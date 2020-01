Médicos ruegan a los hombres que dejen de masturbarse con la piel de las bananas

No se sabe si fue la película Call Me By Your Name la que comenzó esta tendencia, o si era ya una práctica oculta pero establecida en la sociedad, pero cada cierto tiempo los médicos tienen que recordarle a las personas que no deben poner sus genitales dentro de cosas o introducirse cosas en los genitales… como frutas.

“Call Me By Your Name”. Imagen: Giphy

En el caso de las mujeres, la lista de las cosas que no deben usar se encuentran el pepino, ni cabezas de ajo, o jengibre fresco por la sensación fresca y ardiente del bulbo. Por su parte, los hombres, no deberían insertar bolas de metal en el pene ni pinzas. Sin embargo, la gente suele no hacer caso de esto: este mes comenzó a verse una tendencia en Internet en la que los hombres mojan sus testículos en salsa de soya, creyendo que podían “saborear” el condimento con supuestas “papilas gustativas” que se encontraban en la piel de los testículos.

Hace poco, un post de Reddit se hizo viral: un usuario hizo un llamado a los hombres para que no cometieran el error de mastubarse con una piel de banana. Básicamente, en el post, un adolescente comenta que en aras de buscar nuevas formas de darse placer decidió probar masturbarse con una piel de banana y el resultado que tuvo fue un grotesco desastre en su baño, debido a que no contaba con el hecho de que la cáscara suelta líquido en cantidades importantes… todo esto acompañado por un golpe fuerte en la cabeza al final de la tarea.

Afortunadamente el chico vivió para contarlo, pero con la penosa tarea de explicar lo que le había sucedido a quien sea que lo haya rescatado. A partir de que este post ha ganado muchísima popularidad en los últimos días, médicos han comentado sobre los riesgos que puede traer satisfacerse eróticamente con las cáscaras de las bananas. “Además de ser antihigiénico, esta práctica podría hacer que se desarrolle salpullidos en el pene lo que pudiera dar lugar a una infección a largo plazo”, comentó el Dr. Benjamin Janaway a The Sun.

Además, comentó que “aparte de eso, probablemente haya mejores beneficios para la salud al comer las bananas. En definitiva, ¿podría todo el mundo dejar de hacer el amor con la fruta?”. La Dra. Diana Gill, de Doctor-4-U, también comentó que había otros riesgos:

“Una persona con alergia a las bananas tiene más probabilidades de ser alérgica a otras sustancias como el látex u otras frutas y verduras. Así que si eres alérgico a los condones de látex también puedes ser alérgico a la piel del plátano. Por favor, no lo hagan”.

Así que ahí lo tienen. No se masturben con la cáscara de un plátano si no quieres tener que explicarle al médico cómo terminaste con una infección días después.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?