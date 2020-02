México confirma sus primeros 2 casos de coronavirus

El secretario adjunto de salud de México anunció esta mañana que el país tiene dos casos confirmados del nuevo coronavirus. Hugo López-Gatell dijo que uno de los pacientes está en la Ciudad de México y el otro en el estado norteño de Sinaloa. Aunque que una segunda prueba está aún pendiente en ese caso, dijo, que estaban tratando al paciente “como un caso confirmado”.

Sobre los pacientes, el secretario señaló que su condición de salud es “estable, no tienen neumonía y los síntomas son parecidos a los de un catarro, de muy bajo riesgo”. En cuanto se confirmó el caso, las autoridades contactaron a las familias más cercanas de las personas, que se encuentran en aislamiento. López Gatell aclaró que no necesitan ser hospitalizados, sino que es parte del protocolo de aislamiento epidemiológico.

No dar besos ni abrazos, son algunas de las medidas preventivas que recomendó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, tras confirmarse los casos por #COVID2019 en el país https://t.co/9bQNUs84Lb pic.twitter.com/0fmiaORysT — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) February 28, 2020

Así se estornuda. Poniendo el ángulo interno del codo (de preferencia del brazo izquierdo), y no poniendo la mano que le dan a todo mundo.



Chequen la explicación de Hugo López Gatell, sub secretario de Salud pic.twitter.com/6bl6KNk06s — Juan Pablo Sibilla Téllez ♻️ (@JPSibillaT) February 28, 2020

El secretario también dijo que uno de los hombres tuvo contacto con alguien que había viajado a la región del norte de Italia donde surgió un brote.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pareció restarle importancia a la gravedad del virus COVID-19, diciendo que “no es ni siquiera equivalente a la gripe”. “Repito, de acuerdo con la información disponible, no es algo terrible, fatal”, dijo López Obrador. “No debería haber ningún periodismo amarillo, ni exageraciones, para provocar una psicosis masiva de miedo, de terror”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay médicos, especialistas y hospitales listos para enfrentar la llegada del coronavirus. Ambos pacientes se encuentran aisladoshttps://t.co/vGrp108cBl — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) February 28, 2020

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, informó este viernes que se ha confirmá que ya existen primeros infectados con el coronavirus en ese país.

Es el caso de un hombre de 35 años internado en la Ciudad de México y otro de 41 en Sinaloa. pic.twitter.com/cBUbOMRvpN — Espectador (@ESpectadorSV) February 28, 2020

Si bien la gripe estacional mata a más gente porque infecta a mucha más gente, el nuevo virus parece tener una tasa de mortalidad mucho más alta. En la ciudad de Wuhan, en el centro de China, donde el nuevo coronavirus explotó por primera vez, entre el 2% y el 4% de los pacientes han muerto, según la Organización Mundial de la Salud. Pero en el resto de China, la tasa de mortalidad ha sido del 0,7%. En promedio, la tasa de mortalidad por la gripe estacional es de alrededor del 0,1%.

El miércoles, Brasil confirmó el primer caso confirmado en América Latina del nuevo coronavirus en un hombre que viajó a Italia este mes.

En su conferencia de prensa diaria, la OMS reveló que el coronavirus podría llegar a la mayoría “si no a todos los países” después de que Nigeria confirmara el primer caso en el África subsahariana. “El brote está creciendo”, dijo Christian Lindmeier, portavoz de la organización, en una reunión informativa en Ginebra.

“El escenario de que el coronavirus llegue a múltiples países, si no a todos los países del mundo, es algo que hemos estado observando y contra lo que hemos estado advirtiendo desde hace tiempo”.

Otros cinco países notificaron sus primeros caso de Covid-19, todos ellos con antecedentes de viajes relacionados con Italia: Nigeria, Estonia, Dinamarca, los Países Bajos y Lituania. Lindmeier añadió que la OMS estaba examinando muy cuidadosamente los informes de algunas personas que se reinfectaron. “Tenemos que mirar cuidadosamente cómo se hicieron las pruebas, cómo se examinó a la persona, si tal vez se pasó por alto que la persona todavía tenía el virus en algún lugar del residuo en el cuerpo, si se reinfectó por diferentes medios o maneras. No estamos en posición de decir que es posible o no volver y ser reinfectado”. “En general, esperaríamos que una persona que tuviera la infección del coronavirus fuera inmune por lo menos un tiempo después. Pero, de nuevo, esto es algo que aún no sabemos”, dijo Lindmeier.

