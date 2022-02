“Maddie Pérez Aesthetic”: La playlist inspirada en la queen de “Euphoria”

Euphoria de HBO sigue a una serie de adolescentesq ue persiguen la indulgencia impulsiva a través de las sustancias y el sexo. Para aquellos que no asistieron a East Highland, los problemas a los que se enfrentan estos estudiantes son más intensos y rápidos de lo que la mayoría puede manejar en el último año. En definitiva, resume un momento de la vida en el que se es lo suficientemente mayor como para saber lo que hay que hacer, pero lo suficientemente joven como para no preocuparse por las consecuencias… aunque eso todavía puede cambiar esta temporada.

Uno de nuestros personajes favoritos es Maddy Pérez (Alexa Demie), a quien conocimos durante una rutina de animadora al ritmo de Goh de Skrillex, What So Not y KLP. Es una chica apasionada, muy Intesa y fiera, y quien intenta alejarse del caos en su relación con Nate, un atleta confundido cuyo mayor talento es hacer daño a la gente. Mientras vuelve a su camino de destrucción, Maddy parece estar atrapada entre el cielo y el infierno. Y aunque esa relación con Nate parece haber terminado, él la sigue rondando como una nube negra por sus propios motivos. Esta temporada Maddie ha visto mentiras, traición, y parece que aún quedan granadas por explotar en su narrativa.

Hoy, le rendimos homenaje a Maddy con esta playlist, llamada Maddie Pérez Aesthetic, y en donde reunimos 44 canciones que no solo van a hacerte sentir como la baddest bitch, sino meterte por algunos momentos en la piel de la adolescente más fierce de este show gracias a temas de artistas que van desde Brooke Candy, Cardi B, Rosalía y Rihanna hasta Doja Cat. Así que dale play, ponte tu look más atrevido y siéntete como Maddy.

