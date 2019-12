Mac DeMarco quiere que afeites barbas en su nuevo videojuego, “Shave Me”

Luego de su gira Here Comes The Cowboy, ha pasado un buen tiempo sin que el canadiense Mac DeMarco nos regale un poco de su contenido extraño y bizarro, pero no te preocupes: este fin de semana estuvo de vuelta con un video clip en el que DeMarco hace una demostración de un juego de computadora hecho por él mismo donde puedes afeitar el vello facial de alguien.

El clip fue publicado originalmente por la cuenta de YouTube Mac DeMarco Archives, quienes compartieron un segmento de una entrevista hecha por el artista para PBS Newshour a principios de este mes. parte de la conversación incluyó el demo de este videojuego (creado por el mismo DeMarco), llamado Shave Me.

En el clip, vemos a DeMarco decir que el modelo es su amigo Kieren, y continúa describiendo el juego de esta manera: “tienes la espuma de afeitar, una rasuradora barata, y le das una buena afeitada”. Vale la pena destacar que el entrevistador le pregunta a DeMarco si hizo toda la programación para el juego, a lo que responde: “Sí,” antes de mostrar a la cámara lo que pasa si intentas afeitar a Kieren sin usar la espuma.

Si te preguntas cuándo puedes ponerte a jugar esto, no te preocupes: ya está disponible en Internet a través de este enlace. Con una música un tanto amenazante y un control francamente caótico del mouse, vas a pasar un buen rato afeitando casi 1457 pelos. ¡Suerte!

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?