos cameos sorpresa de algunas estrellas de Hollywood.

Prada AW 2022. Fotografía: Vogue Prada AW 2022. Fotografía: Vogue

En el segundo desfile de Prada en vivo desde que Raf Simons se unió a Miuccia Prada como codirector creativo, nada menos que 10 actores de Hollywood se subieron a la pasarela para mostrar la nueva colección: el encargado de abrir el desfile fue Kyle MacLachlan, más conocido por su papel protagonista en Twin Peaks, y quien nos regaló su elegancia atemporal con un look bastante elegante en la pasarela, modelando un abrigo negro clásico en capas sobre un traje azul sedoso y cuello de polo estampado.

Prada AW 2022. Fotografía: Vogue Prada AW 2022. Fotografía: Vogue

Otras estrellas de Hollywood que hicieron sus apariciones en la pasarela Prada AW22 fueron Thomas Brodie-Sangster (sí, el mismo de Love Actually y The Queen’s Gambit), así como el actor británico de Sex Education, Asa Butterfield, quienes se unieron a un elenco de actores y modelos conformado por Damson Idris, Tom Mercier, Jaden Michael, Louis Partridge, Ashton Sanders y Filippo Scotti, mientras que el legendario Jeff Goldblum cerró el desfile con un look increíble, totalmente negro.

La colección AW22 de Miuccia Prada y Raf Simons se centró en el futuro de la ropa de trabajo, con la participación de las estrellas de Hollywood como “hombres reales, figuras reconocidas, [que] aportan una nueva faceta de la realidad”, siendo los actores “intérpretes de la realidad, empleados para hacerse eco de la verdad a través de sus representaciones”, como dijo Prada. Mientras que el trabajo remoto ha cambiado significativamente la mayoría de nuestros conceptos de ropa de trabajo, sustituyendo cualquier forma de traje o vestimenta formal por ropa de descanso, la última colección de Prada miraba a un futuro post-pandémico y a la reinvención del uniforme de trabajo tradicional.

Prada AW 2022. Fotografía: Vogue Prada AW 2022. Fotografía: Vogue

Los trajes de trabajo se renovaron con elegancia y ligereza en sedas, pieles y estampados de colores, mientras que los trajes estructurados se sustituyeron por satenes fluidos en alegres colores y se remataron con abrigos clásicos. Dale un vistazo al desfile completo a continuación.

