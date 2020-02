México: Mujeres van a paro nacional tras eliminación de ayudas sociales para mujeres y niñas

Las mujeres de México dijeron ¡Ya Basta! y convocaron un paro nacional femenino que se llevará a cabo el lunes 9 de marzo. El llamado a huelga nacional pone punto y final al apoyo mayoritario de mujeres al presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador — hasta ahora.

La convocatoria a paro que se hizo viral por redes sociales con el apoyo de un gran porcentaje de la población de mujeres del país, se genera luego de que las cifras de feminicidios incrementaran recientemente — es una manera desesperada, eficiente y necesaria con la que la población exige al Ejecutivo mayor seguridad para las mujeres y justicia para ellas.

Sin embargo, lo que generó mayor indignación entre la población femenina de la nación maya y generó el llamado a huelga fue el decreto del gobierno de México, que ordenó recortar los fondos para 20 programas que apoyaban a mujeres y niñas en casi dos mil millones de pesos — o USD $105 millones — destripando a nueve de ellos por completo y obstaculizando severamente al resto.

Entre los programas de ayuda social que fueron eliminados se encuentra: un programa del Ministerio de Educación para una educación inclusiva y equitativa; un plan de cuidado infantil que benefició a las madres que trabajan en el Ministerio de Salud; y un programa de la Oficina del Fiscal General que promovió el respeto por los derechos de las mujeres.

Varios miembros del gobierno apoyan la huelga. Entre ellos se encuentra la ministra del Interior, Olga Sánchez Cordero, quien admitió la semana pasada que el compromiso del gobierno para combatir la violencia de género “llegó tarde”, pero insiste en que está trabajando para abordar el problema.

9 de Marzo: Paro nacional. No se compra, no se trabaja, no se estudia. Las mujeres en México estamos hartas de violencia.

Difundan [email protected]