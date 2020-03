“Mi Muñeca Me Habló”, la canción infantil chilena que se volvió un himno feminista

Desde su estreno en Chile el pasado 20 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, miles de mujeres alrededor del mundo han protestado en decenas de idiomas en contra de los abusos y la violencia sexual con la canción Un violador en tu camino del colectivo feminista Las Tesis, tapándose los ojos con una venda negra y cantando juntas letras como Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.

Pero esta no es la única canción que se ha vuelto un himno feminista: recientemente, el colectivo Callejeras Autoconvocadas de la ciudad chilena de Concepción también hicieron su propio tema: una versión de la canción Mi Muñeca Me Habló, muy conocida en el país por formar parte del programa infantil 31 Minutos. En la original, el personaje de Flor Bovina, canta sobre su muñeca, diciendo: Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir porque me habla solo a mí.

Tomando esa letra como base, Callejeras Autoconvocadas le dieron un giro, ahora recitando: “Mi muñeca me habló, me dijo ‘lucha’, que hoy depende de ti que mejore este país. Dijo que en marzo las mujeres salgan todas a la calle, que se tomen las espacio y que nadie más las calle”.

La fundadora del colectivo, la socióloga Belén Calcagno, dijo en una entrevista con Verne que luego del éxito de Las Tesis se ha abierto “un espacio muy fuerte para protestar a través de intervenciones urbanas. Mi compañera Orietta Lucero fue quien usó su ingenio para modificar esta canción y poder cantarla todas”. De hecho, están preparando un performance para una marcha convocada para este domingo 8 de marzo en el centro de Concepción.

“El movimiento feminista forma parte fundamental del estallido social de Chile. Esta intervención forma parte de las actividades que haremos en el mes de marzo y por el Día Internacional de la Mujer”.

El grupo también se sumará a la Huelga Feminista del lunes 9 de marzo, que solo será un abreboca para las muchas actividades y movilizaciones que se realizarán en el país en el marco del plebiscito consitucional a realizarse el próximo 26 de abril, en el que se espera que la población apruebe la realización de una nueva constitución en respuesta a las protestas que comenzaron el pasado mes de octubre.

Jani Dueñas, la cantante actual de la banda de 31 Minutos, publicó en su Instagram un video de la manifestación en Concepción, mostrándose bastante emocionada por la nueva letra. “Que se viralice y se extienda por toda Latinoamérica! Que como dice nuestro grito: todo el territorio se vuelva feminista!”, dijo.

A continuación, los dejamos con la letra completa de la nueva versión de Mi Muñeca Me Habló:

